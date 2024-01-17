賴清德與柯文哲互搶泛綠選票，民進黨該如何重新擴大選民基礎？
我們想讓你知道的是
對於民進黨來說，2020跟2024政黨票幾乎沒有改變，賴清德跟競選團隊成功的動員出跟2020相同的民進黨支持者。但在核心支持者之外，賴清德跟競選團隊沒有成功的開疆闢土，桃園與台中失去眾多立委席次，沒有好好把握當初蔡英文以及中國因素激發出的額外的選票。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
在2024總統大選之後，我隨即使用368個鄉鎮區各政黨、各總統候選人的催票率來進行分析，從整體趨勢來看，這一次柯文哲所獲得的三百多萬票，絕大多數是來自於上一次蔡英文相較於民進黨政黨票多出來的票，而民進黨從2020到2024年政黨票變化量並不大。
賴柯形成搶票現象
在下面這張圖的回歸模型中，也呈現類似的趨勢，而且結果非常有趣。在第一個模型中，侯友宜的催票能力是四年前韓國瑜的74％，而柯文哲的得票與否對於侯友宜並沒有影響。但到了第二個模型，可以看到蔡英文2020年催票率越高的地方，賴清德催票率也越多，可是同時模型同時顯示柯文哲催票率越高的地方，賴清德催票率就越低，兩者之間的票是呈現競爭關係。
值得注意的是，模型二的解釋變數已經高達了99％，幾乎全部賴清德能夠得到的票，都能夠單純透過這兩個變數就完全解釋了。
而在模型三，我則進一步把兩個變數進行交互作用，發現交互作用項也是統計上顯著的。透過模擬分析發現，賴柯在票數上有競爭的地方，平均而言就是上一次蔡英文得票較多的地方：假如是蔡英文得票較低的選區，柯文哲跟賴清德選票間的競爭關係也較低，而蔡英文得票較高的地方，因為有較多票挖，因此柯文哲挖票的效果越大。
而單純進行相關係數分析的話，柯文哲2024得票跟蔡英文2020得票兩者之間也是有些微正相關，因此上述回歸模型並沒有共線性的問題，而是確實顯示了賴柯搶蔡的選票的趨勢。
那這些選區的特性為何呢？在分析過程中，我整合了將近四十個不同來源的變數，而分析發現賴清德相較於蔡英文票數減少的選區，平均而言是人口密度較高、年輕人（20-40歲）比例較多、大學學歷（但一些民調顯示，研究所以上的選民中賴的支持度就較高）的選區，而這些選區也同時是民眾黨以及柯文哲得票較多的地方。
租屋、連署同婚者轉投柯較多
但在控制各種變數之後，仍有兩個特別的變數在我的模型中是影響很大的，一個是「該選區的租屋人數」，而另一個是「2018年幫忙連署同婚公投的人數」。租屋人數的計算方式，是把各選區的選民數，比照中華電信釋出的各鄉鎮依照電信資料的夜間活動人口數來推算的。換言之，假如一個鄉鎮有越多人租屋、有越多人當初幫忙進行（苗博雅的）同婚公投連署的話，這一類的選區這一次賴清德就掉更多票、柯文哲就得更多票。
從法規來看，這些租屋者本身無法投票，因此需要回到戶籍地去投，但是這個變數可能捕捉到的是該鄉鎮的城市化規模、工作機會、或是房價，使得該選區有大量因工作而需要在那租屋的年輕人，這些人可能同時也在六年前同婚連署（大多在大都市街頭）時因為理念而協助連署。
對於民進黨來說，2020跟2024政黨票幾乎沒有改變，賴清德跟競選團隊成功的動員出跟2020相同的民進黨支持者。但在核心支持者之外，賴清德跟競選團隊沒有成功的開疆闢土，桃園與台中失去眾多立委席次，沒有好好把握當初蔡英文以及中國因素激發出的額外的選票。
透過資料分析，我們可以劃出這些流失的選票所在，主要就是年輕的都市選民。這些選民住在都市，資訊接收以網路為主，無法被傳統面對面動員的方式接觸到，而它們的意見或發聲方式也往往是透過網路。
因為生活型態，所以他們重視的是都市生活的難題，包括租屋、購屋、與托兒，而也因為他們到家鄉以外的地方受過大學教育與工作，因此更重視左派議題，例如貧富差異以及居住正義，且常常不是依照自己的荷包來投票，而會更關注弱勢族群的生活，也更會對當權者預設的不信任。就民主化來說，這些人本來是民主化期待的樣子。而賴清德的生活背景，本來也應該可以吸引到這些選民的支持。
傳播互動模式必須與時俱進
但因為現在人們的資訊接收習慣改變，使用社群網站後不再仰賴大眾媒體的編輯決定新聞重要性，而是由演算法以及親朋好友決定。而社群網站更強調快速的情緒反應，要讀者在短短三五秒之內就要決定要按讚還是要滑掉看別的。在這樣的情況下，總統與民意的快速直接的互動就更為重要。
這並不是說要新任政府直接去開抖音，因為開完一定會造成國安危機，但現在其他幾個社群網站同樣也有在演算法上推動短影音，而最新一代的年輕台灣民眾也開始使用抖音跟小紅書以外的其他軟體了，所以在這方面政策宣導與深根方面仍有許多能做的。
賴清德團隊在這一次選戰中也有針對這方面進行測試，例如賴以及其他幾位發言人都有在各種議題上在Instagram上進行回覆，但是記憶點都不高，連綠營支持者都不太知道那幾位發言人是誰，而賴清德的直接回覆往往看起來都像是先set好的問題，不是年輕選民愛看的直球對決（相較之下，賴清德於2004年因為國防預算跟國民黨立委互罵的畫面，反而讓許多支持柯文哲的年輕帳號都有轉錄）。因此在這方面，賴清德或許能夠走出跟蔡英文不同面對媒體的方式。
在面對接下來的少數政府，如同我在其他媒體的撰文所述，三大黨都可能在國防外交政策上對立，卻在地方社會福利政策上大放送，而作為擁有執政權的民進黨政府來說，這是可攻可守的位置。當年馬英九在追求第二任時拼命拿著米酒到處跑，建立起鮮明的「米酒降關稅」一個可以馬上拿來說嘴的政策。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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