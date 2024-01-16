北京眼中的「麻煩製造者」：台灣選出了一位中國厭惡的總統，接下來會發生什麼事？

北京稱賴清德為「麻煩製造者」和危險的「分裂分子」。現在他將成為台灣的下一任總統。

中國對台灣的主張並不新鮮——中國視台灣島為其領土的一部分，習近平已將統一台灣作為目標。在過去一年裡，中國對台灣的威脅不斷升級。

然而，儘管中國一再警告不要投票給現任執政黨民進黨，數百萬台灣人還是在風和日麗的周六前往投票站投票。

他們選出了64歲的現任副總統、醫生出身的政治家賴清德來領導台灣應對與中國的緊張關係。

這是民進黨史無前例的三度連任，在中國看來，民進黨過於接近其毫無疑問的紅線——台灣獨立。

賴清德如何應對北京以及北京對他的反應，將定義他的總統任期。

蔡英文3.0？還是新的開始？

賴清德承諾，他的任期將是其前任蔡英文八年任期的延續。

即使在13日的談話中，他也謹慎地選擇了自己的措辭，並提出了對話與合作。

在競選活動中，他一再重覆蔡英文的說法，即「沒有必要宣佈獨立，因為台灣已經是一個獨立的主權國家——它的名字叫中華民國——台灣」。

然而，長期以來，賴清德一直被認為比謹慎的蔡英文總統更具火藥味。

他是民進黨「新潮流」系的一員，主張正式宣佈台灣獨立。

賴清德和他的競選伙伴蕭美琴深受北京的厭惡和不信任，北京禁止他們兩人前往中國和香港。

蕭美琴的母親是美國人，父親是台灣人，她此前曾擔任台灣駐美國代表。

因此，中國極不可能與這位新總統進行任何對話。自2016年以來，雙方一直沒有正式溝通。由於蔡英文拒絕承認台灣是中國的一部分，中國當時當時掐斷了溝通管道。

總統大選的結果也意味著台灣海峽已經非常緊張的局勢將繼續下去，中國的船隻和軍用飛機幾乎每天都在入侵。

北京可能會大展軍威以示不滿，就像2022年美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台北時那樣。當時，台北指責中國當時的行動近乎封鎖了全台灣。

中國還可能加大經濟和外交壓力，引誘更多仍然承認台灣的小國與其斷交，並制裁更多的台灣公司、產品和人員。

賴清德面對中國軍事威脅的策略是繼續蔡英文的路線。

他承諾增加台灣的軍費開支，繼續實施本土潛艇建造計劃，並與美國、日本和歐洲建立更加密切的關係。蔡英文任期內尤其加固了與華盛頓的關係。

但是，鑒於賴清德的「台獨」政治背景，美國會擔心他擔任總統後可能更具挑釁性。

然而，他的競選伙伴蕭美琴卻多少讓拜登政府吃了顆定心丸。她很可能帶頭說服美國相信賴清德不會挑釁北京。

「習近平需要學會沉默」

無論賴清德如何謹慎出牌，中國政府都無法忽視他獲勝所傳遞的訊息。

民調顯示，這場競選的勝負非常接近，但民進黨的獲勝優勢比預期的要大得多。

一位年輕的民進黨支持者在選舉結果揭曉後告訴《BBC》，「他們在對中國說，我們不會再聽你們的了，我們的未來將由我們自己決定，所以習近平需要學會在我們的選舉過程中保持沉默。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 賴清德、蔡英文、蕭美琴

侯友宜和主要反對黨國民黨的競選則強調了台灣人對中國可能攻擊該島的真實恐懼。

如果國民黨獲勝，中國很可能會減少針對台灣的在言論和軍事上的恐嚇，北京也更有可能同意與侯友宜對話。

2015年，習近平會見了台灣上一位國民黨籍的總統馬英九。這是1949年中國內戰結束以來台灣和中國領導人的首次面對面會晤。

但反對國民黨的人指責國民黨對中國採取投降主義態度，不重視島內防務，阻止增加防務開支，並將島內兵役減少到僅四個月。

人們擔心國民黨政府會使台灣更加脆弱。像美國這樣為台灣提供武器的強大盟國會質疑，如果台灣自己都不重視自己的防務，他們為什麼要承諾保衛台灣。

台灣目前的國防開支約佔其GDP的2.5%。這遠低於美國或該地區面臨嚴峻安全挑戰的其它國家，如韓國。

因此，選民似乎已經做出明確的選擇。他們意識到來自北京的危險，他們確實希望對話。但國民黨並沒有吸引那些年輕選民，而他們也越來越多地將自己視為台灣人而非中國人。

儘管國民黨現在很少談論統一，甚至「一個中國」，轉而強調，該黨希望通過改善與北京的關係來保護台灣的和平與安全。

過去的幾個月或許也讓人們明白了台灣最大的損失是什麼。台灣的選舉沸沸揚揚，民主制度還很年輕，投票熱情高漲。

同樣的民主也清楚地表明了對民進黨的不滿——不斷上漲的房價、停滯不前的工資和日益減少的就業機會驅使年輕選民離開。

這就是為什麼民進黨注定失去其在議會中的多數席位。國民黨與第三大黨民眾黨一旦聯手，很有可能掌控立法院，從而控制立法權，並有機會阻止賴清德的議程。

賴清德的前路並不平坦。除了他自己的政府和一個對他抱有敵意的巨大鄰國之外，他的任期還將受到世界另一端另一場選舉的影響。

如果川普（Donald Trump）成為下一任美國總統，賴清德必須做好凖備，迎接白宮中截然不同的盟友。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

原標題：賴清德：台灣選出了一位中國厭惡的總統，接下來會發生什麼？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航