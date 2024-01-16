達沃斯世界經濟論壇登場：地緣政治衝突、融資條件緊縮和AI破壞性影響，2024將成長疲軟且充滿不確定

綜合《衛報》、《路透社》和《美聯社》報導，第54屆的世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）已在週一（15）於瑞士達沃斯（Davos）揭開序幕。 一份針對世界首席經濟學家的調查報告顯示， 世界經濟將迎來不穩定的一年。

在 這場一年一度由世界商界和政治菁英參與的會議上，中東等區域衝突、氣候變遷、人工智慧將是三大熱門話題。

60多位國家元首和政府首長將前往達沃斯舉行公開會議和閉門會談，而他們只是2800多名與會者的一部分，其他還包括學者、藝術家和國際組織領導人等。

這次會議的主題多是崇高的壯志，如商業創新，實現和平與安全合作、改善醫療保健，並提供各領域和行業的決策者相互交流的機會。

不過，世界經濟論壇也常被批評為巨大貧富差距的象徵。年輕的瑞士社會主義者週日（14）才剛舉行了集會，抗議並稱與會者是那些最富有、最具權勢者，而他們正是要為當今戰爭和危機負責的人。

調查報告：全球整體經濟情勢將趨疲軟

每年，世界經濟論壇都會在年會之前，對來自全球公、私營部門等60位首席經濟學家進行調查，旨在為政策制定者和商界領袖，勾勒出年度優先事項。

今（2024）年，官方在15日公布了這份調查報告，預測由於地緣政治衝突、融資條件緊張、還有人工智慧帶來的破壞性影響，今年全球經濟成長前景低靡，充滿不確定性，將會是動盪不安的一年。

約56%的受訪者預測，今年全球整體經濟情勢將趨於疲軟，各地區之間將存在較大差異。大多數受訪者認為中國和美國將實現適度或更強勁的成長，而歐洲則普遍認為成長乏力或非常乏力。

雖然多數受訪者認為中國和美國將較適度甚至更強勁地成長，他們卻普遍認為歐洲的成長只會是疲軟或非常疲軟。相對地，南亞、東亞及太平洋地區的前景則較為樂觀，絕大多數受訪者預計這些地區2024年至少會出現適度的成長。

不過，世界各主要央行皆表示利率已見頂，也有70%的受訪者預測，隨著通膨回落和當前勞動力市場緊張狀況緩解，金融條件將會放鬆（編按：亦即降息）。

受訪者也普遍地認為人工智慧對世界經濟產生了不平等的影響。雖然94%的人預計人工智慧將在未來5年內，顯著提高高收入經濟體的生產力，但只有53%的人預測低收入經濟體也將如此。

另外，世界經濟論壇也發布了一份關於107個經濟體「經濟成長品質」的研究報告，結論是多數國家的成長方式既不具備環境永續性，也不具有社會包容性。

對此，世界經濟論壇常務理事扎希迪（Saadia Zahidi）表示，重振全球成長對於應對關鍵挑戰至關重要，但僅靠成長是不夠的。世界經濟論壇表示，它正在發起一場運動，以確立一種新的成長方式，並幫助政策制定者在社會、環境和其他優先事項之間取得平衡。

世界經濟論壇看點與主要出席人員

根據《美聯社》報導，以下整理今年世界經濟論壇主要看點與主要出席人員，完整出席名單請點擊參考。

混亂的中東

雖然世界經濟論壇一般都是從大處著眼，但因擔心區域衝突可能會留下長遠的影響， 因此邀請 以色列總統赫佐格 （Isaac Herzog）18日與會。

同時， 伊拉克總理蘇達尼（ Mohammed Shia al-Sudani ）、約旦總理哈蘇奈（ Bisher al-Khasawneh ）和伊朗外交部長 艾密拉多拉安 （ Hossein Amir-Abdollahian ）等人也將出席會議。 另外， 週二也將舉行半小時的加薩人道簡報會議。

人工智慧

科技已漸漸在達沃斯論壇上獲得廣泛且持續增加的關注，這次將舉行30場以人工智慧作為「經濟和社會驅動力」為題的獨立會議。

教育領域中的人工智慧、技術透明度、道德規範及其對創造力的影響， 都是論壇的重點議題。 OpenAI的執行長阿特曼（Sam Altman）將與微軟（Microsoft）的高階管理人員一同出席，並 參加一個小組討論。

支持人工智慧者往往將其視為促進經濟成長的一種可能方式，但根據世界經濟論壇上週公佈的全球風險報告（ Global Risks Report 2024 ）， 人工智慧能透過創建、合成內容等方式產生錯誤訊息，而可能會被敵對國家和其他惡勢力濫用，將是世界上最大的短期威脅。

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在接受《CNBC》採訪時便警告說，如果不採取措施規範人工智慧的使用，將會導致更大的不平等，人們需要為人工智慧做好準備。

民主何去何從

其中一場會議將探討「機器人和陰謀」對民主國家的威脅。 論壇組織者表示，加起來總共為42億人的許多國家都將在今年舉行選舉，而 這是在新冷戰、獨裁專制國家與民主國家間裂痕日益擴大的背景下發生的。

中國總理李強和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將在週二連續發表演講，並凸顯民主和專制間的對比。美國的 國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也將在週二稍晚發表演講。

此外，法國總統 馬克宏（Emmanuel Macron）、美國 國務卿布林肯 （Antony Blinken）和阿根廷新任總統米萊（Javier Milei）則將於週三（17）發表演講。