全世界第三小的窮國諾魯，被中國挖走與台灣斷交為何引起國際震驚？

我國南太平洋友邦諾魯今（15）日宣布外交轉向中國，與我終止外交關係，不止震驚台灣社會，國際媒體也爭相報導。學者認為，諾魯對美國和澳洲的重要性，比對台灣的重要性來得多，被中國挖走牆角，將使太平洋地緣政治更趨緊張。

諾魯共和國總統亞定（David Adeang）今（15）日宣布，諾魯承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，尋求與中國恢復全面外交關係，並與我國終止外交關係。中國外交部對此決定表示歡迎，並稱諾魯政府決定與中國復交，再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。

我外交部則痛批，中國自去（2023）年即接觸諾魯政要，試圖以經濟利誘諾魯外交轉向，而諾魯則罔顧我國長年於當地合作情誼，對兩國援助方案進行「比價」。外交部政務次長田中光並透露，中國開出的金額，「遠遠超過我們一般對邦交國能提出的」。

由於斷交正逢美國前官員與AIT主席羅森伯格訪台，《法新社》以「台灣讚揚與美關係，但隨著太平洋國家諾魯轉向中國，失去了罕見的盟友」為題，形容諾魯與台灣斷交一事。

美國非營利組織國際共和研究所（IRI）駐台北資深顧問寇謐將（J Michael Cole）也於X平台上直言，諾魯宣布與台斷交，是北京對報復台灣人民合法且民主的選舉。寇謐將也認為，北京早在1月13日總統大選前就已做好準備，為造成心理影響。

不過寇謐將諷刺的說，北京大張旗鼓的偷走了一個人口約1萬、國內生產總值約1.14億美元、世界上第三小的國家，對台灣來說還真是「災難性的損失」。

Beijing really brought out the big guns with this move, poaching a country - the third smallest in the world - with a population of ~10,000 and a GDP of ~US$114 million. A catastrophic loss for Taiwan (not). — J Michael Cole (寇謐將) (@JMichaelCole1) January 15, 2024

諾魯窮國，為何與台灣斷交引起世界震驚？

諾魯是世界上最貧窮的國家之一，過去倚靠開採磷礦致富的榮景不再，該國現在約有四分之一的平民生活在貧困線以下，一半以上的政府收入來自託管澳洲離岸移民拘留中心。

國立中山大學中國與亞太區域研究所副教授黎寶文告訴《關鍵評論網》，諾魯與台灣斷交，影響的是邦交國數目，但諾魯被中國挖走，對美國、澳洲的影響更大。

諾魯位於南太平洋，地緣上接近澳洲、紐西蘭，對中國而言，具有從第一島鏈推進到第二島鏈的軍事意涵，重要性是中國與美國、澳洲競逐之地。

黎寶文指出，諾魯位在美中對抗軸線的側翼上，美國希望包括諾魯在內的太平洋島國與台灣維持邦交，是為鞏固美中戰略對抗的側翼。美國二戰時與日本對抗、競爭太平洋霸權，戰爭都發生在太平洋島國周邊，現在中國興起，想成為太平洋地區的新霸主，這些島國對美國來說，的確重要。

黎寶文進一步指出，澳洲在太平洋的戰略與美國一致，太平洋島國是維持澳洲跟盟軍重要的連結點，一旦被敵對勢力所掌握的話，澳洲未來面對中國霸權擴張的時候，必須要獨立作戰，對澳方也將不利。

二度斷交不稀奇，學者稱諾魯靠承認換經濟援助

我國與諾魯於1980年建交，諾魯政府於2002年外交轉向、決定與中國建交，我國於2002年7月終止與諾魯的外交關係。直到2005年我國才與諾魯復交，今日卻換得「二度斷交」。

針對諾魯態度搖擺，黎寶文指出，這不是諾魯第一次用承認的方式換取經濟援助。諾魯在2009年承認俄羅斯扶植、自稱從喬治亞獨立的南奧塞梯亞和阿布哈茲，獲得俄羅斯援助。

黎寶文表示，諾魯人口真的很少，只要有一定程度的金援，對該國公共建設為一大資源，靠外交承認換金援對諾魯來說，「算是蠻划算的」。

2100年恐「滅島」，諾魯外交轉向恐影響太平洋島國共同對抗氣候變遷

紐西蘭（Massey University）太平洋安全專家鮑爾斯（Anna Powles）則認為，諾魯與台灣斷交，影響超出諾魯與中國的雙邊關係，延伸到了太平洋島嶼論壇。

諾魯在2024年為太平洋島嶼論壇輪值秘書長。諾魯是受到氣候變遷巨大衝擊的海島國家之一，是聯合國氣候變化專門委員會估計，到2100年會「滅島」的國家之一。

Photo Credit: 中央社 諾魯前總統昆洛斯（前右）去年10月出席我國國慶酒會，現場品嚐地球造型與配色的冰淇淋，呼籲重視氣候暖化議題。

我國目前在太平洋的邦交國僅剩3國，包括帛琉、馬紹爾群島和吐瓦魯。吐瓦魯駐我國大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）告訴《衛報》，他對諾魯的外交轉向感到震驚，他此前並未預測諾魯會與我國斷交。

「這確實令人驚訝和悲傷，特別是對我和吐瓦魯人來說。」潘恩紐說，「我們知道中國在做什麼，它正在向太平洋國家自我兜售。」

潘恩紐也說，與台灣相比，中國向貧窮國家提供的援助「並不透明」。相較之下，台灣非常認真地幫助盟友應對氣候變遷。他原本希望剩下的4個太平洋島嶼能夠繼續作為太平洋盟友而穩固，但現在已經失去諾魯。

520之前還有可能再斷交嗎？

黎寶文認為，中國在台灣總統大選後隔日挖走台灣的邦交國，是為了對總統當選人賴清德造成壓力，在520就職典禮前，恐怕還有其他動作。

不過黎寶文坦言，不太確定是否還會透過斷交，因為台灣邦交國數目已經很少，加上台灣民眾對此逐漸無感，邊際效益會不斷地遞減。

至於我國是否會走向「零邦交」？國民黨國際部主任的淡江大學戰略所副教授黃介正告訴《關鍵評論網》，「機率大概不大」。

與諾魯斷交後，我國目前僅剩12個邦交國，包括貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐魯瓦、史瓦帝尼、梵蒂岡。

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核稿編輯：翁世航