【專訪】中研院林正洪：如何判斷火山「是死是活」？大屯火山群若噴發會有大災難？
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十幾年前開始研究大屯火山群，除了我和少數學者，沒有人相信它是活火山。但我覺得做科學，最誘人就是你的興趣，如果是喜歡的東西，你會不計成敗榮辱去研究它。
採訪撰文：古國廷
美術編輯：林洵安
大屯火山群是活火山？噴發會有大災難？
2019年5月27日，在大屯火山群觀測研究成果記者會上，中研院地科所研究員林正洪與研究團隊經過長期監測，認定大屯火山群及龜山島為活火山。消息一出，因大屯火山群緊鄰大台北地區，噴發是否會影響民眾安全引發熱議。但科學上如何證明大屯火山群是活火山？火山噴發會造成哪些災害？應該如何監測和預防？本文專訪林正洪研究員一一來破解。
先來瞧瞧大屯火山群的範圍有多大！大屯火山群包含20多個火山體，如大屯山、七星山、紗帽山、竹子山和大尖山等。這些火山體緊鄰台北地區，其中天母、北投、士林皆位於山腳，即使台北市中心的101大樓距七星山也不過15公里。
早期學者認為大屯火山群最近一次噴發已超過10萬年，而且不再活動，應是休火山或死火山。
「但近年研究顯示：大屯火山群噴發紀錄應為6千年前，而且地底有岩漿庫，這些都可以證實大屯火山群是活火山！」林正洪表示。
如何判斷火山「是死是活」？
死火山，顧名思義它不再活動，即使曾經活動，也是發生在一、兩百萬年以前，甚至更久。
而活火山，如夏威夷的火山、日本阿蘇火山和櫻島火山，幾乎隨時在噴煙，甚至偶爾還有岩漿跑上來，就是現生的活火山。
但科學不能只用描述，所以還有兩個方式來判定：其一是「憑經驗」，研究火山1萬年內是否曾經噴發，其二是「看現象」，看看底下是否有岩漿庫。
所謂憑經驗，就像發生竊案，警察會先找這兩、三年犯過竊盜罪的人，而不是30年之前有前科的人。以火山來說，噴發的歷史紀錄就是火山的「前科」，可以作為評定標準；至於為什麼是1萬年，是沒辦法中的辦法，因為非得訂個標準。而在地質學研究中最年輕之地層為全新世(Holocene)，是大約1萬年前開始沉積之地層。
再以現象來看，如果找到岩漿庫，也就是火山的「彈藥庫」，那麼不管過去有沒有噴發，就要把它歸為活火山。
科學界多用以上兩個標準，如果都符合，就更沒有質疑的空間。
過去認為大屯火山群是死火山，近年研究卻說它是活火山，這是怎麼回事呢？
判斷大屯火山群在10萬年前噴發，大概是1980年代的研究，那時多用鉀氬做岩石定年。這種定年方式，用來測量百萬年或億萬年尺度的現象，10萬年是它的「最小刻度」。
換句話說，使用這種方法來做大屯火山群的定年，就像拿一把刻度很粗的尺測量，發現最小刻度內有東西，但已到極限無法再細看，只能說是10萬年。
直到2011年，中研院地科所同事陳中華和俄羅斯學者，將大屯火山群的火山灰拿去做碳十四定年。這種方式的「刻度」比較細，可以到千年、萬年。結果發現：大屯火山群最近一次噴發應該在大約5千到6千年前，符合1萬年內有噴發紀錄的活火山標準。
除了噴發紀錄，還有證據說明大屯火山群是活火山嗎？
火山地震波也能說明大屯火山群在活動。
大屯火山群的地震波，跟宜蘭、花蓮、嘉義的地震波很不一樣。宜蘭、花蓮地震是斷層錯動，就是岩層被扯斷造成的地震振動。這種振動就好像一把吉他的弦同時扯斷，高頻、低頻、中頻各種頻率都有。
但在大屯火山偵測到的火山地震，是單一頻率的水滴狀地震波，以及多個頻率共鳴的螺絲釘狀地震波。而不論是單頻或多頻火山地震，統統都是活火山才有的現象。
為什麼？因為活火山有熱量，可以產生高壓氣體或液體，當它們從地底沿著岩縫往上竄，因為岩壁長寬固定，就會產生特定頻率的振動，好像火山在「吹直笛」！因為這個原理就像吹直笛時按住特定的孔，形成固定長寬的空氣柱，就會吹出單一頻率的聲音。
反過來說，死火山沒有熱能，不能產生這些高壓氣體和液體。就像煮開水，瓦斯還在底下燒，蒸氣不斷往上冒，鍋蓋就會動、然後呼呼作響；如果把瓦斯關掉，沒有了熱源，水會慢慢冷掉，鍋子也就不再發出聲音。
除了火山地震，火山氣體氦同位素比例以及地殼變化，也都間接支持大屯火山群是有能量的火山，不是死火山，但最直接證據還是確認它底下真的有岩漿庫。
如何確認大屯火山群底下有岩漿庫？您是像電影一樣開潛艦鑽入地底嗎？
哈哈，現在的科學技術不可能帶人鑽進熾熱的地底，親眼證實岩漿庫的存在。我是用自己發明的「陰影法」，標定大屯火山群岩漿庫的位置和面積。
原理如下：在透明的盒子裡吊起一顆金球，假設盒子上方是北台灣地表，盒子裡的金球是岩漿庫。然後關上燈一片漆黑，看不見盒子裡的情況(就像在地底一樣)，盒子上方的人要怎麼知道金球的位置和大小呢？
這時可以在盒子底下放手機，讓手機的光向上照，光被盒內金球擋住，盒子上方就會出現金球的陰影。如此一來，不但知道盒子裡有金球，還能從陰影推知金球的位置和面積。
當然，地底下不會有光源，但有和光波很像的地震波，可以形成另類的地震波「陰影」。
地震波怎麼取代光波呢？地底下一、兩百公里發生地震，就會發出地震波傳到地面。不過地震波中的S波，無法在液態物質中傳遞，所以當S波遇到液態的岩漿庫會被擋下來。
如下圖左邊的示意圖，地表的六個測站，發生地震時，黃色的地震觀測站因為位於岩漿庫正上方，接收不到S波，岩漿庫範圍以外的綠色測站才收得到S波。
於是，我就可以從哪些測站收到S波、哪些收不到，收不到的「陰影範圍」有多大，來估算岩漿庫的位置與面積了。
不過S波陰影只能算面積，無法估計厚度，因為無論岩漿庫厚度多少，S波統統會被擋掉，這時就需要P波了。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。