比IG、臉書還要殺時間的「脆」：原本幾乎被遺忘的Threads為什麼突然爆紅？

文：Sho 的路上觀察手記

Threads在2023如煙火般迅速亮相又接著沈寂下來。在幾乎被媒體遺忘的現在，它悄無聲息地攻佔了年輕族群的生活，Threads（年輕族群暱稱「脆」）比Instagram和Facebook還要殺時間，根據最新資料統計，它在全球已經有1.6億用戶。

它會成為下一個行銷人必爭之地嗎？行銷人應該關注他嗎？本篇來分享我自己不眠不休玩了幾週脆的特點與心得。

以文字為主，擴散效率更快

大家最初都嘲笑Threads抄Twitter（官方已改名為X，但大部分人仍習慣稱Twitter）沒有獨特亮點，所以很多人上去逛一圈後就跑去其他平台罵它。

可是與Twitter無異反倒成為快速拓展用戶的利器：不用學習就可上手，立即實現想在Treads上面罵它的渴望。

此外，不論Instagram或Facebook都偏好影片或照片，這對於只想寫寫短篇的網友來說不太友善。Instagram和Facebook早已成為架在社群平台上的官方網站，大家看看資訊或用私訊解決客服需求後，就跑到其他地方聊天。

再者這兩個平台轉發功能非常複雜，操作起來很疲累。

Threads則很簡單，分享訊息只要1秒，擴散效率比其他平台好非常多。優點是好事會更容易看見，缺點則是在假訊息爆炸的年代，如果發生甚麼負面消息，挽救聲量變得更麻煩。

突破同溫層的推薦機制

很多「脆友」紛紛說，Threads最大的好處就是「還」沒有同溫層，可以跟更多人互動。

當社會大事接踵而來，我深感在Threads可以看到多面向的論點，不像Facebook自作主張篩選到後來，想看也看不到其他觀點，這大概是承襲了Instagram以興趣主題來推送內容的優點。

而Facebook演算法改到最後不僅複雜，常常讓人在同溫層跳不出去，如果想看到不一樣的內容則又要註冊一堆帳號來分，實在很麻煩。Threads會如此吸引年輕世代，大概就是因為它這種做法對年輕世代來說夠透明。

hashtag

這次能登半島地震，我再度見識了hashtag和社群平台的真正價值。

地震剛發生時有些受創比較嚴重的地方失去電信聯繫功能，災民打不進報案專線，但網路有通。這時Twitter上出現了「#SOS」的hashtag串，需要幫忙者用這個hashtag發出受困位置與受害狀況，網友則幫忙報案或遞送物資。

我看到從發出求救貼文到原推上來回報獲救，有時是幾小時的事，其效率之快令人稱奇。這可說是Twitter這種純文字式又主打快速分享的平台才能做到的：「爆炸式擴散」。

如今Twitter換老闆後人氣下降，而Threads挟了同等優勢竄出，更重要的是Twitter過去在台灣一直紅不起來，可是Threads紅了。那麽如果善用hashtag在上面做社群策展，其發展令人期待不已。

台灣用Threads做行銷的品牌

台灣有經營Threads的品牌其中一個是八曜和茶Hachiyo Tea，目前已經累積近萬粉絲。小編在Threads上的發言非常奔放毫無包袱，甚至可說沒有形象，譬如小編前幾天就開了顏色玩笑。但在Facebook上的發言則明顯規矩很多。

八曜和茶的粉絲頁追蹤者1萬初、Instagram粉絲7000多、Threads追蹤者在截至本篇撰稿結束為止是9900。假設全部都是自然流量，成長非常可觀。

八曜小編在Threads走閒聊風格，搞笑閒聊齊發，商品只有少量帶入。

如果光就內容面看，或許對品牌加分不大，但是如果目標是累積一群願意聽它說話的人並作新通路實驗，現在成果還是不錯的。

假設實驗成功，八曜接下來的挑戰就是要把Threads放在全通路行銷中的哪個位置，是像Facebook一樣當客服與官方資訊平台？還是 Instagram的形象擔當？ 如果重複前兩者路線自然沒太大意義。

綜合來說，我想Threads能對行銷貢獻的最大價值是聲量，尤其現今其他平台幾乎沒投廣告就沒聲量，對小品牌非常不利。就獲取聲量開拓新客這一點，我非常建議開始嘗試Threads。

經營Threads的起手式

Threads是崛起不到半年的平台，未來還有無限可能，先插旗者先贏，反正開帳號沒成本。然而正因為大家都還在摸索，所以經營它，不要太認真。

我指的「不要太認真」不是指亂寫，而是內容不要太規矩。現今粉絲不點進品牌粉絲頁主頁去的原因，一來沒必要二來沒共鳴。

不知何時，品牌已經把社群帳號經營得像另一種形式的官網或產品型錄，又有什麼看的價值呢？你上次喜歡一篇企業發的社群貼文又是什麼時候呢？

既然Threads不需要多美多豐富的內容就可以開始倡議，那麼何不更像朋友一樣，去發表品牌擁戴、喜歡、呼籲的事呢？

別忘了，一開始大家會在社群平台上開始追蹤品牌，正是因為極富真實情感的「幕後」定位，讓消費者感覺跟品牌更親近。只是現今品牌自行加諸太多形象規範，偏離當初經營社群的本意。

如果你遲遲無法下定決心開始在Threads 上耕耘，那至少要關注Threads上的輿情。Threads傳遞資訊的效率太快，別讓品牌成為後知後覺者，而且你可以藉助他找出年輕世代的需求，找出新機會。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：「脆」Threads 會成為行銷人下一個戰場嗎？觀察與思考

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：王祖鵬