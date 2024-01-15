涉外人士：中國介選無效，買走諾魯報復民主世界，過去8年已出手10次奪台邦交國
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舉世矚目的台灣總統大選才剛落幕，北京卻以拉走台灣邦交國為報復手段，跟全世界唱反調，再次證明中國正與世界逆向而行。無法改變的事實是，台灣人已經透過選票拒絕中國的介選，也代表台灣人民選擇民主陣營、走向世界。中國再次誘拉台灣邦交國，不僅無助於兩岸關係，更把全球經濟邊緣化帶向政治上的進一步孤立。
涉外人士：中國介選無效，買走諾魯報復民主世界
（中央社）台灣與諾魯斷交，熟悉外交事務的涉外人士今（15）天指出，中國此時發動外交攻勢，明顯是因賴清德當選總統，中國對台介選無效，無法回應其因為經濟持續下行的國內政局壓力，只好展開以金錢利誘台灣邦交國，對台外交打壓。
總統大選落幕，外交部昨（14）天才發新聞稿指出，諾魯總統阿丁安（David Adeang，另譯：亞定）透過諾魯外貿部轉達祝賀，今天則與台灣斷交。涉外人士指出，這是日趨孤立的中國再一次選擇跟民主世界對抗。
他說，舉世矚目的台灣總統大選才剛落幕，當全球都在祝賀台灣大選順利完成的此刻，北京卻以拉走台灣邦交國為報復手段，跟全世界唱反調，再次證明中國正與世界逆向而行。但一個無法改變的事實是，台灣人已經透過選票拒絕中國的介選，也代表台灣人民選擇民主陣營、走向世界。
涉外人士表示，中國這次再次誘拉台灣邦交國，不僅無助於兩岸關係，更把已經從全球經濟邊緣化的中國帶向政治上的進一步孤立。
這位人士說，諾魯在台灣總統大選剛落幕，全球民主國家恭賀民主成就之時，宣布與台灣結束邦交關係，一方面由於諾魯國家規模小，加上近期政局不穩，一直是北京試圖以金錢方式謀奪台灣邦交國的重點國家。
中國此時發動外交攻勢，明顯是因賴清德當選總統，代表其對台介選無效，無法回應其因為經濟持續下行的國內政局壓力，只好展開以金錢利誘台灣邦交國，對台外交打壓。
涉外人士表示，中國近期的經濟情況不佳，此時發動金錢外交有兩個面向值得觀察，第一是直接投入大量資源「買台灣的邦交國」，讓中國國內需要幫助的人民情何以堪。第2是觀察中國的金錢外交承諾，屢屢有跳票情況，甚至反使部分受援國陷入債務泥沼。
例如，去（2023）年中國利誘宏都拉斯時，承諾要買宏都拉斯的白蝦，最後根本沒有買多少，甚至導致上萬人失業，就是最好例子。
涉外人士指出，台灣走向世界的路徑已經很明確，不可能與中國競逐金錢外交，北京當局應該思考台灣大選的含義，事實上，台灣人用選票做出的選擇，就是在確立走向世界的路徑。
如果中國以這樣惱羞成怒方式，報復的不是台灣的執政黨，而是台灣人民的選擇，甚至報復民主價值，更是對國際的穩定秩序的公然挑戰。只會讓台灣人民更看清民主台灣與威權中國的差別，將台灣人越推越遠。
中國陰狠精算8年出手10次，「奪台灣邦交國」成政治工具
（中央社）台灣大選後，在北京的因素下，外交部今天宣布即日起與南太平洋島國諾魯斷交。總統蔡英文2016年5月20日就任以來，中國持續打壓台灣外交空間，至今共計10國與台灣終止外交關係。
外交部下午舉行記者會表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係。
對岸自蔡總統上任以來持續打壓台灣外交空間，相關時間和情況分別為：
- 2016年12月21日：與聖多美普林西比斷交
與聖多美普林西比斷交前的12月2日，蔡總統透過電話祝賀川普當選美國總統，通話歷時10分鐘。這是美國與台灣斷交將近40年來兩國元首首次直接通話。北京為此大為不滿，向美國提出嚴正交涉，敦促美方奉行「一個中國」政策。
- 2017年6月13日：與巴拿馬斷交
這是繼2007年與哥斯大黎加斷交後，台灣首度與中美洲友邦斷交。蔡總統當時剛就任滿週年不久。
- 2018年5月1日、5月24日、8月21日：先後與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多斷交
這是自1998年以來，台灣首度在一年中淨減少3個邦交國，其中多明尼加、布吉納法索兩國斷交時間分別在蔡總統就職滿兩週年前後；薩爾瓦多斷交發生於蔡總統訪問友邦回國後的隔天，蔡總統當時在巴拉圭新任總統就職典禮上與多國元首同台互動，並過境美國洛杉磯及休士頓，引發了北京抗議。
- 2019年9月16日、9月20日：分別與索羅門群島、吉里巴斯斷交
這是自1972年12月22日紐澳同時與中華民國斷交以來，台灣失去友邦最迅速的一次，短短4天就失去兩個邦交國，也是1973年以來首度連續兩年在一個月內淨減少兩友邦。
台灣各界當時正著手下一屆總統大選事宜，國安會9月時提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，指出中國當局正無所不用其極介入2020年台灣大選，手段之一包括利誘索羅門、吉里巴斯與台斷交。
- 2021年12月9日：與尼加拉瓜斷交
與尼加拉瓜斷交前，駐立陶宛台灣代表處於11月18日正式掛牌設立。這是台灣在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處，外界視為台灣一次外交上的勝利。對此，中國反應激烈，批評立陶宛政府製造「一中一台」，強調中方將採取「一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。
- 2023年3月26日：與宏都拉斯斷交
當時蔡總統即將於4月出訪中南美洲友邦，並過境美國洛杉磯，與年初剛當選眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。
- 2024年1月15日：與諾魯斷交
此前，現任副總統、民進黨總統候選人賴清德1月13日在新一屆總統大選中勝出。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
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留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
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其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
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好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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