越南拼2030培育5萬名工程師，逾10所大學新設半導體科系因應人才荒
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目前全球有超過50家微晶片公司在越南展開業務，為因應供應鏈轉移進來的趨勢，越南提出了2030年培育出5萬名半導體工程師的目標，如今逾有10所大學首次針對晶片設計與半導體相關科系進行招生。
（中央社）越南致力於到2030年培育出5萬名半導體工程師，意識到人才不足窘境，逾10所越南頂尖大學宣布開設晶片設計和半導體相關科系，作為產業轉型升級的後盾。
越南坐收2018年美中貿易戰供應鏈轉移潮，成為新興的電子科技產業聚落，但如何滿足供應鏈所需大量人才成了挑戰，越南進而提出到了2030年培育出5萬名半導體工程師的目標。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，河內百科大學、越南韓國資訊科技與通訊大學、峴港大學（附屬）百科大學、芹苴大學、西貢國際大學（SIU）、河內科技大學、Phenikaa及FPT等逾10所大學今年將首次針對晶片設計與半導體相關科系進行招生。
目前全球有超過50家微晶片公司在越南展開業務，包括英特爾（Intel）、新思科技（Synopsys）和美滿電子科技公司（Marvell）、Ampere Computer、瑞薩電子公司（Renesas）與來自台灣的Faraday Vietnam。
根據越南國家科技資訊網站，越南截至2022年底有約5000名工程師在晶片設計領域工作，這些人才主要集中在胡志明市（74%）、河內（10%）和峴港（8%）等地。
越南微晶片社群評估，晶片設計工程師第一年工作的平均稅後年薪接近2.2億越南盾（新台幣約28萬元），之後逐漸增加。5年經驗者年收將有3.3億；15至20年經驗者，年收可達8億至13億。
越南韓國資訊科技與通訊大學副校長陳世山（Tran The Son）表示，學校3年前已計劃單獨開設晶片設計專業，得到韓國政府支持，提供教師培養計畫，前往韓國接受微晶片和半導體設計的培訓。
部分學校還獲得企業支持。峴港大學（附屬）百科大學副校長阮鴻海（Nguyen Hong Hai）指出，學校自2022年起獲得日本瑞薩電子和美國益華科技（Cadence）提供專門用於晶片設計的版權軟體。美國是德科技（Keysight）則為學校的實驗室贊助現代電子量測設備。
另一方面，各大學也對晶片設計課程進行更新。例如峴港大學（附屬）百科大學在電子和電信工程外，增加了超大型積體電路（VLSI）、類比和混合電路、實體設計、封裝與測試以及系統單晶片（SoC）有關課程。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。