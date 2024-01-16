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2024/01/16,
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比IG、臉書還要殺時間的「脆」：原本幾乎被遺忘的Threads為什麼突然爆紅？

比IG、臉書還要殺時間的「脆」：原本幾乎被遺忘的Threads為什麼突然爆紅？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

大家最初都嘲笑Threads（年輕族群暱稱「脆」）抄Twitter（官方已改名為X）沒有獨特亮點，可是與Twitter無異反倒成為快速拓展用戶的利器，不用學習就可上手，而很多「脆友」紛紛說，Threads最大的好處就是「還」沒有同溫層。本篇就來分享我自己不眠不休，玩了幾週脆的特點與心得。

文：Sho 的路上觀察手記

Threads在2023如煙火般迅速亮相又接著沈寂下來。在幾乎被媒體遺忘的現在，它悄無聲息地攻佔了年輕族群的生活，Threads（年輕族群暱稱「脆」）比Instagram和Facebook還要殺時間，根據最新資料統計，它在全球已經有1.6億用戶。

它會成為下一個行銷人必爭之地嗎？行銷人應該關注他嗎？本篇來分享我自己不眠不休玩了幾週脆的特點與心得。

以文字為主，擴散效率更快

大家最初都嘲笑Threads抄Twitter（官方已改名為X，但大部分人仍習慣稱Twitter）沒有獨特亮點，所以很多人上去逛一圈後就跑去其他平台罵它。

可是與Twitter無異反倒成為快速拓展用戶的利器：不用學習就可上手，立即實現想在Treads上面罵它的渴望。

此外，不論Instagram或Facebook都偏好影片或照片，這對於只想寫寫短篇的網友來說不太友善。Instagram和Facebook早已成為架在社群平台上的官方網站，大家看看資訊或用私訊解決客服需求後，就跑到其他地方聊天。

再者這兩個平台轉發功能非常複雜，操作起來很疲累。

Threads則很簡單，分享訊息只要1秒，擴散效率比其他平台好非常多。優點是好事會更容易看見，缺點則是在假訊息爆炸的年代，如果發生甚麼負面消息，挽救聲量變得更麻煩。

突破同溫層的推薦機制

很多「脆友」紛紛說，Threads最大的好處就是「還」沒有同溫層，可以跟更多人互動。

當社會大事接踵而來，我深感在Threads可以看到多面向的論點，不像Facebook自作主張篩選到後來，想看也看不到其他觀點，這大概是承襲了Instagram以興趣主題來推送內容的優點。

而Facebook演算法改到最後不僅複雜，常常讓人在同溫層跳不出去，如果想看到不一樣的內容則又要註冊一堆帳號來分，實在很麻煩。Threads會如此吸引年輕世代，大概就是因為它這種做法對年輕世代來說夠透明。

hashtag

這次能登半島地震，我再度見識了hashtag和社群平台的真正價值。

地震剛發生時有些受創比較嚴重的地方失去電信聯繫功能，災民打不進報案專線，但網路有通。這時Twitter上出現了「#SOS」的hashtag串，需要幫忙者用這個hashtag發出受困位置與受害狀況，網友則幫忙報案或遞送物資。

我看到從發出求救貼文到原推上來回報獲救，有時是幾小時的事，其效率之快令人稱奇。這可說是Twitter這種純文字式又主打快速分享的平台才能做到的：「爆炸式擴散」。

如今Twitter換老闆後人氣下降，而Threads挟了同等優勢竄出，更重要的是Twitter過去在台灣一直紅不起來，可是Threads紅了。那麽如果善用hashtag在上面做社群策展，其發展令人期待不已。

台灣用Threads做行銷的品牌

台灣有經營Threads的品牌其中一個是八曜和茶Hachiyo Tea，目前已經累積近萬粉絲。小編在Threads上的發言非常奔放毫無包袱，甚至可說沒有形象，譬如小編前幾天就開了顏色玩笑。但在Facebook上的發言則明顯規矩很多。

八曜和茶的粉絲頁追蹤者1萬初、Instagram粉絲7000多、Threads追蹤者在截至本篇撰稿結束為止是9900。假設全部都是自然流量，成長非常可觀。

八曜小編在Threads走閒聊風格，搞笑閒聊齊發，商品只有少量帶入。

如果光就內容面看，或許對品牌加分不大，但是如果目標是累積一群願意聽它說話的人並作新通路實驗，現在成果還是不錯的。

假設實驗成功，八曜接下來的挑戰就是要把Threads放在全通路行銷中的哪個位置，是像Facebook一樣當客服與官方資訊平台？還是 Instagram的形象擔當？ 如果重複前兩者路線自然沒太大意義。

綜合來說，我想Threads能對行銷貢獻的最大價值是聲量尤其現今其他平台幾乎沒投廣告就沒聲量，對小品牌非常不利。就獲取聲量開拓新客這一點，我非常建議開始嘗試Threads。

經營Threads的起手式

Threads是崛起不到半年的平台，未來還有無限可能，先插旗者先贏，反正開帳號沒成本。然而正因為大家都還在摸索，所以經營它，不要太認真。

我指的「不要太認真」不是指亂寫，而是內容不要太規矩。現今粉絲不點進品牌粉絲頁主頁去的原因，一來沒必要二來沒共鳴。

不知何時，品牌已經把社群帳號經營得像另一種形式的官網或產品型錄，又有什麼看的價值呢？你上次喜歡一篇企業發的社群貼文又是什麼時候呢？

既然Threads不需要多美多豐富的內容就可以開始倡議，那麼何不更像朋友一樣，去發表品牌擁戴、喜歡、呼籲的事呢？

別忘了，一開始大家會在社群平台上開始追蹤品牌，正是因為極富真實情感的「幕後」定位，讓消費者感覺跟品牌更親近。只是現今品牌自行加諸太多形象規範，偏離當初經營社群的本意。

如果你遲遲無法下定決心開始在Threads 上耕耘，那至少要關注Threads上的輿情。Threads傳遞資訊的效率太快，別讓品牌成為後知後覺者，而且你可以藉助他找出年輕世代的需求，找出新機會。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：「脆」Threads 會成為行銷人下一個戰場嗎？觀察與思考

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬


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