小笠原欣幸：柯文哲打破兩黨構圖，未跨越世代壁壘但可說是成功挑戰
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小笠原欣幸表示，柯文哲關注現任政府效率低落、年輕人在意的房價飆漲、薪資停滯等內政問題，但在對中國的政策上沒有明確立場。柯文哲雖然說過「兩岸一家親」，與中國方面同調，但又說是為了迎合對方所說的，因此並未引起支持者不安。
（中央社）前台北市長柯文哲投入總統大選，改變台灣長年來的兩大政黨構圖。日本學者小笠原欣幸認為，柯文哲對中國的政策立場不明確，模糊解釋「兩岸一家親」，因此沒有引起支持者不安，最終雖然未跨越世代壁壘，但可說是成功的挑戰。
小笠原欣幸接受《朝日新聞》訪問表示，柯文哲投入選戰，激發台灣政治的活力，也使選票流向更加複雜。柯文哲訴求「揮別舊政治」，在年輕世代中獲得支持，在20多歲選民中支持率高達5到6成，令人驚訝。民進黨在上一次總統大選的得票率約57%，這次減少的部分多半流向民眾黨。
小笠原認為，柯文哲的年輕支持層在穩固的民主社會中成長，對於台灣的認同相當明確，加上所有總統候選人幾乎都同意維持現狀，因此兩岸問題並沒有成為主要焦點。
他表示，柯文哲關注現任政府效率低落、年輕人在意的房價飆漲、薪資停滯等內政問題，但在對中國的政策上沒有明確立場。柯文哲雖然說過「兩岸一家親」，與中國方面同調，但又說是為了迎合對方所說的，因此並未引起支持者不安。
小笠原認為，柯文哲這次雖然沒有跨越世代的壁壘，但可以說是一次成功的挑戰。
問到如果藍白合成功，是否會改變選舉結果？小笠原表示，沒辦法如此斷言。國民黨和民眾黨的整合確實很吸引選民，推估有約800萬人觀看記者會，對於試圖打破民進黨長期政權的在野黨來說，發揮巨大的宣傳效果。之後，國民黨回到鞏固基本盤的戰術，在藍白合交涉過程中形象受損的柯文哲則在最終階段重新獲得年輕人支持。
對於民進黨打破8年政黨輪替魔咒，小笠原表示，民調顯示有近6成民眾認為「需要政黨輪替」，對民進黨而言「8年」確實是很大障礙。但能打破這個魔咒，似乎顯示選民對於外交和安全政策上的評價，超越對長期執政的顧慮及經濟治理上的批評。另外，民進黨政府推動同性婚姻合法化、提升社會多樣性等，也提升台灣的形象。
至於民進黨政府未來的挑戰。小笠原認為，由於民進黨在立法院未取得過半席次，執政將變得困難，不只在內政上，在外交、安全政策上想要和美國協調戰略都可能受阻，可能會發生難以向美國購買武器，或建造潛艦的預算遭到抵制等情況。此外，在選戰時成為爭議的經濟與少子化等問題，也必須有所作為。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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