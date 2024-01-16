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台灣人自2017年在新加坡擔任「輔助警察」，為何如今人數大幅下降？

台灣人自2017年在新加坡擔任「輔助警察」，為何如今人數大幅下降？
執勤的新加坡輔助警察 。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

新加坡輔助警察在2016年12月首度來台灣招聘，雖然多數台籍輔助警察因嚴峻的工作環境不願續約，但也有台籍輔助警察為申請新加坡永久居留權或未來歸化新加坡國籍而續約，或在獲永久居留權後，於當地尋找更好的工作機會，因此有台籍輔警表示，擔任新加坡輔警是移民新加坡的跳板。

新加坡內政部長尚穆根（Kasiviswanathan Shanmugam）本月10日表示，新加坡輔助警察（Auxiliary Police Office，APO）仍在招聘台灣籍警官，不過自2016年開始實行招聘後，目前人數已大幅下降，因此星國內政部將考慮擴大至更多國家招募輔助警察，未來將可能包括中國、印度、菲律賓和緬甸等亞洲國家。

新加坡招募台灣人擔任輔警部隊的背景

根據黃俊樹、李宗勳所著〈新加坡台籍輔助警察案例之研究〉，新加坡輔助警察成立的背景，是基於先天上的地理與人口限制導致警力嚴重不足，因此為了在人力資源使用上更為精準，便發展出由政府授權私人公司執行安全維護之輔助警察制度，目前有AETOS、Certis Cisco、SATS這三間受政府核准之輔助警察公司，最早是向馬來西亞開放招募，於2016年12月首次來台招聘。

Certis Cisco是第一個來台招募台灣公民擔任輔助警察的新加坡私人保全公司，當時希望聘用120名年齡介於20歲至40歲、熟悉英語的大學畢業生，合約為期兩年。當時Certis Cisco發言人向媒體表示，人力短缺是新加坡長期存在的問題，而這項舉措將能緩解勞動力短缺。

擔任輔助警察前需接受11週訓練，受訓內容包括英語、新加坡基本法律、街頭巡邏、槍枝訓練和反恐等專業訓練，通過新加坡警察部隊考核與新加坡監管局測試後，便會部署在新加坡移民檢查站、銀行、敏感設施區域和活動場所等地點，工作內容包括管理交通，對民眾、財產和車輛進行安全檢查，需12小時的輪班，必要時也會在行動中攜帶武器。

輔警的基本月薪為2750新元（約新台幣6萬4495元），若加上加班費250新元，每月薪水約會是3000新元（約新台幣7萬358元），另外入職和完成合約都有獎勵金發放，也會提供住宿，輔警只需支付水電費和餐費，其他福利還包括健康保險和年度獎金。

除了Certis Cisco外，私人保全公司AETOS也有來台招募，而截至2023年11月，新加坡人約佔輔警總人數的68%，其餘32%是馬來西亞人和台灣人。

輔助警察 新加坡
Photo Credit: GettyImages
2018年5月27日，一名AETOS的輔助警察，在新加坡濱海藝術中心外與一名模仿金正恩的民眾交談。

台人擔任新加坡輔警意願下降

首批由台灣人擔任的輔警是在2017年中被派駐到新加坡各單位，當時因起薪比台灣畢業生薪水優渥，吸引不少台灣人前往應聘，不過據報導指出，許多台灣人在第一份合約到期後便無續約打算，主因包括工資與長時間工時不成比例，以及許多崗位是在炎熱的室外。

尚穆根是在本月針對工人黨議員提問時，表示基於安全威脅加劇和樟宜機場4號航站樓等新基礎設施的出現，對輔警需求將不斷增加，雖然招募台灣籍輔警「整體上是積極的」，但「招募和留住他們是一個挑戰」，而自2017年至今，台灣人擔任輔警數量目前約為70人，已減少60%以上；尚穆根表示，這和台灣就業機會和前景改善、家人尋求安定及思鄉之情有關。

不過據2019年出版的〈新加坡台籍輔助警察案例之研究〉，也有台籍輔助警察基於規劃未來久居新加坡，為申請新加坡永久居留權或未來歸化新加坡國籍而續約，或在獲得永久居留權後，於當地尋找更好工作機會，因此有台籍輔警表示，擔任新加坡輔警是移民新加坡的跳板。

輔助警察 新加坡
Photo Credit: GettyImages
在指揮交通的新加坡輔警。

而對於尚穆根指出新加坡將可能會擴大招募輔警一事，許多新加坡人對此存在不同看法，有民眾認為這是必要措施，有民眾則對於非本國人持有槍支表示擔憂，也有民眾質疑本國人擔任輔警人數的減少，與輔警人員的低薪有關。

至於槍枝議題，尚穆根表示輔警濫用槍支情況極為罕見，星國內政部也會透過安全檢查、培訓和監督來管理風險，他也補充道，新加坡的「勞動力萎縮」相當「充滿挑戰」。

參考資料

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核稿編輯：杜晉軒


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