傳諾魯向台灣要求逾26億元經援，中國趁虛而入買單；學者：施壓賴清德測試底線，做給美國看

知情人士：諾魯向台灣要求逾26億元經援，中國趁虛而入買單

（中央社）知情人士昨（15）日表示，諾魯就澳洲關閉諾魯難民處理中心的巨額財政缺口、主辦運動會的工程經費等，向台灣索求巨額經濟援助，其中難民中心一年花費約新台幣26億元，占諾魯每年預算總額逾二分之一。

知情人士指出，收到諾魯要求後，雖然總金額難以負擔，但還是找到鄰國一起談合作、商討方案，但一切還在評估及協商時，中國藉此趁虛而入並答應特定條件，諾魯宣布與台灣斷交。

總統大選剛落幕，外交部下午舉行記者會，外交部政務次長田中光表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。

知情人士晚間提到，諾魯自前任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）任期政局就已不穩，台灣當時有所警覺，因此外交部人事最後調動就將駐斐濟代表周進發調任諾魯，而他曾在諾魯逾5年，熟悉當地政界，而在外交部慣例中，離任大使並不會再回相同地區，顯見台灣對諾魯的重視。

知情人士分析，周進發1月12日抵任諾魯就發現當地氛圍有異，連國書都還未遞送就傳來斷交消息。這次突襲式的斷交，有一位諾魯擔任過總統的「影武者」在背後操盤，推進整起事件，加上諾魯總統阿丁安（David Adeang，另譯：亞定）對新政府掌握度不足，最後才發生斷交結果。

知情人士亦提到，當地分別有澳洲關閉諾魯難民處理中心巨額財政缺口、諾魯主辦2026年的密克羅尼西亞運動會田徑場工程經費，以及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行等案，因此向台灣要求巨額經濟援助，上述案件中，又以諾魯難民處理中心（RPC）最為嚴重。

知情人士解釋，諾魯難民處理中心由澳洲開設、出資給諾魯安置難民，據公開資料顯示，該中心一年花費1.25億澳幣（約新台幣26億元），占諾魯每年政府預算總額超過二分之一以上，連帶造成當地大量人口失業；至於Bendigo銀行也因重整業務，最快在2024年底退出諾魯；另為舉辦2026年密克羅尼西亞運動會，也需要興建田徑場，因此都向台灣索取援助。

知情人士指出，台灣收到諾魯政府要求後，雖然總金額難以負擔，但還是找到鄰國一起談合作、商討對於援助諾魯難民中心的最好方案，而田徑場費用還在可負擔範圍，但一切還在評估及協商時中國藉此趁虛而入，並答應特定條件，諾魯把自己推向中國、宣布與台灣斷交，而中共的手法勢必引起國際關注，諾魯政府信用也會再差上一級。

諾魯位於南太平洋，面積21.2平方公里，根據2019年官方普查，全國人口1萬1550人。

台諾斷交，學者：施壓賴清德測試底線，做給美國看

（中央社）台灣總統大選甫落幕，諾魯無預警宣布與台灣斷交，並與中國復交。學者認為，這次總統選舉將台灣拉高到國際議題，中國一定要有所動作，一方面是施壓台灣及總統當選人賴清德，另一方面也是做給美國看。

總統大選剛落幕，外交部政務次長田中光昨日下午舉行記者會表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。

淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南表示，諾魯斷交時間點選在美國訪問團及賴清德剛當選，一方面是對台灣及賴清德施壓，另一方面也是做給美國看的。

洪耀南表示，這次總統選舉拉高到國際議題，中國一定要有所動作。外交是相對的，中國一定會在今年520新總統宣誓就職前出手，測試總統當選人賴清德的底線，看承受力有多少，看賴清德接下來的總統就職演說要如何回應。

洪耀南說，中國制裁台灣有外交、軍事威嚇、經濟等3種手段。外交就是挖台灣的邦交國，軍事威嚇指的是軍機艦繞台，經濟就是貿易壁壘。外交戰畢竟不能天天或一直用，軍事威嚇可以天天來，經濟制裁則是分品項、分階段。事實上，中國制裁台灣還有第4種手段，就是法律戰。中國在今年3月兩會期間通過對台的法律，以反制回應美國國會的友台法案。

對於諾魯與台灣斷交、與中國復交，淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中也說，這是有計畫且早有布局的，是針對民進黨及未來新政府施壓，從現在到520的這段時間非常關鍵。

李大中認為，中國也同時向美方傳達對台灣議題的態度及重視，沒有因為去（2023）年5月美中慢慢恢復往來，堆疊到後來的拜習會，畢竟，中國曾表明台灣問題是中國核心利益中的核心．不管美中關係氣氛如何，要在台灣問題上向美釋放強烈的訊息。

政治大學外交系教授黃奎博指出，外交反制主要是針對賴清德，值得注意的是，相較於以往可能會在520就職日附近，這次中國在當選後就出手，顯然是對賴清德已經定性，認定賴清德非常可能推動台獨，而且賴已經當選，沒有懸念了，賴清德曾說自己是務實的台獨工作者，中國重視「工作者」這3個字。

黃奎博表示，其次，這次總統選舉有民眾黨的角色，民眾黨在兩岸政策上沒有說得那麼清楚，使得中國必須快速處理賴清德當選後的餘波，寧嚴勿鬆。當然，中國也是向美國傳達，中共反台獨是不容動搖。

諾魯斷交，分析：中共選後急施壓不留緩衝期