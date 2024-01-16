傳諾魯向台灣要求逾26億元經援，中國趁虛而入買單；學者：施壓賴清德測試底線，做給美國看
我們想讓你知道的是
對於諾魯與台灣斷交、與中國復交，淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中也說，這是有計畫且早有布局的，是針對民進黨及未來新政府施壓，從現在到520的這段時間非常關鍵。
知情人士：諾魯向台灣要求逾26億元經援，中國趁虛而入買單
（中央社）知情人士昨（15）日表示，諾魯就澳洲關閉諾魯難民處理中心的巨額財政缺口、主辦運動會的工程經費等，向台灣索求巨額經濟援助，其中難民中心一年花費約新台幣26億元，占諾魯每年預算總額逾二分之一。
知情人士指出，收到諾魯要求後，雖然總金額難以負擔，但還是找到鄰國一起談合作、商討方案，但一切還在評估及協商時，中國藉此趁虛而入並答應特定條件，諾魯宣布與台灣斷交。
總統大選剛落幕，外交部下午舉行記者會，外交部政務次長田中光表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。
知情人士晚間提到，諾魯自前任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）任期政局就已不穩，台灣當時有所警覺，因此外交部人事最後調動就將駐斐濟代表周進發調任諾魯，而他曾在諾魯逾5年，熟悉當地政界，而在外交部慣例中，離任大使並不會再回相同地區，顯見台灣對諾魯的重視。
知情人士分析，周進發1月12日抵任諾魯就發現當地氛圍有異，連國書都還未遞送就傳來斷交消息。這次突襲式的斷交，有一位諾魯擔任過總統的「影武者」在背後操盤，推進整起事件，加上諾魯總統阿丁安（David Adeang，另譯：亞定）對新政府掌握度不足，最後才發生斷交結果。
知情人士亦提到，當地分別有澳洲關閉諾魯難民處理中心巨額財政缺口、諾魯主辦2026年的密克羅尼西亞運動會田徑場工程經費，以及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行等案，因此向台灣要求巨額經濟援助，上述案件中，又以諾魯難民處理中心（RPC）最為嚴重。
知情人士解釋，諾魯難民處理中心由澳洲開設、出資給諾魯安置難民，據公開資料顯示，該中心一年花費1.25億澳幣（約新台幣26億元），占諾魯每年政府預算總額超過二分之一以上，連帶造成當地大量人口失業；至於Bendigo銀行也因重整業務，最快在2024年底退出諾魯；另為舉辦2026年密克羅尼西亞運動會，也需要興建田徑場，因此都向台灣索取援助。
知情人士指出，台灣收到諾魯政府要求後，雖然總金額難以負擔，但還是找到鄰國一起談合作、商討對於援助諾魯難民中心的最好方案，而田徑場費用還在可負擔範圍，但一切還在評估及協商時中國藉此趁虛而入，並答應特定條件，諾魯把自己推向中國、宣布與台灣斷交，而中共的手法勢必引起國際關注，諾魯政府信用也會再差上一級。
諾魯位於南太平洋，面積21.2平方公里，根據2019年官方普查，全國人口1萬1550人。
台諾斷交，學者：施壓賴清德測試底線，做給美國看
（中央社）台灣總統大選甫落幕，諾魯無預警宣布與台灣斷交，並與中國復交。學者認為，這次總統選舉將台灣拉高到國際議題，中國一定要有所動作，一方面是施壓台灣及總統當選人賴清德，另一方面也是做給美國看。
總統大選剛落幕，外交部政務次長田中光昨日下午舉行記者會表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。
淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南表示，諾魯斷交時間點選在美國訪問團及賴清德剛當選，一方面是對台灣及賴清德施壓，另一方面也是做給美國看的。
洪耀南表示，這次總統選舉拉高到國際議題，中國一定要有所動作。外交是相對的，中國一定會在今年520新總統宣誓就職前出手，測試總統當選人賴清德的底線，看承受力有多少，看賴清德接下來的總統就職演說要如何回應。
洪耀南說，中國制裁台灣有外交、軍事威嚇、經濟等3種手段。外交就是挖台灣的邦交國，軍事威嚇指的是軍機艦繞台，經濟就是貿易壁壘。外交戰畢竟不能天天或一直用，軍事威嚇可以天天來，經濟制裁則是分品項、分階段。事實上，中國制裁台灣還有第4種手段，就是法律戰。中國在今年3月兩會期間通過對台的法律，以反制回應美國國會的友台法案。
對於諾魯與台灣斷交、與中國復交，淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中也說，這是有計畫且早有布局的，是針對民進黨及未來新政府施壓，從現在到520的這段時間非常關鍵。
李大中認為，中國也同時向美方傳達對台灣議題的態度及重視，沒有因為去（2023）年5月美中慢慢恢復往來，堆疊到後來的拜習會，畢竟，中國曾表明台灣問題是中國核心利益中的核心．不管美中關係氣氛如何，要在台灣問題上向美釋放強烈的訊息。
政治大學外交系教授黃奎博指出，外交反制主要是針對賴清德，值得注意的是，相較於以往可能會在520就職日附近，這次中國在當選後就出手，顯然是對賴清德已經定性，認定賴清德非常可能推動台獨，而且賴已經當選，沒有懸念了，賴清德曾說自己是務實的台獨工作者，中國重視「工作者」這3個字。
黃奎博表示，其次，這次總統選舉有民眾黨的角色，民眾黨在兩岸政策上沒有說得那麼清楚，使得中國必須快速處理賴清德當選後的餘波，寧嚴勿鬆。當然，中國也是向美國傳達，中共反台獨是不容動搖。
諾魯斷交，分析：中共選後急施壓不留緩衝期
Tags：
以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。