紐西蘭新創公司研發「廢木屑提煉石墨」，盼成鋰電池替代原料降低對中國依賴
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中國開採全球約60％的天然石墨以及生產69％的合成石墨（Synthetic Graphite），而全世界幾乎所有用於鋰離子電池的純石墨是由中國精煉而成，該現況也讓多數國家意識到，若無法有效獲得該重要原料，將對國家的淨零排放目標及電動車產業利益帶來嚴峻考驗。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
國際社會為實現綠色能源發展及2050年淨零轉型目標，日趨重視電動車（EVs）產業的發展，眾多國家及業界對此積極開採、取得金屬元素「鋰」（lithium）以作為電動車可充電鋰離子電池（lithium-ion batteries）的重要原料。
然而，另一種構成鋰離子電池的重要材料石墨（Graphite），由於主要生產國中國實施出口管制而造成全球石墨短缺風險，美國及歐洲諸國亦意識到，其在石墨等電動車所需原料的供給上過度依賴中國，因此西方世界亟欲建構自身的電動車供應鏈以及研發替代性負極原料來取代傳統石墨，同時也降低對中國石墨的仰賴。
美國能源科技媒體《Clean Technica》指出，中國開採全球約60％的天然石墨以及生產69％的合成石墨（Synthetic Graphite），而全世界幾乎所有用於鋰離子電池的純石墨是由中國精煉而成，該現況也讓多數國家意識到，若無法有效獲得該重要原料，將對國家的淨零排放目標及電動車產業利益帶來嚴峻考驗。
為解決當前困境，紐西蘭新創公司CarbonScape著手研發新型的負極材料技術，欲將木屑等林業廢棄物提煉成「生物石墨」（Biographite），以此作為中國石墨的替代原料。
CarbonScape如何把木質廢料轉化成石墨？
根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，CarbonScape新創團隊採用熱裂解（Pyrolysis）技術來製成生質燃料，木屑在熱裂解的過程中會形成生物炭（Biochar），這類富含碳的材料在加工後能轉化為原始型態的石墨，研製團隊隨後只要將石墨進行塗層及純化，便可獲得構成鋰離子電池負極所需的高純度石墨。
該新創公司創辦人威廉斯（Ivan Williams）對此表示，其團隊現階段能用7噸的乾木屑生產出1噸重的人造石墨，且由於在伐木的過程中會產生大量的疏伐木及枝梢廢材，這些木材便能成為CarbonScape生產石墨的重要材料來源。
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
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91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。