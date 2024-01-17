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TNL+ 2024/01/17,
政治

賴清德能打破政黨輪替八年魔咒，最該感謝的其實是熱情的柯粉？

賴清德能打破政黨輪替八年魔咒，最該感謝的其實是熱情的柯粉？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

決定2024年大選勝負的，並不是7成投給柯文哲的綠營選票，而是那3成藍營選民，使得最後的勝負差距比想像中大。這3成的藍營選民為何會選擇柯文哲？選前的凱道之夜或許是一個關鍵：柯文哲造勢場合的人數比賴清德的還多，甚至讓人想起韓國瑜四年前的凱道榮景，讓部份藍營支持者開始相信「棄侯保柯」有機會扳倒賴清德。

隨著總統大選落幕，許多謎團一一揭開，其中最讓人好奇的問題應該都集中在一個人身上：柯文哲。

為什麼柯文哲凱道之夜這麼多人，最後只有第三名？柯文哲的支持者是誰？是藍的、綠的、白的還是紅的？明明柯文哲拿了許多上次蔡英文的817萬票支持者，為何賴清德還是贏了？

許許多多的疑問，其實都是有跡可循的。現在，就讓我們一起好好「抽絲剝繭」一番。

柯文哲的總統大選得票，其實絕大多數來自綠營

單純從票數來看，我們會發現到相當有趣的選票流動。

2020年總統大選得票：蔡英文817萬、韓國瑜552萬。

2024年總統大選得票：賴清德558萬、柯文哲369萬、侯友宜467萬。

蔡英文減去賴清德的票數為：259萬。

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