開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/16,
印太

菲對台外交罕見表態，總統小馬可仕發文賀賴清德當選「台灣總統」

菲對台外交罕見表態，總統小馬可仕發文賀賴清德當選「台灣總統」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

菲律賓總統小馬可仕15日晚間在社群平台X上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」遵循一中政策的菲律賓，自1975年與台灣斷交後，相當罕見對中華民國總統當選人進行祝賀的外交表態。

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓總統小馬可仕今天（15日）在社群平台發文祝賀賴清德當選台灣下屆總統。菲律賓自1975年與台灣斷交後，遵循一中政策，菲國總統祝賀中華民國總統當選人之舉相當罕見，尤其小馬可仕在賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天（15日）在社群平台X上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

他表示：「我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。」

值得注意的是，菲律賓於1975年與中華民國斷交後，即遵循一個中國政策。菲律賓總統祝賀中華民國總統當選人之舉非常罕見，尤其小馬可仕在祝賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

小馬可仕2022年11月在柬埔寨出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間曾說：「我們認為台灣是中國的一部分，但你們必須和平解決這些議題。東協只要求這個，不要引發事端。」

小馬可仕2022年上任以來，遵循「與所有人為友，不與任何人為敵」的獨立外交政策。但馬尼拉當局與北京在南海的主權爭議日益白熱化，菲律賓與華府的國防安全合作更在小馬可仕任內日趨密切。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。