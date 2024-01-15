諾魯突襲式斷交，外交部：吳釗燮很憤怒，中國「還在運作一些事」，正密切注意是否為單一事件

外交部：諾魯突襲式斷交，吳釗燮很憤怒

（中央社）總統大選結果揭曉後，諾魯曾發賀電祝賀賴清德當選，但今（15）天卻宣布與台灣斷交。外交部政次田中光表示，當時可能是煙霧彈；他說，諾魯上午11時45分宣布斷交，有點「突襲式」，正出訪瓜地馬拉的外交部長吳釗燮聽聞訊息後「很憤怒」。

外交部下午2時15分舉行記者會，外交部政務次長田中光表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。

諾魯宣布斷交時間點就在台灣總統大選後，且諾魯第一時間祝賀總統當選人賴清德。田中光對此兩度表示，「這可能是煙霧彈」，台灣在總統大選結束後，諾魯第一時間透過外交部次長、總統府秘書長致賀電，當時並未察覺要斷交，而諾魯過去2年政局不穩定，總統亦是弱勢總統，因此內閣發動不信任投票，由亞定（David Adeang）擔任總統。

田中光指出，台灣為穩住外交關係，派出熟悉諾魯事務大使前往，因此台灣對外交的不穩定情況非毫不知情，但諾魯宣布斷交的時間點，是台灣時間今天上午11時45分，對方當時已不願接見台灣大使、心意已決，因此斷交可說有點「突擊式」的。

由於中國處心積慮奪取台灣邦交國，後續有哪些國家可能有潛在斷交風險。田中光示警，台灣相當重視每一個邦交國，但也相信中國在這個節骨眼上「應該還在運作一些事情」，但他不方便提出哪些國家；田中光強調，中國認為可用這種方式打擊台灣是錯的，台灣的民主發展世界矚目，用這種卑鄙的方法奪取台灣邦交國，全球民主國家亦不會承認。

田中光提到，諾魯就澳洲關閉諾魯難民處理中心的巨額財政缺口、主辦運動會的工程經費、澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行等案向台灣索求鉅額經濟援助，並比價台灣中國援助方案，但他無法透露確切金額，台灣提供包括醫療、環保、婦女賦權、就業、海巡等方式協助諾魯。

媒體關切，此次斷交是否為單一事件，田中光強調，他相信中國在這方面還會想盡其他的卑劣手段，打擊台灣在國際生存空間，外交部人員非常警戒，密切注意情勢發展。

田中光透露，由於吳釗燮正出訪瓜地馬拉，吳釗燮聽聞此訊息後「很憤怒」，因為吳釗燮對諾魯花費很多心思，但吳釗燮也會持續為台灣的外交打拚。

柯文哲：遺憾但不與中國惡性競爭

（中央社）諾魯宣布與台灣斷交並與中國恢復邦交。對此，台灣民眾黨主席柯文哲透過聲明表示，遺憾諾魯與中華民國斷交，致使中華民國僅剩12個邦交國，民眾黨一向主張援外要公開透明，不與中國進行外交惡性競爭。

外交部今天下午舉行記者會，外交部政務次長田中光表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。

柯文哲今天下午透過聲明表示，遺憾諾魯與中華民國斷交，致使中華民國僅剩12邦交國，而民眾黨一向主張援外要公開透明，不與中國進行無謂的外交惡性競爭。

柯文哲表示，要與非邦交國維持多元交往，創造共同利益，加強包含經貿、科技、投資、文化和環保合作，讓台灣即使在非邦交國仍有操作運轉、發揮影響力的空間，同時在既有的多個雙邊合作機制上，加強參與重要的國際與區域議題，如經濟、醫療衛生、安全等領域。

柯文哲表示，要向所有在第一線為主權尊嚴與國家利益奮鬥的外交人員說聲「辛苦了」，請外交人員繼續努力，為台灣拚出更寬廣長遠的國際空間。

諾魯52名留學生在台，30人領外交部台灣獎學金

（中央社）外交部今天宣布與諾魯共和國斷交，教育部提到，111學年諾魯在台學生共52人，其中30人獲外交部提供的台灣獎學金，教育部將請學校加強對學生的關懷及輔導。

外交部今天下午舉行記者會，外交部政務次長田中光表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則為理由與中國民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。

教育部透過文字資料說明，依統計處公告資料，111學年諾魯籍在台就讀學生人數共52人，包括正式修讀學位外國生21人、華語生31人，台灣則無赴該國留學的學生。

教育部提到，目前在台就學的諾魯學生中，有30名是獲外交部提供的台灣獎學金，而外交部台灣獎學金是否續發給留台就讀的諾魯學生，教育部尊重主管機關外交部決定，並將適時洽請相關學校加強對學生的關懷及輔導。

銘傳大學目前仍有8名諾魯的學位生和7名諾魯的華語中心學生。

銘傳大學國際副校長李藍瑜接受媒體電訪時表示，學校第一時間會先照顧學生的感受，再確認學生是否繼續留台就讀；以往斷交的國家，該國學生如無獎學金後，有的國家會提供貸款或將學生轉到其他國家；諾魯學生如有意願留台就讀，銘傳也會設法看看能否提供協助。

淡江大學秘書長劉艾華指出，學校有5名諾魯的留學生，且都是領台灣獎學金，斷交後如無獎學金，是否自費繼續就讀，校方會詢問學生意願，目前有3名大一生已回國；外籍生學費原本是台灣學生的1.2倍，考量諾魯學生的經濟狀況，淡江會通融以台灣學生的標準收取學費。