涉外人士：中國介選無效，買走諾魯報復民主世界，過去8年已出手10次奪台邦交國

涉外人士：中國介選無效，買走諾魯報復民主世界

（中央社）台灣與諾魯斷交，熟悉外交事務的涉外人士今（15）天指出，中國此時發動外交攻勢，明顯是因賴清德當選總統，中國對台介選無效，無法回應其因為經濟持續下行的國內政局壓力，只好展開以金錢利誘台灣邦交國，對台外交打壓。

總統大選落幕，外交部昨（14）天才發新聞稿指出，諾魯總統阿丁安（David Adeang，另譯：亞定）透過諾魯外貿部轉達祝賀，今天則與台灣斷交。涉外人士指出，這是日趨孤立的中國再一次選擇跟民主世界對抗。

他說，舉世矚目的台灣總統大選才剛落幕，當全球都在祝賀台灣大選順利完成的此刻，北京卻以拉走台灣邦交國為報復手段，跟全世界唱反調，再次證明中國正與世界逆向而行。但一個無法改變的事實是，台灣人已經透過選票拒絕中國的介選，也代表台灣人民選擇民主陣營、走向世界。

涉外人士表示，中國這次再次誘拉台灣邦交國，不僅無助於兩岸關係，更把已經從全球經濟邊緣化的中國帶向政治上的進一步孤立。

這位人士說，諾魯在台灣總統大選剛落幕，全球民主國家恭賀民主成就之時，宣布與台灣結束邦交關係，一方面由於諾魯國家規模小，加上近期政局不穩，一直是北京試圖以金錢方式謀奪台灣邦交國的重點國家。

中國此時發動外交攻勢，明顯是因賴清德當選總統，代表其對台介選無效，無法回應其因為經濟持續下行的國內政局壓力，只好展開以金錢利誘台灣邦交國，對台外交打壓。

涉外人士表示，中國近期的經濟情況不佳，此時發動金錢外交有兩個面向值得觀察，第一是直接投入大量資源「買台灣的邦交國」，讓中國國內需要幫助的人民情何以堪。第2是觀察中國的金錢外交承諾，屢屢有跳票情況，甚至反使部分受援國陷入債務泥沼。

例如，去（2023）年中國利誘宏都拉斯時，承諾要買宏都拉斯的白蝦，最後根本沒有買多少，甚至導致上萬人失業，就是最好例子。

涉外人士指出，台灣走向世界的路徑已經很明確，不可能與中國競逐金錢外交，北京當局應該思考台灣大選的含義，事實上，台灣人用選票做出的選擇，就是在確立走向世界的路徑。

如果中國以這樣惱羞成怒方式，報復的不是台灣的執政黨，而是台灣人民的選擇，甚至報復民主價值，更是對國際的穩定秩序的公然挑戰。只會讓台灣人民更看清民主台灣與威權中國的差別，將台灣人越推越遠。

中國陰狠精算8年出手10次，「奪台灣邦交國」成政治工具

（中央社）台灣大選後，在北京的因素下，外交部今天宣布即日起與南太平洋島國諾魯斷交。總統蔡英文2016年5月20日就任以來，中國持續打壓台灣外交空間，至今共計10國與台灣終止外交關係。

外交部下午舉行記者會表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係。

對岸自蔡總統上任以來持續打壓台灣外交空間，相關時間和情況分別為：

2016年12月21日：與聖多美普林西比斷交

與聖多美普林西比斷交前的12月2日，蔡總統透過電話祝賀川普當選美國總統，通話歷時10分鐘。這是美國與台灣斷交將近40年來兩國元首首次直接通話。北京為此大為不滿，向美國提出嚴正交涉，敦促美方奉行「一個中國」政策。

2017年6月13日：與巴拿馬斷交

這是繼2007年與哥斯大黎加斷交後，台灣首度與中美洲友邦斷交。蔡總統當時剛就任滿週年不久。

2018年5月1日、5月24日、8月21日：先後與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多斷交

這是自1998年以來，台灣首度在一年中淨減少3個邦交國，其中多明尼加、布吉納法索兩國斷交時間分別在蔡總統就職滿兩週年前後；薩爾瓦多斷交發生於蔡總統訪問友邦回國後的隔天，蔡總統當時在巴拉圭新任總統就職典禮上與多國元首同台互動，並過境美國洛杉磯及休士頓，引發了北京抗議。

2019年9月16日、9月20日：分別與索羅門群島、吉里巴斯斷交

這是自1972年12月22日紐澳同時與中華民國斷交以來，台灣失去友邦最迅速的一次，短短4天就失去兩個邦交國，也是1973年以來首度連續兩年在一個月內淨減少兩友邦。

台灣各界當時正著手下一屆總統大選事宜，國安會9月時提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，指出中國當局正無所不用其極介入2020年台灣大選，手段之一包括利誘索羅門、吉里巴斯與台斷交。

2021年12月9日：與尼加拉瓜斷交

與尼加拉瓜斷交前，駐立陶宛台灣代表處於11月18日正式掛牌設立。這是台灣在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處，外界視為台灣一次外交上的勝利。對此，中國反應激烈，批評立陶宛政府製造「一中一台」，強調中方將採取「一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

2023年3月26日：與宏都拉斯斷交

當時蔡總統即將於4月出訪中南美洲友邦，並過境美國洛杉磯，與年初剛當選眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

2024年1月15日：與諾魯斷交

此前，現任副總統、民進黨總統候選人賴清德1月13日在新一屆總統大選中勝出。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航