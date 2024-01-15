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2024/01/15,
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《路透社》：規避美國出口管制禁令，中國軍方和大學採購輝達晶片

《路透社》：規避美國出口管制禁令，中國軍方和大學採購輝達晶片
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然中國華為技術有限公司和其他企業的競爭產品陸續研發出來，但中方持續需要並取得被禁止出口的輝達晶片，也凸顯中國企業缺乏良好替代品。在美國發布禁令之前，輝達在中國人工智慧晶片市場的市占率達9成。

（中央社）根據《路透社》看到的投標文件，中國軍事機構、國營人工智慧研究機構和大學在過去一年中採購了美國政府禁止出口到中國的晶片大廠輝達（Nvidia）小批晶片。

這凸顯了美國想要完全切斷中國取得美國先進晶片管道所面臨的困難，而這些晶片可能會推動中國軍方在人工智慧和精密電腦方面的突破。

在中國，購買或銷售高階美國晶片並不違法；公開的投標文件顯示，自美國實施限制以來，有數十家中國實體購買並收到輝達的晶片。

這些產品包括輝達A100和更強大的H100晶片，美國已於2022年9月禁止向中國和香港出口這些晶片。另外還有輝達後來為中國市場開發的處理速度較慢的A800和H800晶片，但去（2023）年10月也被禁止出口。

雖然中國華為技術有限公司和其他企業的競爭產品陸續研發出來，但中方持續需要並取得被禁止出口的輝達晶片，也凸顯中國企業缺乏良好替代品。在美國發布禁令之前，輝達在中國人工智慧晶片市場的市占率達9成。

購買輝達晶片的機構包括中國數所菁英大學及受美國出口限制的哈爾濱工業大學和中國電子科技大學，這兩個實體被控參與軍事事務或隸屬於軍事機構，有違美國國家利益。

哈爾濱工業大學2023年5月買了6個輝達A100晶片，用來訓練深度學習模型。中國電子科技大學2022年12月買了1個A100晶片，用途不明。

文中提到的買家都未置評。

《路透社》發現，輝達及其批准的零售商都不在已確認的供應商之列。目前尚不清楚這些供應商是如何取得輝達的晶片。

然而，在美國實施禁令之後，中國出現不少這類晶片的地下市場。中國賣家曾說，在輝達向美國大企業大量出貨後，他們搶購流入市場的多餘庫存，或透過在印度、台灣和新加坡等地組成的公司進口。

《路透社》試圖訪問投標文件列出的10家供應商，沒有一家回應。

輝達表示，公司遵守所有適用的出口管制法律，並要求客戶也這樣做。

輝達發言人說：「如果我們得知客戶非法轉售給第三方，會立即採取適當行動。」

美國商務部拒絕評論。美國當局矢言堵住出口限制措施的漏洞，並已採取行動限制中國公司的境外據點取得晶片。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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