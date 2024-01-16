英國防大臣：世界衝突只會增加，5年內恐需同時應對俄、中、伊朗和北韓
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英國國防大臣夏普斯指出，2024年將是史上最盛大的民主選舉年，有權投票的各地民眾達全球近半人口。對烏克蘭來說，2024年可能是決定國家命運的一年。同時，眼看俄羅斯全面侵略烏克蘭迄今已近兩年，中國正評估西方還有多少耐心。
（中央社）英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）15日說，冷戰後的「和平紅利」時代已結束，世界各地衝突未來只會增加。他示警，5年內世界恐得面對多場涉及俄羅斯、中國、伊朗和北韓的衝突。
夏普斯指出，冷戰時期各國仍可預設自己是與理性行為者打交道，如今新崛起的敵意勢力卻遠較以往不穩定且不理性。面對伊朗、北韓等政權，過去足以阻卻戰爭的「相互保證毀滅」（Mutual Assured Destruction）策略恐已無效。
另一個令人擔憂的新因素是，英國如今面對的是相互連結更密切的對手。
夏普斯舉例，伊朗的代理人在以色列、紅海製造混亂；俄羅斯與中國發展「無上限」的關係，並常態舉行聯合軍演；伊朗無人機和北韓彈道飛彈在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭扮演重要角色。
俄、中是擁有核子武器的強權，北韓則誓言擴大自身核武庫，伊朗持有的濃縮鈾純度更已達極接近核武等級的83.7%。
夏普斯說，有這樣的「好朋友們」，世界正變得越來越危險。沒有任何一場衝突是孤立現象；面對日益複雜的世界，沒有一個國家可承擔單獨行動的風險。就不同層面而言，2024年勢必是個轉折點。
夏普斯指出，2024年將是史上最盛大的民主選舉年，有權投票的各地民眾達全球近半人口。對烏克蘭來說，2024年可能是決定國家命運的一年。同時，眼看俄羅斯全面侵略烏克蘭迄今已近兩年，中國正評估西方還有多少耐心。
不同於西方部分人士主張烏克蘭宜考慮妥協換和平、或是西方不宜加碼軍援烏克蘭以避免各國政治經濟成本升高，夏普斯示警，事實上，讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在侵烏戰爭獲勝只會增加世界局勢進一步升級的風險。
他指出，這不只是因為普亭念茲在茲、要重建俄羅斯帝國，更是因為這相當於向世界各地潛在的侵略者示弱。
夏普斯說，現在是新時代的開端，世界正從「戰後」向「戰前」時期過渡；理想主義年代已逝，取而代之是頑強的現實主義。甚至在冷戰結束，當西方各國允許自己在防衛事務領域自我感覺良好、認為盡可能削減防衛預算無妨，它們的對手正蓄積力量、調度資源，蠢蠢欲動。
夏普斯指出，如今舊敵人再度活躍、新敵人正在成形，坦克已開上歐洲的烏克蘭草坪，世界秩序的基礎被徹底動搖。世界正站在十字路口：要屈服於排山倒海的亂局，或者盡一切所能嚇阻危險。他相信，事實上，這不是個選擇題；為確保自由，「我們必須做好準備」。
夏普斯去（2023）年8月底接任國防大臣，15日在倫敦發表演說，闡述他的政策理念和對世界局勢發展的評估，現場聽眾包括英國高階軍方人士與軍事專家。
他並提到，去年英國有將近三分之一企業遭遇網路攻擊或入侵，英國經濟為此付出數十億英鎊的代價，其中有大量網攻源自俄羅斯和中國。
網攻、非法移民造成的邊境安全危機等不需動用坦克、戰機的非常規攻擊手段日益多元，工具越來越具「創意」。夏普斯指出，國家級行為者與非國家級行為者的連結日益密切，而這意味世界得面對越來越多且複雜的難題。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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