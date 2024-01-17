外界意外台灣大選結果：意識形態之爭進入「統獨疲勞」，選民回歸理性了嗎？

文：上官亂

「作為2024世界大選年，最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利！」

2024年1月13日晚，中華民國第16任總統副總統以及第11屆立法委員選舉結果誕生，如很多人選前所料，民進黨總統候選人賴清德順利當選。在當選後的國際記者會上，賴清德説出了這一段話。

民進黨打破了8年政黨輪替的宿命，成功連續執政三屆。但是在他和副總統蕭美琴的臉上，卻看不到如釋重負的笑容。他雖然獲得了逾558萬票，但是得票率只有40.2%左右，略高於2000年陳水扁的39.3%，在歷屆總統得票率排名倒數第二。同時，他們失去了立法院多數席次的地位，而國民黨贏得52席，民進黨51席，台灣民眾黨則贏得8席成為關鍵少數派。

這意味著，賴清德接下來四年的執政之路，每一步都不會輕鬆。而在他之前出來發表敗選感言的柯文哲，卻像一個敗選的「勝利者」，吳欣盈甚至全程難掩笑容，拿下關鍵席次的民眾黨將全新啓航。侯友宜宣佈敗選的現場雖然充滿悲情，但是依然有非常值得注意的細節——台上的國民黨團體開始顯露出年輕化和本土化的苗頭。對於這次結果，塞爾奇-巴黎大學教授張倫評價説：「民進黨雖勝猶敗，國民黨雖敗猶榮，民眾黨雖敗猶勝。」

Photo Credit: 中央社 2024總統大選13日晚間結果出爐，民進黨正副總統候選人賴清德（前左3）、蕭美琴（前右3）贏得勝利，兩人率領競選團隊出面向支持者致意。

外界的意外：投票率低，「親中」立委當選，小黨泡沫化

在民進黨競選總部，當天來了很多世界各地的華人觀選團，大家興奮地直播和發文紀念，認為台灣保住了民主價值。大家普遍把這次大選看作是民主與獨裁的「生死對決」，希望這次選舉結果能夠成為民主社會抵擋中共極權擴張的成功範例。

來自加拿大的知名YouTuber「公子沈」隨著觀選團來到台灣。他説，希望台灣人把握住這次投票的機會，保住台灣，因為這是防止中共滲透的關鍵一戰。觀選團很多他這樣的自媒體Youtuber，他們不僅參加了行程緊湊的觀選活動，還陸續被各種台灣本地政論節目邀請訪問。

知名百萬YouTuber文昭還沒等到大選，已經因為頻繁受訪而聲音沙啞，但是他還是希望極盡所能地把自己的觀點傳達給台灣民眾。以模仿金正恩聞名的澳洲華裔喜劇演員Howard X，這次也來到台灣，扮演成金正恩造訪國民黨的造勢場合，以金正恩的口吻對著鏡頭説：「我支持國民黨，這樣習近平就能迅速統一台灣，他（金正恩）就能順勢統一南韓。」

一直到選前，兩岸的熱門話題都不少。選前，中國飛過台灣上空的氣球事件激增，據統計不下20起。就連選舉當天，都又有2個中國氣球飛過海峽中線。一些專家認為，這是中國在台灣總統大選幾周前蓄意向選民們發出的模稜兩可的警告。

而且選前三天，《德國之聲》刊登了對前總統馬英九的採訪，在採訪中，馬英九不斷肯定自己當政時期和中國「和平友好」的交流成績，對台灣的備戰努力持消極態度，認為兩岸關係只能選擇相信習近平。這次採訪引起軒然大波，侯友宜和趙少康也在第二天很快回應、迅速切割，選前之夜造勢活動還取消了對馬英九的邀請。外界普遍認為，這也是國民黨內部的本土力量和親中力量在拉扯的表現。

但是，台灣民眾的熱情似乎沒有這麼高。據統計，本次總統大選有效票逾1404萬票，投票率只有71％，排名也是歷屆倒數第二，僅高於2016年的66.27%，其他歷屆都在74%以上。

雖然民進黨立法院不過半的結果都在大家的預料中，但是，國民黨「親中」的民意代表打敗本土民意代表，卻在大家意料之外。比如在「潛艇國造」中被認為涉嫌「泄密」的南投立委馬文君，這次竟然以高票繼續當選。

另外，小黨嚴重泡沫化的程度，也是在大家意料之外的。民眾黨早已不是小黨，而是絕對的國會第三大黨。但是有了親民黨和時代力量的前車之鑑，大家並不抱持過分的期待。親民黨隨著宋楚瑜的聲勢下滑而泡沫化，2016年的第三大黨時代力量這次政黨票竟然只有2.55%，意味著沒有達到3%的政黨補貼門檻，他們接下來會困難重重，聲量微弱。

而擁有極大媒體聲量，成長迅速的台灣基進更是連1%都沒有達到，甚至遠低於第五名的初次投入立委選戰的小民參政歐巴桑聯盟。雖然小民參政歐巴桑聯盟僅獲得0.93%得票率，沒有實際意義，但這個全女性的政黨，卻讓人注意到這片別樣的風景。只是從此，僅有三個政黨代表的立法院再也聽不到多元的聲音。

大家期待顏色反轉的選區，都沒有翻轉，但是金門馬祖卻有出乎意料的表現。民進黨一直希望桃園能夠逆轉，因為台積電落地失敗，引發大眾對國民黨市長張善政不滿，可能會支持民進黨立委候選人。沒想到，民進黨的桃園立委提名人全部落選。台南市去（2023）年底市長選舉，國民黨候選人謝龍介小輸市長黃偉哲4萬多票，綠營失去大幅領先的優勢，於是這次藍營喊出「贏下台南，翻轉枱灣」對口號，沒想到，民進黨卻拿下了台南全部席次。

高雄六選區，因現任立委趙天麟因外遇醜聞而宣佈退選，改推派市議員黃捷，本以為難以預測，沒想到高雄席次也全部保住了。反而是金門、連江縣這些傳統的國民黨鐵票倉，竟然被民眾黨搶走半數的票，很多人才驚呼：第三勢力在鐵藍離島的力量是何時開始悄然生長的？

台灣在悄然變化：意識形態之爭已進入疲勞，選民回歸理性

其實這些意外，早有端倪。

不僅是選民投票率低，本屆候選人的數量也略有減少。此次共有328名候選人參選立委，比2020年的431位低出很多，甚至比史上最低投票率的2016年還低——當年候選人是377位。今年不僅沒有出現年輕人大規模回鄉投票的情況，甚至一些中年人都沒有投票意願。