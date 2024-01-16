「雙不過半」與「朝小野大」結構再現，賴政府的立法院衝突恐比阿扁時代更嚴重

文：沈有忠（東海大學政治系教授）

受到國際高度關注的台灣總統與國會選舉，順利在週六落幕了。民進黨主席，同時是現任副總統賴清德，以及我國前駐美代表蕭美琴，在三腳督的激烈競爭下，獲得超過558萬票（得票率40.1%）當選為正副總統，將於2024年5月就職，展開歷史新頁。

然而，執政的民進黨在國會選舉的部分卻不如預期，未能延續單獨過半的力量，甚至以一席之差落後給國民黨，成為立法院第二大黨。未來的立法院進入三黨不過半的結構，將大幅提高未來新政府在組閣以及施政上的難度。以下將針對選舉結果影響、第三勢力前景、以及新政府未來挑戰等幾個面向進行選後的政局分析。

雙不過半與朝小野大的結構再現？

選舉結果，民進黨的賴清德、蕭美琴以相對多數贏得正副總統選舉，得以延續民進黨的執政。但立法院民進黨卻喪失了2016年以來的過半優勢。

這也是自立法院從2008年席次減半、選制改革之後，首次未有單一政黨過半的情況。更是自2000年以來，總統再次因為三強鼎立而出現得票率未過半的總統。這個結果不禁令人聯想起2000年陳水扁前總統當選時的結構，也就是「雙不過半」加上「朝小野大」的府會關係。

然而，和阿扁總統時期相較，此次的府會關係對520上任的賴清德總統來說，執政將更充滿不確定性。幾個原因如下：第一是「席次」變數。民進黨在2001年選後，雖未過半，但在立法院是第一大黨，以第一大黨之姿組閣並執政，仍舊在社會觀感與輿論上具有組閣與執政的正當性。

誠然，依據憲法，總統任命行政院長不需要立法院的同意權，但此次選後，民進黨在國會落居第二大黨，且國民黨和民眾黨在選前一致主張內閣制，也就是呼籲國會多數組閣。因此，賴清德在520之後第一道難關，就是內閣的組成如何能降低立法法院的衝突，以及獲得更高的正當性基礎。

第二是「政黨」的變數。就政黨的結構來說，阿扁執政時期的政黨結構是兩大多小，民進黨和國民黨兩大黨，位居政黨光譜偏中央的位置，其他小黨在更極端的兩邊，變成「泛藍」（國民黨、親民黨、新黨）和「泛綠」（民進黨、台聯）兩股政黨力量。然而，此次三黨不過半的結構，扮演關鍵少數的民眾黨，在光譜上位居藍綠之間。

儘管選前總統提名過程中，始終有「藍白合」的議題，但依據柯文哲的動向與民眾黨的屬性來看，未來在立法院也不排除有綠白合作的空間。柯主席在選前亦曾說過，民眾黨未來在立法院將不會只和特定政黨合作。因此，政黨的互動邏輯相對的不確定，勢必不如阿扁時期來得穩定。

最後是「人」的變數。阿扁時期的立法院，院長是國民黨本土派的王金平，加上外圍還有前總統李登輝可以從旁協調，對於若干無黨籍的立委或是國民黨本土派的立委而言，仍舊有和民進黨合作的空間。但當前的政治菁英來看，賴清德並非陳水扁，賴清德的人設更有原則、更不易妥協；立法院長如果真的是韓國瑜，協調藍綠的能力恐怕遠遠不如王金平；在外圍的部分，也缺少了李登輝這種重量級的協調者。

因此，藍綠之間未來在立法院的衝突，恐怕會比阿扁時期更嚴重。總結以上來說，選後的政治結構，再次出現了類似2000年總統不過半、國會不過半的「雙不過半」，也再次形成「朝小野大」的府會關係。但整體而言，對於未來的政治影響來說，立法院的黨際衝突恐怕會比2000年更具不確定性。

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民眾黨成為穩定的第三勢力？

此次大選，是柯文哲成立民眾黨後首次參加總統選舉。儘管在2020年時，民眾黨在立法院已經成為第三大黨，但今年在柯文哲參選，有總統候選人成為母雞的效應下，民眾黨的政黨票一口氣上升到304萬（2020年為158萬），儘管仍落後於和民進黨（498萬）、國民黨（476萬），但幾乎呈現平起平坐的實力。

加上時代力量與其他小黨全軍覆沒的結果，民眾黨大有「化零為整」的將非藍非綠的第三勢力順利統合的氣勢。但民眾黨要真的站穩第三勢力的政黨實力，恐怕仍有些困境需要克服。

首先，這次民眾黨的大躍進，不可諱言的，是柯文哲參選總統加持政黨氣勢的結果，不是一種「理念」的聚集。民眾黨仍舊是一個「一人政黨」，在區域立委的部分依舊全軍覆沒。民眾黨儘管高喊「非藍非綠」，但這是一個負面訴求，不能算是正面的理念。可以短期內吸引對藍綠不滿的「賭爛票」，但難以成為長久發展的土壤和養分。

以兩岸關係、國家認同的核心議題來說，柯文哲在選舉過程中始終迴避此一議題，既不明確支持九二共識、也不明確表態支持台灣的主權意識。儘管喊出「兩岸一家親」，也主張「務實交流」，但都是共具性、暫時性的主張，難以形成具有理想性、未來性的價值和理念。沒有理念，政黨難以走得長遠，這是民眾黨未來必須正面面對的問題。

其次，選舉制度的壓力下，民眾黨仍難以在立法院與民進黨、國民黨成為實力對等的政黨，「關鍵少數」已經是民眾黨在國會中政治影響力的天花板。要如何避免「親民黨化」，民眾黨除了要釐清政治理念之外，更要發展組織以及培養政治菁英，也就是「地利」和「人和」，未來才能在區域立委和國民黨、民進黨相抗衡。

此次民眾黨的柯文哲在總統票拿396萬，政黨票則是304萬票，高達將近百萬票的差距，顯見柯文哲個人魅力明顯大於政黨的招牌。