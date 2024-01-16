施明德肝癌病世，陳水扁、陳菊臉書發文弔念，肝基會籲B、C肝患者定期檢查
我們想讓你知道的是
肝基會說明，台灣自1984年開始為新生兒接種B型肝炎疫苗，因此目前39歲以下的新一代台灣人，大多受到B肝疫苗保護，只有1%受到B型肝炎病毒感染，成為B肝帶原者；但包括施明德等在1984年以前出生的世代，每100人就有6人帶原B型肝炎，將來有較高機率發展為肝硬化或肝癌。
施明德多次抗肝癌，肝基會籲B、C肝患者定期檢查
（中央社）前民進黨主席施明德生前曾對抗肝癌。肝病防治學術基金會昨（15）日提醒，肝癌初期沒有症狀，B、C肝患者宜至少每半年做1次腹部超音波檢查，40歲以上民眾也應每年檢查，早發現、早治療。
台北榮民總醫院昨日表示，施明德昨日凌晨病逝，享壽83歲。他生前曾對媒體表示，自己曾3次跨越肝癌的高牆。
肝基會昨日透過新聞稿表示，施明德早年受訪時，曾提及是在36歲發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查；60歲時在一次門診追蹤發現肝臟有0.7公分黑點，當時即高度懷疑是肝癌。早年他也常參加肝基會宣導活動，盼以自身經歷喚起民眾對肝病防治重視，近期他再度傳出肝癌復發，經治療後仍不幸病逝。
肝基會說明，台灣自1984年開始為新生兒接種B型肝炎疫苗，因此目前39歲以下的新一代台灣人，大多受到B肝疫苗保護，只有1%受到B型肝炎病毒感染，成為B肝帶原者；但包括施明德等在1984年以前出生的世代，每100人就有6人帶原B型肝炎，將來有較高機率發展為肝硬化或肝癌。
根據估計，肝基會表示，目前全台B型肝炎帶原者約150萬人，C肝病毒感染的帶原者約40萬人，每年約有7000人死於肝癌、5000人死於肝硬化。
面對肝癌，肝基會董事長許金川說，不二法門就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前，就先找到它。肝基會指出，肝臟內部沒有痛覺神經，因此得了肝癌初期，都沒有症狀，等到有症狀，大都已是肝癌末期。
肝基會提醒，定期進行腹部超音波檢查，以早期發現肝癌，相當重要，尤其肝癌即使手術切除或電燒治療過，其餘肝細胞仍容易再長出癌細胞，因此更必須保持每3至6個月定期抽血驗胎兒蛋白及做腹部超音波檢查，以期及早發現及早治療，避免不幸。
肝基會表示，3年前開始積極推動「今年超了沒？」全民腹超總動員，就是希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動，以避免肝癌太晚發現導致治療困難。呼籲有B、C型肝炎患者，至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，都應該養成每年做腹部超音波檢查的習慣。
陳水扁悼施明德：一代梟雄安息，先知都是寂寞的
（中央社）前民進黨主席施明德昨日病逝，前總統陳水扁上午在臉書發文，形容施明德是一代梟雄、民主先知，並回顧當年擔任美麗島辯護律師看到施明德在軍事法庭視死如歸、以及倒扁運動隔年孤單在看台看國慶表演的昔日往事。
陳水扁說，1月15日是前總統李登輝的冥誕，施明德也是同日生，巧合的是，就在生日這一天，施明德因病辭世，享壽83歲。
曾是美麗島事件辯護律師的陳水扁表示，施明德是美麗島事件的總指揮，他在軍事法庭見證其視死如歸的雄辯滔滔。施明德也是百萬紅衫軍的總指揮，一年後的雙十慶典，他看到施明德孤零零一個人在北看台觀賞國防展示表演，陪同的是時任國安局長許惠祐。
陳水扁表示，施明德是他擔任立委時的黨團總召，帶領民進黨強而有力衝撞國民黨的威權統治。他成為台北市第一位民選直轄市長，當時的黨主席施明德功不可沒。2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施明德也在時任黨主席林義雄邀請下，特地南下高雄站台，「雖然沒說票投阿扁」。
陳水扁指出，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，他也曾在6年前的「總統直選與民主台灣」研討會，提出「內閣制未必不好」的芻議，已是後覺。
「先知都是寂寞的」，他深信假以時日，施明德的內閣制憲改主張，一定可以蔚為台灣的主流民意。
施明德辭世，陳菊悼「老哥」：美好的仗你已然打過
（中央社）前民進黨主席施明德昨日病逝，監察院長陳菊表示，施明德一生坎坷艱辛，他的離去，象徵著那個世代的結束，「美好的仗你已然打過」，讓台灣成為美好公義的國家，永遠感念他的付出與貢獻。
施明德昨日凌晨在台北榮總病逝，享壽83歲。
陳菊晚間在臉書發文表示，「心送Nori老哥一程」，她與施明德在1977年施明德第一次出獄時相識，當時施明德37歲卻已坐15年牢。一般人被關這麼久，尤其又是政治牢獄，應會遠離是非，但施明德出獄旋即為政治難友蘇洪月嬌助選，並成功贏得該次省議員選舉。
陳菊表示，在台灣戒嚴年代，黨外民主運動是凶險的工作，但施明德無所畏懼穿梭其中，展現勇氣、智慧與魅力。施明德始終埋頭苦幹，無論遭遇多大的困境永不放棄，也因此成為情治人員欲除之後快的對象。
陳菊指出，1979年《美麗島雜誌》創刊，成為台灣「沒有黨名的政黨」，施明德扮演非常重要的角色，成功組織群眾，並提出以民主、人權為主軸，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、總統直選、改選萬年國會和司法獨立的具體訴求，讓美麗島雜誌成為台灣民主化過程重要的出版刊物及里程碑。
陳菊提到，站在風尖浪頭上的美麗島及黨外民主人士，在那年倡議世界人權日的遊行，被演變成民眾與軍警的暴力衝突，施明德再度鋃鐺入獄。軍事法庭、美麗島大審，她與施明德同列被告，施明德在庭上為理念辯護，振振有詞、視死如歸，以身殉道的氣度與風範，令人為之動容。
陳菊表示，美麗島事件讓施明德再居囹圄11年，數度以絕食明志，她多次目睹施明德在三軍總醫院被強迫灌食。海內外為營救施明德不斷奔走呼籲，直到1990年，前總統李登輝就任總統，對美麗島事件政治犯頒布特赦令，施明德才出獄。
Tags：
以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。