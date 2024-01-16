美國貨船葉門外海遇襲，青年運動坦承發射飛彈，卡達能源載運船暫停通過紅海
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以哈戰爭爆發以來，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」為表示對巴勒斯坦人的支持，自去年11月以來不斷攻擊行經紅海的船隻。約有12％的全球貿易航運通過紅海水域。美國和英國軍隊從空中和海上對青年運動發動數十次攻擊作為回應後，上週末至少有4艘卡達液化天然氣載運船滯留。
美國貨船葉門外海遇襲，青年運動坦承發射飛彈
（中央社）葉門叛軍青年運動（Huthis）今天（當地時間15日）聲稱襲擊了位於亞丁灣（Gulf of Aden）的一艘美國貨船，美國軍方稍早也指出，這艘貨船被飛彈擊中。
《法新社》報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）表示，青年運動對於一艘美國船隻採取軍事行動，並使用飛彈攻擊。
美軍中央司令部（CENTCOM）稍早於社群媒體X平台發文指出，當地時間下午4時左右，這艘名為直布羅陀之鷹（Gibraltar Eagle）且懸掛馬紹爾群島國旗的美國貨船在亞丁灣遭飛彈擊中。
發文還提到，所幸無人員受傷，這艘貨船也沒有重大損壞並已經繼續航行。
美國和英國軍隊近日空襲青年運動在葉門的目標，青年運動先前宣稱他們攻擊目標是跟以色列有關的船隻，如今則說美英兩國船隻也可能因為空襲事件而遭報復。
葉門青年運動襲商船，卡達能源載運船暫停通過紅海
一名消息人士今天告訴《路透社》，全球第2大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源公司（QatarEnergy）已暫停讓載運船通過紅海，不過仍會繼續生產液化天然氣。
《路透社》報導，以哈戰爭爆發以來，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」為表示對巴勒斯坦人的支持，自去年11月以來不斷攻擊行經紅海的船隻。約有12％的全球貿易航運通過紅海水域。
美國和英國軍隊從空中和海上對青年運動發動數十次攻擊作為回應後，上週末至少有4艘卡達液化天然氣載運船滯留。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤數據，Al Ghariya號、Al Huwaila號和Al Nuaman號液化天然氣載運船，在卡達的拉斯拉凡裝載，預定前往蘇伊士運河，但14日停靠在阿曼海岸。Al Rekayyat號載運船則是駛返卡達，13日在紅海沿途停靠。
卡達政府國際媒體辦公室和卡達能源公司沒有立即回應置評請求。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。