菲律賓總統小馬可仕公開祝賀賴清德當選「台灣總統」，學者：諾魯斷交之際，非正式聲援意義重大
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菲律賓總統小馬可仕15日晚間於X平台表示，代表菲律賓人民祝賀賴清德當選台灣總統，期待未來能密切合作。學者認為，台灣失去諾魯邦交國並不理想，但菲律賓非正式的聲援對台意義重大，菲律賓也有自己的「中國問題」，可以在中國入侵的情境中提供重要支持。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（15）日於X平台公開祝賀賴清德當選下任台灣總統，並表示期待接下來與其密切合作。學者認為，相較同日稍早太平洋島國諾魯宣布與台灣斷交，菲律賓對台聲援意義重大。
菲律賓與中國自1975年建交，兩國互設大使館，並互派大使。我國總統大選結束後，菲律賓外交部發表聲明，重申菲律賓承諾「一中政策」，奉行前總統馬可仕（Ferdinand E. Marcos）與時任中國國務院總理周恩來所簽署《中華人民共和國政府和菲律賓共和國政府聯合公報》，兩國政府同意通過和平手段解決一切爭端，而不使用武力或以武力相威脅。
不過菲律賓總統小馬可仕15日晚間於X平台表示，代表菲律賓人民祝賀賴清德當選台灣總統，期待未來能密切合作，加強共同利益，促進和平，確保雙方人民的繁榮。
賴清德稍早也於X平台回應，感謝小馬可仕總統的祝賀。賴清德表示，他相當珍惜台灣與菲律賓之間持久的友誼，期待加強台菲雙邊經濟與民間交流，力促印太地區的民主、和平與繁榮。
我國外交部也在X平台表示，熱切期望促進台菲日漸茁壯的夥伴關係，提升國民的共享利益，還有印太地區和平與繁榮。
台灣外籍記者聯誼會副會長何貴森（Chris Horton）指出，台灣失去諾魯邦交國並不理想，但菲律賓非正式的聲援對台意義重大。何貴森指出，菲律賓也有自己的「中國問題」，可以在中國入侵的情境中提供重要支持。
我國太平洋友邦諾魯15日宣布外交轉向中國，終止與我國的外交關係，由於宣布斷交的時間敏感，為我國總統大選落幕第二天、美國前官員正在台灣訪問期間，中國在諾魯背後擔任「影舞者」姿態濃厚。
菲律賓和中國都主張在南海擁有主權，兩國之間緊張關係逐漸加劇，中國在去年8月、12月二度向菲國船隻發射水砲，菲律賓就其「侵略」行為提出外交抗議，傳召中國駐馬尼拉大使。
中菲南海衝突劇，菲軍方再宣布開發9座島礁
而在小馬可仕發表貼文前，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）15日方表示，菲國將在南海對其視為領土的島嶼進行開發，以期更適合軍隊居住。
《路透社》報導，布勞納在參加完總統小馬可仕於軍方總部主持的會議後說，菲方將改善9座島礁的狀況，尤其是目前占有的島嶼。除了菲方稱為「愛尤銀礁」（Ayungin）的仁愛暗沙之外，菲國另在南海占有其他8處島礁，並視為專屬經濟區的一部分。
布勞納說，軍方也有意提供海水淡化機具給菲方為了主張主權，特意在1999年擱淺於仁愛暗沙的軍艦上的軍人。布勞納說，軍方的現代化計畫也包括取得更多船隻、雷達、飛機；菲國正在把焦點從內部防衛轉移到「領土防衛」。
馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的一艘登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此菲方需定期前往運補。中方近期持續阻撓菲律賓赴仁愛暗沙運補，使仁愛暗沙成為區域潛在衝突熱點之一。
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核稿編輯：翁世航
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
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