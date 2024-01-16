施明德肝癌病世，陳水扁、陳菊臉書發文弔念，肝基會籲B、C肝患者定期檢查

施明德多次抗肝癌，肝基會籲B、C肝患者定期檢查

（中央社）前民進黨主席施明德生前曾對抗肝癌。肝病防治學術基金會昨（15）日提醒，肝癌初期沒有症狀，B、C肝患者宜至少每半年做1次腹部超音波檢查，40歲以上民眾也應每年檢查，早發現、早治療。

台北榮民總醫院昨日表示，施明德昨日凌晨病逝，享壽83歲。他生前曾對媒體表示，自己曾3次跨越肝癌的高牆。

肝基會昨日透過新聞稿表示，施明德早年受訪時，曾提及是在36歲發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查；60歲時在一次門診追蹤發現肝臟有0.7公分黑點，當時即高度懷疑是肝癌。早年他也常參加肝基會宣導活動，盼以自身經歷喚起民眾對肝病防治重視，近期他再度傳出肝癌復發，經治療後仍不幸病逝。

肝基會說明，台灣自1984年開始為新生兒接種B型肝炎疫苗，因此目前39歲以下的新一代台灣人，大多受到B肝疫苗保護，只有1%受到B型肝炎病毒感染，成為B肝帶原者；但包括施明德等在1984年以前出生的世代，每100人就有6人帶原B型肝炎，將來有較高機率發展為肝硬化或肝癌。

根據估計，肝基會表示，目前全台B型肝炎帶原者約150萬人，C肝病毒感染的帶原者約40萬人，每年約有7000人死於肝癌、5000人死於肝硬化。

面對肝癌，肝基會董事長許金川說，不二法門就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前，就先找到它。肝基會指出，肝臟內部沒有痛覺神經，因此得了肝癌初期，都沒有症狀，等到有症狀，大都已是肝癌末期。

肝基會提醒，定期進行腹部超音波檢查，以早期發現肝癌，相當重要，尤其肝癌即使手術切除或電燒治療過，其餘肝細胞仍容易再長出癌細胞，因此更必須保持每3至6個月定期抽血驗胎兒蛋白及做腹部超音波檢查，以期及早發現及早治療，避免不幸。

肝基會表示，3年前開始積極推動「今年超了沒？」全民腹超總動員，就是希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動，以避免肝癌太晚發現導致治療困難。呼籲有B、C型肝炎患者，至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，都應該養成每年做腹部超音波檢查的習慣。

陳水扁悼施明德：一代梟雄安息，先知都是寂寞的

（中央社）前民進黨主席施明德昨日病逝，前總統陳水扁上午在臉書發文，形容施明德是一代梟雄、民主先知，並回顧當年擔任美麗島辯護律師看到施明德在軍事法庭視死如歸、以及倒扁運動隔年孤單在看台看國慶表演的昔日往事。

陳水扁說，1月15日是前總統李登輝的冥誕，施明德也是同日生，巧合的是，就在生日這一天，施明德因病辭世，享壽83歲。

曾是美麗島事件辯護律師的陳水扁表示，施明德是美麗島事件的總指揮，他在軍事法庭見證其視死如歸的雄辯滔滔。施明德也是百萬紅衫軍的總指揮，一年後的雙十慶典，他看到施明德孤零零一個人在北看台觀賞國防展示表演，陪同的是時任國安局長許惠祐。

陳水扁表示，施明德是他擔任立委時的黨團總召，帶領民進黨強而有力衝撞國民黨的威權統治。他成為台北市第一位民選直轄市長，當時的黨主席施明德功不可沒。2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施明德也在時任黨主席林義雄邀請下，特地南下高雄站台，「雖然沒說票投阿扁」。

陳水扁指出，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，他也曾在6年前的「總統直選與民主台灣」研討會，提出「內閣制未必不好」的芻議，已是後覺。

「先知都是寂寞的」，他深信假以時日，施明德的內閣制憲改主張，一定可以蔚為台灣的主流民意。

施明德辭世，陳菊悼「老哥」：美好的仗你已然打過

（中央社）前民進黨主席施明德昨日病逝，監察院長陳菊表示，施明德一生坎坷艱辛，他的離去，象徵著那個世代的結束，「美好的仗你已然打過」，讓台灣成為美好公義的國家，永遠感念他的付出與貢獻。

施明德昨日凌晨在台北榮總病逝，享壽83歲。

陳菊晚間在臉書發文表示，「心送Nori老哥一程」，她與施明德在1977年施明德第一次出獄時相識，當時施明德37歲卻已坐15年牢。一般人被關這麼久，尤其又是政治牢獄，應會遠離是非，但施明德出獄旋即為政治難友蘇洪月嬌助選，並成功贏得該次省議員選舉。

陳菊表示，在台灣戒嚴年代，黨外民主運動是凶險的工作，但施明德無所畏懼穿梭其中，展現勇氣、智慧與魅力。施明德始終埋頭苦幹，無論遭遇多大的困境永不放棄，也因此成為情治人員欲除之後快的對象。

陳菊指出，1979年《美麗島雜誌》創刊，成為台灣「沒有黨名的政黨」，施明德扮演非常重要的角色，成功組織群眾，並提出以民主、人權為主軸，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、總統直選、改選萬年國會和司法獨立的具體訴求，讓美麗島雜誌成為台灣民主化過程重要的出版刊物及里程碑。

陳菊提到，站在風尖浪頭上的美麗島及黨外民主人士，在那年倡議世界人權日的遊行，被演變成民眾與軍警的暴力衝突，施明德再度鋃鐺入獄。軍事法庭、美麗島大審，她與施明德同列被告，施明德在庭上為理念辯護，振振有詞、視死如歸，以身殉道的氣度與風範，令人為之動容。

陳菊表示，美麗島事件讓施明德再居囹圄11年，數度以絕食明志，她多次目睹施明德在三軍總醫院被強迫灌食。海內外為營救施明德不斷奔走呼籲，直到1990年，前總統李登輝就任總統，對美麗島事件政治犯頒布特赦令，施明德才出獄。