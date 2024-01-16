菲律賓總統小馬可仕公開祝賀賴清德當選「台灣總統」，學者：諾魯斷交之際，非正式聲援意義重大

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（15）日於X平台公開祝賀賴清德當選下任台灣總統，並表示期待接下來與其密切合作。學者認為，相較同日稍早太平洋島國諾魯宣布與台灣斷交，菲律賓對台聲援意義重大。

菲律賓與中國自1975年建交，兩國互設大使館，並互派大使。我國總統大選結束後，菲律賓外交部發表聲明，重申菲律賓承諾「一中政策」，奉行前總統馬可仕（Ferdinand E. Marcos）與時任中國國務院總理周恩來所簽署《中華人民共和國政府和菲律賓共和國政府聯合公報》，兩國政府同意通過和平手段解決一切爭端，而不使用武力或以武力相威脅。

不過菲律賓總統小馬可仕15日晚間於X平台表示，代表菲律賓人民祝賀賴清德當選台灣總統，期待未來能密切合作，加強共同利益，促進和平，確保雙方人民的繁榮。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) January 15, 2024

賴清德稍早也於X平台回應，感謝小馬可仕總統的祝賀。賴清德表示，他相當珍惜台灣與菲律賓之間持久的友誼，期待加強台菲雙邊經濟與民間交流，力促印太地區的民主、和平與繁榮。

Thank you, President @bongbongmarcos for your congratulations. I deeply value the enduring friendship between #Taiwan & the #Philippines. I look forward to enhancing our economic and people-to-people ties while championing democracy, peace & prosperity in the region. https://t.co/jQyKzstpBM — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) January 15, 2024

我國外交部也在X平台表示，熱切期望促進台菲日漸茁壯的夥伴關係，提升國民的共享利益，還有印太地區和平與繁榮。

台灣外籍記者聯誼會副會長何貴森（Chris Horton）指出，台灣失去諾魯邦交國並不理想，但菲律賓非正式的聲援對台意義重大。何貴森指出，菲律賓也有自己的「中國問題」，可以在中國入侵的情境中提供重要支持。

我國太平洋友邦諾魯15日宣布外交轉向中國，終止與我國的外交關係，由於宣布斷交的時間敏感，為我國總統大選落幕第二天、美國前官員正在台灣訪問期間，中國在諾魯背後擔任「影舞者」姿態濃厚。

菲律賓和中國都主張在南海擁有主權，兩國之間緊張關係逐漸加劇，中國在去年8月、12月二度向菲國船隻發射水砲，菲律賓就其「侵略」行為提出外交抗議，傳召中國駐馬尼拉大使。

中菲南海衝突劇，菲軍方再宣布開發9座島礁

而在小馬可仕發表貼文前，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）15日方表示，菲國將在南海對其視為領土的島嶼進行開發，以期更適合軍隊居住。

《路透社》報導，布勞納在參加完總統小馬可仕於軍方總部主持的會議後說，菲方將改善9座島礁的狀況，尤其是目前占有的島嶼。除了菲方稱為「愛尤銀礁」（Ayungin）的仁愛暗沙之外，菲國另在南海占有其他8處島礁，並視為專屬經濟區的一部分。

Philippines to develop islands in South China Sea - military chief https://t.co/GMSstT1GDK pic.twitter.com/NiDkpa9nYs — Reuters (@Reuters) January 15, 2024

布勞納說，軍方也有意提供海水淡化機具給菲方為了主張主權，特意在1999年擱淺於仁愛暗沙的軍艦上的軍人。布勞納說，軍方的現代化計畫也包括取得更多船隻、雷達、飛機；菲國正在把焦點從內部防衛轉移到「領土防衛」。

馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的一艘登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此菲方需定期前往運補。中方近期持續阻撓菲律賓赴仁愛暗沙運補，使仁愛暗沙成為區域潛在衝突熱點之一。

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核稿編輯：翁世航