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2024/01/16,
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美國貨船葉門外海遇襲，青年運動坦承發射飛彈，卡達能源載運船暫停通過紅海

美國貨船葉門外海遇襲，青年運動坦承發射飛彈，卡達能源載運船暫停通過紅海
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以哈戰爭爆發以來，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」為表示對巴勒斯坦人的支持，自去年11月以來不斷攻擊行經紅海的船隻。約有12％的全球貿易航運通過紅海水域。美國和英國軍隊從空中和海上對青年運動發動數十次攻擊作為回應後，上週末至少有4艘卡達液化天然氣載運船滯留。

美國貨船葉門外海遇襲，青年運動坦承發射飛彈

（中央社）葉門叛軍青年運動（Huthis）今天（當地時間15日）聲稱襲擊了位於亞丁灣（Gulf of Aden）的一艘美國貨船，美國軍方稍早也指出，這艘貨船被飛彈擊中。

《法新社》報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）表示，青年運動對於一艘美國船隻採取軍事行動，並使用飛彈攻擊。

美軍中央司令部（CENTCOM）稍早於社群媒體X平台發文指出，當地時間下午4時左右，這艘名為直布羅陀之鷹（Gibraltar Eagle）且懸掛馬紹爾群島國旗的美國貨船在亞丁灣遭飛彈擊中。

發文還提到，所幸無人員受傷，這艘貨船也沒有重大損壞並已經繼續航行。

美國和英國軍隊近日空襲青年運動在葉門的目標，青年運動先前宣稱他們攻擊目標是跟以色列有關的船隻，如今則說美英兩國船隻也可能因為空襲事件而遭報復。

葉門青年運動襲商船，卡達能源載運船暫停通過紅海

一名消息人士今天告訴《路透社》，全球第2大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源公司（QatarEnergy）已暫停讓載運船通過紅海，不過仍會繼續生產液化天然氣。

《路透社》報導，以哈戰爭爆發以來，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」為表示對巴勒斯坦人的支持，自去年11月以來不斷攻擊行經紅海的船隻。約有12％的全球貿易航運通過紅海水域。

美國和英國軍隊從空中和海上對青年運動發動數十次攻擊作為回應後，上週末至少有4艘卡達液化天然氣載運船滯留。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤數據，Al Ghariya號、Al Huwaila號和Al Nuaman號液化天然氣載運船，在卡達的拉斯拉凡裝載，預定前往蘇伊士運河，但14日停靠在阿曼海岸。Al Rekayyat號載運船則是駛返卡達，13日在紅海沿途停靠。

卡達政府國際媒體辦公室和卡達能源公司沒有立即回應置評請求。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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