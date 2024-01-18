【對談】複製人會夢見複製羊嗎？探討科技、哀惋命運的漫畫《九號天鵝》作者六牧來回答

訪談、撰文：許真（喜歡畫漫畫的人。想要知道虛構有多少能耐。還愛著芳香的時間。）

人類引以為豪的心智可以被複製嗎？被複製的生命又該如何自處？CCC最新連載作品《九號天鵝》以「複製人飛向太空」為主軸，探討科技倫理之餘，優美的筆觸、詩意的對白更刻劃了哀婉的命運詩篇。2023年國際書展，《九號天鵝》作者六牧與Podcast節目「尼爾喝牛奶」的兩位主持——尼爾與Woffy進行深度對談，與讀者分享這部作品的幕後秘辛。

《九號天鵝》作者／六牧

夢想當一個幽默的人。 喜歡童話故事、短篇故事，偶爾會看紀錄片，觀察我未能抵達的新生。

與談人／尼爾喝牛奶

2018年至今的雙人對談次文化Podcast，每周不定期更新。希望成為次文化的引路人，讓大家看見世界角落的狂熱。

（本文含有《九號天鵝》些微劇透，建議看完《九號天鵝》漫畫後再往下閱讀）

由阿姆斯壯開啟的緣分

尼爾：據說《九號天鵝》這部作品原本只計畫做短篇。它的創作軌跡是如何，又為什麼想發展成長篇呢？

六牧：我本來只是想要把它當成一個40多頁的短篇練習的。

當時我只有一個模糊的概念，想要畫一個「迷戀遠方」的故事。那遠方在哪裡？可以是阿拉斯加，非洲大陸——我整天宅在家裡所能想到的「遠方」就是這些。

那時是2019年，因緣際會地，我去看了台北市立天文館為「阿姆斯壯登月50週年」所規劃的一系列展覽。的確，登月的概念本身非常的迷人，但我覺得更美的，是人們在那之前所做的一切努力。他們失去了多少東西，來抵達最終想像的樂園，甚至在那麼一瞬間，會感覺自己可以永遠待在那裡。

那些上太空的人們，多為物理、天文甚至是軍事的背景，但登上太空的那一刻，心中充滿著哲學性的詩意——不再希望與人產生衝突，不希望與人有著界線。

走出天文館的那一刻，我的心中有一個模糊的公式成形，我要讓「遠方＝太空＝歸屬＝故鄉」。

有了這個公式後，我畫出了最初版的48頁分鏡草稿，給我參與的漫畫社團「竹青學舍」的朋友們看。十幾個人擠在一個小酒館裡，燈光很昏暗，我們交換著彼此的二氧化碳，看著我用A3紙張印出來的分鏡。

當時大家給我的回饋是：「喔，題材蠻有趣，結局也蠻感動的，但卻不知道在演什麼。」因為我想塞的東西實在是太多了，虛構了一個世界觀，人物又那麼多。大家給我的建議是，要不刪減故事內容，要不把故事拉長。

2022年初，我投稿給CCC編輯部。在這裡要先好好感謝我的兩位編輯：許真跟任容，即使整個故事架構還很模糊，還是願意接下我的劇本。也多虧他們的大力支持和專業經驗，才得以把故事完善到現在這個樣子。

機性戀的自我修養

尼爾：本作使用的hashtag是「人機戀」、「機性戀」。如果台下觀眾有看到《九號天鵝》第二回，會看到主角奇歐對於他的陪伴機器人安德，有著超乎常人的情感。當然我們也很難直接定義為戀愛，或許更接近依戀……？

這方面也想請問六牧老師，為什麼會想設計這樣的角色關係呢？

六牧：關於「機性戀」這個主題，我先來分享影響我最深的三部作品——士郎正宗 《攻殼機動隊》、賀東招二《驚爆危機》以及津田雅美《思鄉病》。

前兩部是年紀較小的時候看了動畫版。《攻殼機動隊》裡有個類似蜘蛛的多腳戰車，它有著能夠自主學習的AI智能，名為塔奇克馬，最終為了保護人類做出了犧牲。《驚爆危機》主角使用的武器是巨大的人形機器人，其中也搭載了一個名為R的AI。R從一個懵懵懂懂的初始狀態，變得逐漸可以跟主角頂嘴。

到了高中，看了津田雅美的漫畫短篇集《思鄉病》，其中第一篇〈天狼星〉講述一位人類警察領養了一個機器人。很不幸地，後來警察被人惡意殺害，此時機器人才開始思索自己與這個人類警察的關係。

綜合這三部作品，我終於理解，自己之所以喜歡機器人的題材，是因為我非常喜歡「從0到1的變化」，像是經歷了某種歷史的節點一般，使我著迷。而機器人剛好就是能夠乘載這個隱喻的、一個具象的存在。

woffy：為各位觀眾解釋一下，「○性戀」是我們阿宅慣用的玩笑性說法。一般會說「異性戀」、「同性戀」，也有「智性戀」一詞來描述「喜歡有智慧的人」，那麼喜歡機器人的就是「機性戀」了。我自己作為機性戀的一員，真的要大力稱讚六牧老師對於角色關係的處理。

蠻多作品在描繪類似主題時，都會設計出「外表是個漂亮女孩子／帥氣男孩子，但其實是個機器人」的情節，而人類本來就很容易對「與自己相近的外觀」產生投射、進而陷入愛河……所以我真的很喜歡《九號天鵝》中的男主角奇歐所喜歡的對象，一眼就看得出是一個「非人」的機器，純化了機器的概念、機能。

尼爾：我想問兩位機性戀一個延伸問題。一般常見作品中的AI有兩大路線，「被完美地設計來執行指令，所有的行為都是預先寫定的」，以及「本來沒有那麼像真人，但透過自主學習能力、逐漸變得像真人」兩種類型。不知道兩位比較偏好哪一種呢？

六牧：我會選擇後者。有陪伴與相處的過程，還是會比較有投入感吧。如果是前者，還設計成人形，我就會在看到對方破綻的瞬間，感到非常地恐懼。

woffy：比起哪一種路線，我更偏好的命題是「機器人理解事物的方式就是和人類不一樣」。這可以同時如孩童般純真可愛，如六牧方才形容的「懵懂無知」，同時也可以藉由強調那思維差異，呈現出恐怖而危險的面向。這種一體兩面性也是機器人的迷人之處。

近未來的世界觀創建守則