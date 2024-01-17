外界意外台灣大選結果：意識形態之爭進入「統獨疲勞」，選民回歸理性了嗎？
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今年的選舉有個明顯變化，就是統獨議題已經失去過去的熱度，因為沒有太陽花學運、香港反修例風波等重大議題刺激台灣人的危機感。雖然在裴洛西訪台、蔡英文訪美時，中國都會環台軍演，但是長期處於軍事威嚇下的台灣人對此已經疲勞。
文：上官亂
「作為2024世界大選年，最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利！」
2024年1月13日晚，中華民國第16任總統副總統以及第11屆立法委員選舉結果誕生，如很多人選前所料，民進黨總統候選人賴清德順利當選。在當選後的國際記者會上，賴清德説出了這一段話。
民進黨打破了8年政黨輪替的宿命，成功連續執政三屆。但是在他和副總統蕭美琴的臉上，卻看不到如釋重負的笑容。他雖然獲得了逾558萬票，但是得票率只有40.2%左右，略高於2000年陳水扁的39.3%，在歷屆總統得票率排名倒數第二。同時，他們失去了立法院多數席次的地位，而國民黨贏得52席，民進黨51席，台灣民眾黨則贏得8席成為關鍵少數派。
這意味著，賴清德接下來四年的執政之路，每一步都不會輕鬆。而在他之前出來發表敗選感言的柯文哲，卻像一個敗選的「勝利者」，吳欣盈甚至全程難掩笑容，拿下關鍵席次的民眾黨將全新啓航。侯友宜宣佈敗選的現場雖然充滿悲情，但是依然有非常值得注意的細節——台上的國民黨團體開始顯露出年輕化和本土化的苗頭。對於這次結果，塞爾奇-巴黎大學教授張倫評價説：「民進黨雖勝猶敗，國民黨雖敗猶榮，民眾黨雖敗猶勝。」
外界的意外：投票率低，「親中」立委當選，小黨泡沫化
在民進黨競選總部，當天來了很多世界各地的華人觀選團，大家興奮地直播和發文紀念，認為台灣保住了民主價值。大家普遍把這次大選看作是民主與獨裁的「生死對決」，希望這次選舉結果能夠成為民主社會抵擋中共極權擴張的成功範例。
來自加拿大的知名YouTuber「公子沈」隨著觀選團來到台灣。他説，希望台灣人把握住這次投票的機會，保住台灣，因為這是防止中共滲透的關鍵一戰。觀選團很多他這樣的自媒體Youtuber，他們不僅參加了行程緊湊的觀選活動，還陸續被各種台灣本地政論節目邀請訪問。
知名百萬YouTuber文昭還沒等到大選，已經因為頻繁受訪而聲音沙啞，但是他還是希望極盡所能地把自己的觀點傳達給台灣民眾。以模仿金正恩聞名的澳洲華裔喜劇演員Howard X，這次也來到台灣，扮演成金正恩造訪國民黨的造勢場合，以金正恩的口吻對著鏡頭説：「我支持國民黨，這樣習近平就能迅速統一台灣，他（金正恩）就能順勢統一南韓。」
一直到選前，兩岸的熱門話題都不少。選前，中國飛過台灣上空的氣球事件激增，據統計不下20起。就連選舉當天，都又有2個中國氣球飛過海峽中線。一些專家認為，這是中國在台灣總統大選幾周前蓄意向選民們發出的模稜兩可的警告。
而且選前三天，《德國之聲》刊登了對前總統馬英九的採訪，在採訪中，馬英九不斷肯定自己當政時期和中國「和平友好」的交流成績，對台灣的備戰努力持消極態度，認為兩岸關係只能選擇相信習近平。這次採訪引起軒然大波，侯友宜和趙少康也在第二天很快回應、迅速切割，選前之夜造勢活動還取消了對馬英九的邀請。外界普遍認為，這也是國民黨內部的本土力量和親中力量在拉扯的表現。
但是，台灣民眾的熱情似乎沒有這麼高。據統計，本次總統大選有效票逾1404萬票，投票率只有71％，排名也是歷屆倒數第二，僅高於2016年的66.27%，其他歷屆都在74%以上。
雖然民進黨立法院不過半的結果都在大家的預料中，但是，國民黨「親中」的民意代表打敗本土民意代表，卻在大家意料之外。比如在「潛艇國造」中被認為涉嫌「泄密」的南投立委馬文君，這次竟然以高票繼續當選。
另外，小黨嚴重泡沫化的程度，也是在大家意料之外的。民眾黨早已不是小黨，而是絕對的國會第三大黨。但是有了親民黨和時代力量的前車之鑑，大家並不抱持過分的期待。親民黨隨著宋楚瑜的聲勢下滑而泡沫化，2016年的第三大黨時代力量這次政黨票竟然只有2.55%，意味著沒有達到3%的政黨補貼門檻，他們接下來會困難重重，聲量微弱。
而擁有極大媒體聲量，成長迅速的台灣基進更是連1%都沒有達到，甚至遠低於第五名的初次投入立委選戰的小民參政歐巴桑聯盟。雖然小民參政歐巴桑聯盟僅獲得0.93%得票率，沒有實際意義，但這個全女性的政黨，卻讓人注意到這片別樣的風景。只是從此，僅有三個政黨代表的立法院再也聽不到多元的聲音。
大家期待顏色反轉的選區，都沒有翻轉，但是金門馬祖卻有出乎意料的表現。民進黨一直希望桃園能夠逆轉，因為台積電落地失敗，引發大眾對國民黨市長張善政不滿，可能會支持民進黨立委候選人。沒想到，民進黨的桃園立委提名人全部落選。台南市去（2023）年底市長選舉，國民黨候選人謝龍介小輸市長黃偉哲4萬多票，綠營失去大幅領先的優勢，於是這次藍營喊出「贏下台南，翻轉枱灣」對口號，沒想到，民進黨卻拿下了台南全部席次。
高雄六選區，因現任立委趙天麟因外遇醜聞而宣佈退選，改推派市議員黃捷，本以為難以預測，沒想到高雄席次也全部保住了。反而是金門、連江縣這些傳統的國民黨鐵票倉，竟然被民眾黨搶走半數的票，很多人才驚呼：第三勢力在鐵藍離島的力量是何時開始悄然生長的？
台灣在悄然變化：意識形態之爭已進入疲勞，選民回歸理性
其實這些意外，早有端倪。
不僅是選民投票率低，本屆候選人的數量也略有減少。此次共有328名候選人參選立委，比2020年的431位低出很多，甚至比史上最低投票率的2016年還低——當年候選人是377位。今年不僅沒有出現年輕人大規模回鄉投票的情況，甚至一些中年人都沒有投票意願。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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