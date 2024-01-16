宣誓典禮遭反對派阻撓延宕數小時，瓜地馬拉總統阿雷巴洛終於就職

（中央社）瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）原訂14日宣誓就職，但在把持國會的反對黨阻撓下延宕至15日凌晨才宣誓就職。他在就職後首場演說中矢言根除國內貪腐，不讓犯罪者逍遙法外。

《法新社》報導，阿雷巴洛在首都國家劇院舉行的就職典禮上說：「我們將不容許我們的機構屈服於貪腐，讓罪犯逍遙法外。」這場就職典禮延宕了9個多小時才舉行。

65歲的阿雷巴洛社會學家出身，曾任外交官，去（2023）年8月出馬競選總統，激起已對貪腐不滿的選民熱情，最後順利當選。

包括與當地政經統治勢力掛勾、被控貪腐的檢察官在內等人士，一再試圖阻止阿雷巴洛上台，但在這些阻力排除後，阿雷巴洛終於宣誓就職。

由於阿雷巴洛所屬的種子黨（Semilla）被控詐欺而遭停權，反對派把持的國會在最後關頭就種子黨23名議員的身分進行數小時的辯論，緊張局勢急遽升高。種子黨的詐欺指控，普遍被認為是無中生有。

這些議員最終被認定為正式的黨員，阿雷巴洛的就職典禮在午夜左右進行。

歐洲聯盟（EU）、美洲國家組織（OAS）和其他拉丁美洲政府發表聲明，關切瓜地馬拉總統就職典禮延宕，並敦促瓜國國會依照憲法賦與職權移交政權。

率領美國代表團參加就職典禮的鮑爾（Samantha Power）指出，國會應該「維護人民的意志。全世界都在看。」

在國會想方設法阻撓就職的情況下，阿雷巴洛獲得國際社會強力支持。本身被控貪腐的檢察官試圖推翻總統大選結果，剝奪阿雷巴洛的法律豁免權。阿雷巴洛所屬的種子黨之前曾被註銷政黨登記。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）和西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）等人都出席就職典禮。

不過智利總統博里奇（Gabriel Boric）在就職典禮延宕過久的情況下，典禮舉行前就已離開。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航