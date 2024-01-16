比IG、臉書還要殺時間的「脆」：原本幾乎被遺忘的Threads為什麼突然爆紅？
我們想讓你知道的是
大家最初都嘲笑Threads（年輕族群暱稱「脆」）抄Twitter（官方已改名為X）沒有獨特亮點，可是與Twitter無異反倒成為快速拓展用戶的利器，不用學習就可上手，而很多「脆友」紛紛說，Threads最大的好處就是「還」沒有同溫層。本篇就來分享我自己不眠不休，玩了幾週脆的特點與心得。
文：Sho 的路上觀察手記
Threads在2023如煙火般迅速亮相又接著沈寂下來。在幾乎被媒體遺忘的現在，它悄無聲息地攻佔了年輕族群的生活，Threads（年輕族群暱稱「脆」）比Instagram和Facebook還要殺時間，根據最新資料統計，它在全球已經有1.6億用戶。
它會成為下一個行銷人必爭之地嗎？行銷人應該關注他嗎？本篇來分享我自己不眠不休玩了幾週脆的特點與心得。
以文字為主，擴散效率更快
大家最初都嘲笑Threads抄Twitter（官方已改名為X，但大部分人仍習慣稱Twitter）沒有獨特亮點，所以很多人上去逛一圈後就跑去其他平台罵它。
可是與Twitter無異反倒成為快速拓展用戶的利器：不用學習就可上手，立即實現想在Treads上面罵它的渴望。
此外，不論Instagram或Facebook都偏好影片或照片，這對於只想寫寫短篇的網友來說不太友善。Instagram和Facebook早已成為架在社群平台上的官方網站，大家看看資訊或用私訊解決客服需求後，就跑到其他地方聊天。
再者這兩個平台轉發功能非常複雜，操作起來很疲累。
Threads則很簡單，分享訊息只要1秒，擴散效率比其他平台好非常多。優點是好事會更容易看見，缺點則是在假訊息爆炸的年代，如果發生甚麼負面消息，挽救聲量變得更麻煩。
突破同溫層的推薦機制
很多「脆友」紛紛說，Threads最大的好處就是「還」沒有同溫層，可以跟更多人互動。
當社會大事接踵而來，我深感在Threads可以看到多面向的論點，不像Facebook自作主張篩選到後來，想看也看不到其他觀點，這大概是承襲了Instagram以興趣主題來推送內容的優點。
而Facebook演算法改到最後不僅複雜，常常讓人在同溫層跳不出去，如果想看到不一樣的內容則又要註冊一堆帳號來分，實在很麻煩。Threads會如此吸引年輕世代，大概就是因為它這種做法對年輕世代來說夠透明。
hashtag
這次能登半島地震，我再度見識了hashtag和社群平台的真正價值。
地震剛發生時有些受創比較嚴重的地方失去電信聯繫功能，災民打不進報案專線，但網路有通。這時Twitter上出現了「#SOS」的hashtag串，需要幫忙者用這個hashtag發出受困位置與受害狀況，網友則幫忙報案或遞送物資。
我看到從發出求救貼文到原推上來回報獲救，有時是幾小時的事，其效率之快令人稱奇。這可說是Twitter這種純文字式又主打快速分享的平台才能做到的：「爆炸式擴散」。
如今Twitter換老闆後人氣下降，而Threads挟了同等優勢竄出，更重要的是Twitter過去在台灣一直紅不起來，可是Threads紅了。那麽如果善用hashtag在上面做社群策展，其發展令人期待不已。
台灣用Threads做行銷的品牌
台灣有經營Threads的品牌其中一個是八曜和茶Hachiyo Tea，目前已經累積近萬粉絲。小編在Threads上的發言非常奔放毫無包袱，甚至可說沒有形象，譬如小編前幾天就開了顏色玩笑。但在Facebook上的發言則明顯規矩很多。
八曜和茶的粉絲頁追蹤者1萬初、Instagram粉絲7000多、Threads追蹤者在截至本篇撰稿結束為止是9900。假設全部都是自然流量，成長非常可觀。
八曜小編在Threads走閒聊風格，搞笑閒聊齊發，商品只有少量帶入。
如果光就內容面看，或許對品牌加分不大，但是如果目標是累積一群願意聽它說話的人並作新通路實驗，現在成果還是不錯的。
假設實驗成功，八曜接下來的挑戰就是要把Threads放在全通路行銷中的哪個位置，是像Facebook一樣當客服與官方資訊平台？還是 Instagram的形象擔當？ 如果重複前兩者路線自然沒太大意義。
綜合來說，我想Threads能對行銷貢獻的最大價值是聲量，尤其現今其他平台幾乎沒投廣告就沒聲量，對小品牌非常不利。就獲取聲量開拓新客這一點，我非常建議開始嘗試Threads。
經營Threads的起手式
Threads是崛起不到半年的平台，未來還有無限可能，先插旗者先贏，反正開帳號沒成本。然而正因為大家都還在摸索，所以經營它，不要太認真。
我指的「不要太認真」不是指亂寫，而是內容不要太規矩。現今粉絲不點進品牌粉絲頁主頁去的原因，一來沒必要二來沒共鳴。
不知何時，品牌已經把社群帳號經營得像另一種形式的官網或產品型錄，又有什麼看的價值呢？你上次喜歡一篇企業發的社群貼文又是什麼時候呢？
既然Threads不需要多美多豐富的內容就可以開始倡議，那麼何不更像朋友一樣，去發表品牌擁戴、喜歡、呼籲的事呢？
別忘了，一開始大家會在社群平台上開始追蹤品牌，正是因為極富真實情感的「幕後」定位，讓消費者感覺跟品牌更親近。只是現今品牌自行加諸太多形象規範，偏離當初經營社群的本意。
如果你遲遲無法下定決心開始在Threads 上耕耘，那至少要關注Threads上的輿情。Threads傳遞資訊的效率太快，別讓品牌成為後知後覺者，而且你可以藉助他找出年輕世代的需求，找出新機會。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：「脆」Threads 會成為行銷人下一個戰場嗎？觀察與思考
延伸閱讀
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
我們想讓你知道的是
隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked