北京眼中的「麻煩製造者」：台灣選出了一位中國厭惡的總統，接下來會發生什麼事？
我們想讓你知道的是
賴清德的前路並不平坦。除了他自己的政府和一個對他抱有敵意的巨大鄰國之外，他的任期還將受到世界另一端另一場選舉的影響。如果川普成為下一任美國總統，賴清德必須做好凖備，迎接白宮中截然不同的盟友。
北京稱賴清德為「麻煩製造者」和危險的「分裂分子」。現在他將成為台灣的下一任總統。
中國對台灣的主張並不新鮮——中國視台灣島為其領土的一部分，習近平已將統一台灣作為目標。在過去一年裡，中國對台灣的威脅不斷升級。
然而，儘管中國一再警告不要投票給現任執政黨民進黨，數百萬台灣人還是在風和日麗的周六前往投票站投票。
他們選出了64歲的現任副總統、醫生出身的政治家賴清德來領導台灣應對與中國的緊張關係。
這是民進黨史無前例的三度連任，在中國看來，民進黨過於接近其毫無疑問的紅線——台灣獨立。
賴清德如何應對北京以及北京對他的反應，將定義他的總統任期。
蔡英文3.0？還是新的開始？
賴清德承諾，他的任期將是其前任蔡英文八年任期的延續。
即使在13日的談話中，他也謹慎地選擇了自己的措辭，並提出了對話與合作。
在競選活動中，他一再重覆蔡英文的說法，即「沒有必要宣佈獨立，因為台灣已經是一個獨立的主權國家——它的名字叫中華民國——台灣」。
然而，長期以來，賴清德一直被認為比謹慎的蔡英文總統更具火藥味。
他是民進黨「新潮流」系的一員，主張正式宣佈台灣獨立。
賴清德和他的競選伙伴蕭美琴深受北京的厭惡和不信任，北京禁止他們兩人前往中國和香港。
蕭美琴的母親是美國人，父親是台灣人，她此前曾擔任台灣駐美國代表。
因此，中國極不可能與這位新總統進行任何對話。自2016年以來，雙方一直沒有正式溝通。由於蔡英文拒絕承認台灣是中國的一部分，中國當時當時掐斷了溝通管道。
總統大選的結果也意味著台灣海峽已經非常緊張的局勢將繼續下去，中國的船隻和軍用飛機幾乎每天都在入侵。
北京可能會大展軍威以示不滿，就像2022年美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台北時那樣。當時，台北指責中國當時的行動近乎封鎖了全台灣。
中國還可能加大經濟和外交壓力，引誘更多仍然承認台灣的小國與其斷交，並制裁更多的台灣公司、產品和人員。
賴清德面對中國軍事威脅的策略是繼續蔡英文的路線。
他承諾增加台灣的軍費開支，繼續實施本土潛艇建造計劃，並與美國、日本和歐洲建立更加密切的關係。蔡英文任期內尤其加固了與華盛頓的關係。
但是，鑒於賴清德的「台獨」政治背景，美國會擔心他擔任總統後可能更具挑釁性。
然而，他的競選伙伴蕭美琴卻多少讓拜登政府吃了顆定心丸。她很可能帶頭說服美國相信賴清德不會挑釁北京。
「習近平需要學會沉默」
無論賴清德如何謹慎出牌，中國政府都無法忽視他獲勝所傳遞的訊息。
民調顯示，這場競選的勝負非常接近，但民進黨的獲勝優勢比預期的要大得多。
一位年輕的民進黨支持者在選舉結果揭曉後告訴《BBC》，「他們在對中國說，我們不會再聽你們的了，我們的未來將由我們自己決定，所以習近平需要學會在我們的選舉過程中保持沉默。」
侯友宜和主要反對黨國民黨的競選則強調了台灣人對中國可能攻擊該島的真實恐懼。
如果國民黨獲勝，中國很可能會減少針對台灣的在言論和軍事上的恐嚇，北京也更有可能同意與侯友宜對話。
2015年，習近平會見了台灣上一位國民黨籍的總統馬英九。這是1949年中國內戰結束以來台灣和中國領導人的首次面對面會晤。
但反對國民黨的人指責國民黨對中國採取投降主義態度，不重視島內防務，阻止增加防務開支，並將島內兵役減少到僅四個月。
人們擔心國民黨政府會使台灣更加脆弱。像美國這樣為台灣提供武器的強大盟國會質疑，如果台灣自己都不重視自己的防務，他們為什麼要承諾保衛台灣。
台灣目前的國防開支約佔其GDP的2.5%。這遠低於美國或該地區面臨嚴峻安全挑戰的其它國家，如韓國。
因此，選民似乎已經做出明確的選擇。他們意識到來自北京的危險，他們確實希望對話。但國民黨並沒有吸引那些年輕選民，而他們也越來越多地將自己視為台灣人而非中國人。
儘管國民黨現在很少談論統一，甚至「一個中國」，轉而強調，該黨希望通過改善與北京的關係來保護台灣的和平與安全。
過去的幾個月或許也讓人們明白了台灣最大的損失是什麼。台灣的選舉沸沸揚揚，民主制度還很年輕，投票熱情高漲。
同樣的民主也清楚地表明了對民進黨的不滿——不斷上漲的房價、停滯不前的工資和日益減少的就業機會驅使年輕選民離開。
這就是為什麼民進黨注定失去其在議會中的多數席位。國民黨與第三大黨民眾黨一旦聯手，很有可能掌控立法院，從而控制立法權，並有機會阻止賴清德的議程。
賴清德的前路並不平坦。除了他自己的政府和一個對他抱有敵意的巨大鄰國之外，他的任期還將受到世界另一端另一場選舉的影響。
如果川普（Donald Trump）成為下一任美國總統，賴清德必須做好凖備，迎接白宮中截然不同的盟友。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：賴清德：台灣選出了一位中國厭惡的總統，接下來會發生什麼？
延伸閱讀
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- 台灣這場選舉令人刮目相看，但賴清德面臨的挑戰將大大超過蔡英文
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- 分析2024總統大選結果：確立「雙少數」政局，賴清德連任難度非常大，下次六都全被國民黨拿下也不無可能
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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