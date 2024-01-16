「雙不過半」與「朝小野大」結構再現，賴政府的立法院衝突恐比阿扁時代更嚴重
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阿扁時期的立法院，院長是國民黨本土派王金平，外圍還有前總統李登輝可以從旁協調，但賴清德並非陳水扁，立法院長如果真的是韓國瑜，協調藍綠的能力恐怕遠遠不如王金平，外圍也缺少了李登輝這種重量級的協調者，藍綠之間未來在立法院的衝突，恐怕會比阿扁時期更嚴重。
文：沈有忠（東海大學政治系教授）
受到國際高度關注的台灣總統與國會選舉，順利在週六落幕了。民進黨主席，同時是現任副總統賴清德，以及我國前駐美代表蕭美琴，在三腳督的激烈競爭下，獲得超過558萬票（得票率40.1%）當選為正副總統，將於2024年5月就職，展開歷史新頁。
然而，執政的民進黨在國會選舉的部分卻不如預期，未能延續單獨過半的力量，甚至以一席之差落後給國民黨，成為立法院第二大黨。未來的立法院進入三黨不過半的結構，將大幅提高未來新政府在組閣以及施政上的難度。以下將針對選舉結果影響、第三勢力前景、以及新政府未來挑戰等幾個面向進行選後的政局分析。
雙不過半與朝小野大的結構再現？
選舉結果，民進黨的賴清德、蕭美琴以相對多數贏得正副總統選舉，得以延續民進黨的執政。但立法院民進黨卻喪失了2016年以來的過半優勢。
這也是自立法院從2008年席次減半、選制改革之後，首次未有單一政黨過半的情況。更是自2000年以來，總統再次因為三強鼎立而出現得票率未過半的總統。這個結果不禁令人聯想起2000年陳水扁前總統當選時的結構，也就是「雙不過半」加上「朝小野大」的府會關係。
然而，和阿扁總統時期相較，此次的府會關係對520上任的賴清德總統來說，執政將更充滿不確定性。幾個原因如下：第一是「席次」變數。民進黨在2001年選後，雖未過半，但在立法院是第一大黨，以第一大黨之姿組閣並執政，仍舊在社會觀感與輿論上具有組閣與執政的正當性。
誠然，依據憲法，總統任命行政院長不需要立法院的同意權，但此次選後，民進黨在國會落居第二大黨，且國民黨和民眾黨在選前一致主張內閣制，也就是呼籲國會多數組閣。因此，賴清德在520之後第一道難關，就是內閣的組成如何能降低立法法院的衝突，以及獲得更高的正當性基礎。
第二是「政黨」的變數。就政黨的結構來說，阿扁執政時期的政黨結構是兩大多小，民進黨和國民黨兩大黨，位居政黨光譜偏中央的位置，其他小黨在更極端的兩邊，變成「泛藍」（國民黨、親民黨、新黨）和「泛綠」（民進黨、台聯）兩股政黨力量。然而，此次三黨不過半的結構，扮演關鍵少數的民眾黨，在光譜上位居藍綠之間。
儘管選前總統提名過程中，始終有「藍白合」的議題，但依據柯文哲的動向與民眾黨的屬性來看，未來在立法院也不排除有綠白合作的空間。柯主席在選前亦曾說過，民眾黨未來在立法院將不會只和特定政黨合作。因此，政黨的互動邏輯相對的不確定，勢必不如阿扁時期來得穩定。
最後是「人」的變數。阿扁時期的立法院，院長是國民黨本土派的王金平，加上外圍還有前總統李登輝可以從旁協調，對於若干無黨籍的立委或是國民黨本土派的立委而言，仍舊有和民進黨合作的空間。但當前的政治菁英來看，賴清德並非陳水扁，賴清德的人設更有原則、更不易妥協；立法院長如果真的是韓國瑜，協調藍綠的能力恐怕遠遠不如王金平；在外圍的部分，也缺少了李登輝這種重量級的協調者。
因此，藍綠之間未來在立法院的衝突，恐怕會比阿扁時期更嚴重。總結以上來說，選後的政治結構，再次出現了類似2000年總統不過半、國會不過半的「雙不過半」，也再次形成「朝小野大」的府會關係。但整體而言，對於未來的政治影響來說，立法院的黨際衝突恐怕會比2000年更具不確定性。
民眾黨成為穩定的第三勢力？
此次大選，是柯文哲成立民眾黨後首次參加總統選舉。儘管在2020年時，民眾黨在立法院已經成為第三大黨，但今年在柯文哲參選，有總統候選人成為母雞的效應下，民眾黨的政黨票一口氣上升到304萬（2020年為158萬），儘管仍落後於和民進黨（498萬）、國民黨（476萬），但幾乎呈現平起平坐的實力。
加上時代力量與其他小黨全軍覆沒的結果，民眾黨大有「化零為整」的將非藍非綠的第三勢力順利統合的氣勢。但民眾黨要真的站穩第三勢力的政黨實力，恐怕仍有些困境需要克服。
首先，這次民眾黨的大躍進，不可諱言的，是柯文哲參選總統加持政黨氣勢的結果，不是一種「理念」的聚集。民眾黨仍舊是一個「一人政黨」，在區域立委的部分依舊全軍覆沒。民眾黨儘管高喊「非藍非綠」，但這是一個負面訴求，不能算是正面的理念。可以短期內吸引對藍綠不滿的「賭爛票」，但難以成為長久發展的土壤和養分。
以兩岸關係、國家認同的核心議題來說，柯文哲在選舉過程中始終迴避此一議題，既不明確支持九二共識、也不明確表態支持台灣的主權意識。儘管喊出「兩岸一家親」，也主張「務實交流」，但都是共具性、暫時性的主張，難以形成具有理想性、未來性的價值和理念。沒有理念，政黨難以走得長遠，這是民眾黨未來必須正面面對的問題。
其次，選舉制度的壓力下，民眾黨仍難以在立法院與民進黨、國民黨成為實力對等的政黨，「關鍵少數」已經是民眾黨在國會中政治影響力的天花板。要如何避免「親民黨化」，民眾黨除了要釐清政治理念之外，更要發展組織以及培養政治菁英，也就是「地利」和「人和」，未來才能在區域立委和國民黨、民進黨相抗衡。
此次民眾黨的柯文哲在總統票拿396萬，政黨票則是304萬票，高達將近百萬票的差距，顯見柯文哲個人魅力明顯大於政黨的招牌。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。