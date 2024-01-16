越南拼2030培育5萬名工程師，逾10所大學新設半導體科系因應人才荒

（中央社）越南致力於到2030年培育出5萬名半導體工程師，意識到人才不足窘境，逾10所越南頂尖大學宣布開設晶片設計和半導體相關科系，作為產業轉型升級的後盾。

越南坐收2018年美中貿易戰供應鏈轉移潮，成為新興的電子科技產業聚落，但如何滿足供應鏈所需大量人才成了挑戰，越南進而提出到了2030年培育出5萬名半導體工程師的目標。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，河內百科大學、越南韓國資訊科技與通訊大學、峴港大學（附屬）百科大學、芹苴大學、西貢國際大學（SIU）、河內科技大學、Phenikaa及FPT等逾10所大學今年將首次針對晶片設計與半導體相關科系進行招生。

目前全球有超過50家微晶片公司在越南展開業務，包括英特爾（Intel）、新思科技（Synopsys）和美滿電子科技公司（Marvell）、Ampere Computer、瑞薩電子公司（Renesas）與來自台灣的Faraday Vietnam。

根據越南國家科技資訊網站，越南截至2022年底有約5000名工程師在晶片設計領域工作，這些人才主要集中在胡志明市（74%）、河內（10%）和峴港（8%）等地。

越南微晶片社群評估，晶片設計工程師第一年工作的平均稅後年薪接近2.2億越南盾（新台幣約28萬元），之後逐漸增加。5年經驗者年收將有3.3億；15至20年經驗者，年收可達8億至13億。

越南韓國資訊科技與通訊大學副校長陳世山（Tran The Son）表示，學校3年前已計劃單獨開設晶片設計專業，得到韓國政府支持，提供教師培養計畫，前往韓國接受微晶片和半導體設計的培訓。

部分學校還獲得企業支持。峴港大學（附屬）百科大學副校長阮鴻海（Nguyen Hong Hai）指出，學校自2022年起獲得日本瑞薩電子和美國益華科技（Cadence）提供專門用於晶片設計的版權軟體。美國是德科技（Keysight）則為學校的實驗室贊助現代電子量測設備。

另一方面，各大學也對晶片設計課程進行更新。例如峴港大學（附屬）百科大學在電子和電信工程外，增加了超大型積體電路（VLSI）、類比和混合電路、實體設計、封裝與測試以及系統單晶片（SoC）有關課程。

Photo Credit: 中央社 圖為越南首都河內市的一家電子產品商店。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範