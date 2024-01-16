2024年經濟趨勢：有危機也有轉機，通膨、利率、匯率各有哪些觀察重點？

2024年第一天，日本石川縣能登半島發生7.6級大地震；隔天東京羽田機場飛機相撞；美英空襲葉門「青年運動」，紅海危機一觸即發；烏俄雙方加大火力造成嚴重死傷；台股第一週大跌2.3％；FED降息幅度與時間撲朔迷離……新年歡樂的氣氛似乎瀰漫著些許不安。

回想2023年何嘗不是如此？年初末日博士盧比尼（Nouriel Roubini）的世界大蕭條說；瑞士信貸、矽谷銀行、第一共和銀行倒閉引發金融風暴說；繼續升息引發美國衰退疑慮；紐約大學（NYU）教授認為輝達（Nvidia）只值240美元；央行總裁楊金龍的停滯性通膨（Stagflation）說；甚至有人說會「二次通膨」。

然而一年過去，美國2023年第三季經濟成長率高達4.9％，12月失業率3.7％仍在自然失業率（Natural Rate of Unemployment）之下，令人關注的消費者物價12月也下跌至3.4％。美國道瓊指數全年上漲13.7％，納斯達克上漲43.4％，費城半導體漲幅高達64.9％，台灣加權指數也上漲26.8％（亞洲僅次於日本）。在大眾媒體、專家學者一片不看好的聲浪中，股市與經濟的表現令人出乎意料的好。

訊息是如此的紛亂，專家看法是如此的不同，對未來預測是如此的不精準，我們該如何展望2024年全球景氣？筆者根據權威機構的預測，以總經變數為出發點，探討2024年三大經濟體的經濟成長、通貨膨脹、利率、匯率的未來動向，以洞察世界經濟的脈絡。

2024年經濟大趨勢

根據世界銀行（World Bank，後稱WB）之「全球經濟展望，2024年1月」（Global Economic Prospects, JANUARY 2024），以及國際貨幣基金「世界經濟展望資料庫」（IMF, World Economic Outlook Database, October 2023）的研究，認為2024年美、日、中三國的經濟成長率，低於2023年的表現。

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全球經濟成長率從2023年2.6％下降至今年的預測值2.4％（WB），連續第三年減緩。同時，美國經濟成長率由2023年的2.09％下降到2024年的1.48％，下降0.61百分點。日本下降0.93百分點，中國下跌0.85百分點（IMF）。

2024年全球經濟放緩，主要在於貨幣政策緊縮效果發酵、限制金融市場措施持續進行、以及全球貿易成長疲軟。全球貨幣緊縮政策的負面效應將在2024年達到高峰。這都是這兩年抵抗通膨的代價。