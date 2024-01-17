選舉結果不會令每個人滿意，但記得「民主」不會有永遠的執政黨

文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）

四年一度的台灣總統與立法委員選舉，結果頗為符合投票前多數「封關民調」的預測，民進黨的賴蕭配將成為下一任的中華民國總統與副總統。不過這勝選的558萬票、大約四成的得票率，顯示的卻是上一次大選支持蔡英文、但不是民進黨支持者的近200萬「英粉」，並沒有響應號召歸隊支持賴清德。

蔡英文路線

賴清德在2019年黨內總統初選時，對蔡英文的種種攻擊令這些「英粉」耿耿於懷；這次競選初期，賴清德團隊較為傳統的宣傳方式，也一直無法達到感動人心的目的。

結果就是民調居然無法大步拉開與第二名的距離，到了後期一支《在路上》宣傳影片出爐，才正面地炒熱了賴清德的選情，將賴清德從對手負面炒作中拉出來，展現正向且積極的賴清德即將從蔡英文手中接班。此外也炒熱了話題，還暗喻「英粉」應該歸隊支持賴清德。

賴清德台南市長任內，曾拒絕到議會接受質詢，且曾強力推動鐵路東移，這些例子顯示賴清德給外界的既定印象是強硬不妥協；當「硬漢」沒什麼不好，但是對許多選民而言，「硬漢」也等於是「難以親近」，這對需要拉攏婦女票以及中間選民的總統大選就比較不利了。

另外就是「台獨金孫」的標籤，雖然賴清德多次宣示自己會依循蔡英文執政時期的既有路線，卻仍然讓中間選民不放心，故而這次選民選擇三黨不過半以免未來民進黨政府「冒進」。

所以賴清德雖然打破2000年以來政黨執政不超過兩任8年的「魔咒」，但是未來賴清德要如何放低身段與在野黨合作、淡化獨派立場、摘下「台獨金孫」的標籤將會是最大的考驗。

失之東隅的國民黨

這次總統選舉，侯友宜與趙少康的搭配雖然輸了90萬票，但是國民黨在立法院席次卻大有斬獲，即便沒過半，但是席次一躍成為國會最大黨。這顯示選民擔心國民黨在兩岸問題上偏向於「傾中」，所以總統票沒投國民黨，但是在整體情勢不看好的狀況下，還是拿下467萬票，雖然不比上一次韓國瑜的550萬票，好歹也算是守住了基本盤。

國民黨雖然地方的區域立法委員選舉表現不俗，但是從另一個角度來看，未來最大在野黨的國民黨是「為反對而反對」，還是真的能為了台灣更好、以民眾福祉為優先來監督政府，將會成為下一次選舉國民黨是否能說服選民繼續支持他們的關鍵。

至於在選後是否罷免侯友宜的新北市市長職位、總統大選失敗是否「抓黨內戰犯」，這些都是該黨自己內部要解決的問題，而且對台灣整體政治也沒什麼太大的影響，基本上可以忽略。不過，如果國民黨要改革的話，或許一般選民可以關注和瞭解一下，國民黨如何擘畫他們心目中更好的台灣，只不過目前好像國民黨還沒有到這個階段。

白色力量的崛起

柯文哲帶領的民眾黨，在這次選舉中異軍突起，在藍綠兩大陣營夾殺之下，柯文哲拿下369萬票，對一個首次參選總統的政黨或者個人而言，算是相當不錯的成績。不過，提名的11名區域立委候選人全軍覆沒、反而政黨票突飛猛進拿下逾300萬票，代表該黨可以拿下8席不分區立委。

不可否認這個成績相當不錯，而且民眾黨勢必成為立法院的關鍵少數、藍綠陣營攻防時爭取的合作對象。這個亮眼成績的背後也暗藏了隱憂，那就是民眾黨過度依賴柯文哲的個人魅力。

先前民眾黨成立之初，就是收納了許多來自其他政黨的政治人物，他們或許是藍綠口中「因為黨內失勢、沒有前途、或者是覺得柯文哲是他們的前途，所以投向民眾黨」，而這些政治立場南轅北轍的政治人物集合在一起的「黏著劑」就是柯文哲。

如果柯文哲要確立台灣政壇有第三黨存在空間，柯文哲現在首要目標就是要證明民眾黨不會是曇花一現的個人政黨，該黨的政策也必須要明確，不能模糊帶過。

柯文哲的個人魅力帶動了民眾黨，但是這股魅力能否轉移到該黨其他重要人物的身上？換句話說，就是柯文哲沒有職務代理人，其他人恐怕帶不動民眾黨和該黨的支持者。

另外民眾黨內有不少重要人物將藍綠視為寇讎，例如該黨不分區立委名單排名第一的黃珊珊，國民黨形容她是破壞「藍白合」導致無法下架民進黨的「戰犯」；排名第二的黃國昌雖然獨派色彩明顯，但是與民進黨水火不容，柯文哲自己和民進黨的關係也可以說是相當不好、前一陣子也和國民黨算是翻臉，這種狀況是否會影響民眾黨在國會中的重要性？可能還需要一段時間的觀察。

民主就不會有永遠的執政黨

2024台灣總統與立法委員選舉落幕了，也許結果不能令大家滿意：民進黨會覺得失去了國會多數席次、國民黨會覺得怎麼輸掉了總統、民眾黨會認為情勢大好之下，卻沒能更上一層樓。

不過，民主選舉的結果是輸的人可以不服氣，但是要有肚量接受結果，因為4年之後還可以捲土重來，不必懷憂喪志。賴清德繼續民進黨的執政，不代表民進黨未來就一定永續執政不下台，老話一句就是「民主並非萬能，但是沒有民主卻是萬萬不能。」

就像台灣這次選舉之後，生活一切照常，餐廳、百貨商場照舊營業，垃圾車依舊準時到定點服務居民，罵民進黨的繼續罵、罵國民黨的也沒停、不喜歡民眾黨的依舊對柯文哲指手畫腳，蘿蔔青菜還是一樣各有所好。

從1996年到現在，台灣人民已經很熟悉選舉是怎麼一回事，激情過後就是回覆正常，更知道那張選票是自己決定，投給誰並不需要聽誰的指示，選民行使公民權利決定台灣的未來，告訴政治人物誰才是台灣的主人。