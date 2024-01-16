達沃斯世界經濟論壇登場：地緣政治衝突、融資條件緊縮和AI破壞性影響，2024將成長疲軟且充滿不確定
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每年，世界經濟論壇都會在年會之前，對來自全球公、私營部門等60位首席經濟學家進行調查，旨在為政策制定者和商界領袖，勾勒出年度優先事項。今年，官方在15日公布了這份調查報告，預測由於地緣政治衝突、融資條件緊張、還有人工智慧帶來的破壞性影響，今年全球經濟成長前景低靡，充滿不確定性，將會是動盪不安的一年。
綜合《衛報》、《路透社》和《美聯社》報導，第54屆的世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）已在週一（15）於瑞士達沃斯（Davos）揭開序幕。一份針對世界首席經濟學家的調查報告顯示，世界經濟將迎來不穩定的一年。
在這場一年一度由世界商界和政治菁英參與的會議上，中東等區域衝突、氣候變遷、人工智慧將是三大熱門話題。
60多位國家元首和政府首長將前往達沃斯舉行公開會議和閉門會談，而他們只是2800多名與會者的一部分，其他還包括學者、藝術家和國際組織領導人等。
這次會議的主題多是崇高的壯志，如商業創新，實現和平與安全合作、改善醫療保健，並提供各領域和行業的決策者相互交流的機會。
不過，世界經濟論壇也常被批評為巨大貧富差距的象徵。年輕的瑞士社會主義者週日（14）才剛舉行了集會，抗議並稱與會者是那些最富有、最具權勢者，而他們正是要為當今戰爭和危機負責的人。
調查報告：全球整體經濟情勢將趨疲軟
每年，世界經濟論壇都會在年會之前，對來自全球公、私營部門等60位首席經濟學家進行調查，旨在為政策制定者和商界領袖，勾勒出年度優先事項。
今（2024）年，官方在15日公布了這份調查報告，預測由於地緣政治衝突、融資條件緊張、還有人工智慧帶來的破壞性影響，今年全球經濟成長前景低靡，充滿不確定性，將會是動盪不安的一年。
約56%的受訪者預測，今年全球整體經濟情勢將趨於疲軟，各地區之間將存在較大差異。大多數受訪者認為中國和美國將實現適度或更強勁的成長，而歐洲則普遍認為成長乏力或非常乏力。
雖然多數受訪者認為中國和美國將較適度甚至更強勁地成長，他們卻普遍認為歐洲的成長只會是疲軟或非常疲軟。相對地，南亞、東亞及太平洋地區的前景則較為樂觀，絕大多數受訪者預計這些地區2024年至少會出現適度的成長。
不過，世界各主要央行皆表示利率已見頂，也有70%的受訪者預測，隨著通膨回落和當前勞動力市場緊張狀況緩解，金融條件將會放鬆（編按：亦即降息）。
受訪者也普遍地認為人工智慧對世界經濟產生了不平等的影響。雖然94%的人預計人工智慧將在未來5年內，顯著提高高收入經濟體的生產力，但只有53%的人預測低收入經濟體也將如此。
另外，世界經濟論壇也發布了一份關於107個經濟體「經濟成長品質」的研究報告，結論是多數國家的成長方式既不具備環境永續性，也不具有社會包容性。
對此，世界經濟論壇常務理事扎希迪（Saadia Zahidi）表示，重振全球成長對於應對關鍵挑戰至關重要，但僅靠成長是不夠的。世界經濟論壇表示，它正在發起一場運動，以確立一種新的成長方式，並幫助政策制定者在社會、環境和其他優先事項之間取得平衡。
世界經濟論壇看點與主要出席人員
根據《美聯社》報導，以下整理今年世界經濟論壇主要看點與主要出席人員，完整出席名單請點擊參考。
- 混亂的中東
雖然世界經濟論壇一般都是從大處著眼，但因擔心區域衝突可能會留下長遠的影響，因此邀請以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）18日與會。
同時，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）、約旦總理哈蘇奈（Bisher al-Khasawneh）和伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）等人也將出席會議。另外，週二也將舉行半小時的加薩人道簡報會議。
- 人工智慧
科技已漸漸在達沃斯論壇上獲得廣泛且持續增加的關注，這次將舉行30場以人工智慧作為「經濟和社會驅動力」為題的獨立會議。
教育領域中的人工智慧、技術透明度、道德規範及其對創造力的影響，都是論壇的重點議題。OpenAI的執行長阿特曼（Sam Altman）將與微軟（Microsoft）的高階管理人員一同出席，並參加一個小組討論。
支持人工智慧者往往將其視為促進經濟成長的一種可能方式，但根據世界經濟論壇上週公佈的全球風險報告（Global Risks Report 2024），人工智慧能透過創建、合成內容等方式產生錯誤訊息，而可能會被敵對國家和其他惡勢力濫用，將是世界上最大的短期威脅。
國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在接受《CNBC》採訪時便警告說，如果不採取措施規範人工智慧的使用，將會導致更大的不平等，人們需要為人工智慧做好準備。
- 民主何去何從
其中一場會議將探討「機器人和陰謀」對民主國家的威脅。論壇組織者表示，加起來總共為42億人的許多國家都將在今年舉行選舉，而這是在新冷戰、獨裁專制國家與民主國家間裂痕日益擴大的背景下發生的。
中國總理李強和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將在週二連續發表演講，並凸顯民主和專制間的對比。美國的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也將在週二稍晚發表演講。
此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和阿根廷新任總統米萊（Javier Milei）則將於週三（17）發表演講。
- 氣候變遷
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。