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2024/01/16,
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俄羅斯稱逾200名烏克蘭戰俘遭判刑；烏克蘭：已摧毀俄軍預警機及空中指揮所

俄羅斯稱逾200名烏克蘭戰俘遭判刑；烏克蘭：已摧毀俄軍預警機及空中指揮所
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

A-50於蘇聯時代末期首次服役，是一種大型空中預警管制機，可掃描數百公里範圍內的敵機、敵艦和飛彈。部分俄羅斯軍事部落客指出，這架飛機被擊落恐對俄國空軍造成巨大損失，因為這款飛機仍在服役的數量有限。

烏克蘭：已摧毀俄羅斯預警機及空中指揮所

（中央社）烏克蘭今天（當地時間15日）表示，已在亞速海（Sea of Azov）地區摧毀一架俄羅斯A-50預警機（Beriev A-50）和一架作為空中指揮所的伊留申Il-22型轟炸機，打擊俄國在烏克蘭南部被占領土的軍事行動。

《法新社》報導，烏克蘭空軍在社群媒體表示，減去敵軍一架A-50遠程雷達偵測機和Il-22空中指揮中心，「亞速海地區的特別行動成功」。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）表示，基輔已「摧毀」這些飛機。

莫斯科當局未對這些說法發表評論。

另外，《路透社》報導，烏克蘭國防部預估這架A-50價值3億3000萬美元（約新台幣103億元）。基輔的聲明未說明這些飛機如何被摧毀。

A-50於蘇聯時代末期首次服役，是一種大型空中預警管制機，可掃描數百公里範圍內的敵機、敵艦和飛彈。

部分俄羅斯軍事部落客指出，這架飛機被擊落恐對俄國空軍造成巨大損失，因為這款飛機仍在服役的數量有限。

擁有近120萬訂閱者、支持並對俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭發表評論的部落客Rybar說：「A-50的數量不多，能操作的專家通常也很少。如果這款飛機被擊中，機上人員將無法逃生。」

目前不清楚俄羅斯有多少架A-50仍在服役。

俄烏開戰近2年，俄羅斯稱逾200名烏克蘭戰俘遭判刑

俄烏開戰迄今已近2年。俄羅斯當局今天宣布，已將超過200名烏克蘭戰俘判處多年刑期，部分戰俘甚至面臨終生監禁。

《法新社》報導，據信俄國俘虜了數千名烏克蘭戰俘，但具體數字並不清楚；其中許多烏國軍人是在2022年烏國東南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）遭俄軍圍攻時被擄。

基輔及國際人權組織都批評莫斯科對戰俘的審判是「非法行為」。

俄羅斯調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）接受國營媒體《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）訪問時表示，逾200名烏國軍方人員因謀殺平民及虐待戰俘等罪行，遭判多年刑期。

他揚言，莫斯科將「繼續」起訴烏國軍方人士，包括「高階官員」。

許多烏國戰俘都被關押在遭俄國占領的烏國東部領土，也有人則被帶到俄羅斯境內。

巴斯特金並未說明這些戰俘是在俄國或在被占領的烏國領土遭判刑。不過，俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）引述調查委員會一名消息人士的說法報導，有242名軍人在俄占地區遭判刑。

此外，俄烏雙方3日宣布已交換數百名遭俘的軍人；這是數個月以來，俄烏首度公開宣布交換戰俘。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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