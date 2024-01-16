2024大港開唱門票啟售！草東睽違8年再度回歸，鄭宜農、洪佩瑜金曲歌手參戰，還有哪些值得期待的組合？
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第15屆大港開唱Megaport採取全實名制規則購票，且事後不得更改名稱，為的就是防止黃牛肆虐。票券已在1月16日由大港人優先購票，如果第一波沒搶到的朋友，17日全面啟售還有機會。欲了解更多資訊，可關注Megaport 大港開唱社群，以查詢最新資訊。
第15屆大港開唱Megaport即將於3月30、31日盛大舉行，今天（16日）已開始優先購票階段，明天（17日）將全面啟售。
目前已公布的三波表演陣容引起廣泛關注，包括睽違8年再度回歸大港舞台的草東沒有派對，以及來自日本的金屬天團「極限賀爾蒙」都確定參戰。昨天（15日）釋出的第三波表演陣容共有20組，也引起熱烈討論。
草東沒有派對驚喜回歸
本屆大港開唱首次公布的出演者，即是台灣獨立音樂界極具聲望的樂團「草東沒有派對」（以下簡稱「草東」）。自推出第一張專輯《醜奴兒》以來，他們以寫實又厭世的歌曲吸引了大批樂迷，甚至有不少人為了他們而搶購大港開唱的門票，足以顯示他們在樂壇的影響力。
草東的演出門票一直以難搶聞名，而且他們很少參與音樂季的演出。上一次參與大港開唱已經是8年前，當時他們剛推出首張專輯，就登上大港的「南霸天」舞台演出，吸引了滿場的樂迷，更多次引起全場觀眾的大合唱。
去年，草東推出新專輯《瓦合》，並在北中南舉辦9場巡迴演出，門票不僅開賣即秒殺，甚至有未能購票的樂迷聚集在表演場地外一同聽「漏音」，形成了台灣獨立樂界從未有過的另類現象。
雖然草東已有一段時間未在台灣大型音樂祭上演出，但在2024年春天的大港開唱再度回歸，勢必會為樂迷們帶來一場震撼的音樂盛宴。
日本指標性金屬樂團「極限賀爾蒙」共襄盛舉
而本屆大港開唱第二波釋出的表演名單，是在日本相當具有指標性的金屬樂團「Maximum The Hormone」（極限賀爾蒙），他們的曲風雖然以金屬樂為主，但後期也跨足了流行樂，在2022年也替人氣動漫《鏈鋸人》演唱插曲〈刃渡り2億センチ〉，使他們在台灣的知名度又大幅提升。
憑獨特的曲風以及激烈狂放的現場演出，使極限賀爾蒙人氣遍及全球，踏遍國內外各大音樂祭，也征服無數樂迷的心。這次，終於輪到台灣人有機會親臨現場，感受他們最瘋狂的現場演出。
拍謝少年、鄭宜農10度參戰大港舞台
拍謝少年自2010年第三屆首度登上大港舞台，今年已是第十度參戰。樂團一路走來日漸茁壯，成為每屆大港最具人氣指標之一，留下許多令人動容的畫面。無論是與安溥同台驚喜合作，還是引發台下樂迷自主開圈的熱潮，拍謝少年每一次在大港開唱都帶來最生猛的搖滾能量。
據悉，拍謝少年還透露今年將在大港舞台上宣布「重要大事」，令人期待不已。
另一位在大港開唱舞台上一同成長的藝人是鄭宜農，今年將是她第13次回到港邊舞台。同樣是在2010年初登場的鄭宜農回憶當年的經歷，表示當時自己還是個菜鳥，但第一次的一切都新鮮有趣。
去年，鄭宜農在女神龍舞台吸引了數千名樂迷朝聖，將台下擠得水洩不通。她對於這十年來的變化表示驚嘆，大港開唱走到今日的規模，已經足以媲美國外音樂祭的水準。
作為在大港登台次數最多的藝人之一，鄭宜農提前透露今年將準備一個特別的驚喜。
「皿內果汁機」首度亮相，GIGO單飛參戰
在第三波宣布的陣容中，還有一亮點是大港常客「血肉果汁機」的主唱GIGO，這次將以個人身份參戰。
然而，名單中還有一組讓人看了一眼感到困惑的表演者「皿內果汁機」，讓人與「血肉果汁機」有些混淆，由於血肉果汁機去年才宣布2024上半年會休息一陣子，因此不少人猜測是否是部分團員跟著主唱一起「單飛」來參加大港。
對此，血肉果汁機也透過社群網站「撇清關係」，表示皿內果汁機的演出舞台並非由血肉果汁機的部分團員組成，而血肉的團員們也對皿內果汁機的表現表示「拭目以待」。這樣神秘且帶有點戲謔的發言更讓人期待著GIGO以及「皿內果汁機」會帶來怎樣炸裂的表演。
洪佩瑜、葛西瓦「金曲之聲」亮眼出擊
此外，在眾多華麗樂團陣容中，洪佩瑜和葛西瓦的合作特別引人注目。
洪佩瑜於2022年推出首張專輯《明室》，以嫻熟的歌唱技巧和專輯的華麗製作陣容，成功榮獲第34屆金曲新人獎。
洪佩瑜在參加《超級偶像4》後嶄露頭角，2011年以歌曲〈踮起腳尖愛〉廣受好評，之後更陸續演唱了一些影劇作品的主題曲和插曲。
大學畢業後，洪佩瑜陸續投身於舞蹈和劇場工作，透過各種表演藝術的磨練，培養出深厚的現場表演實力。
而葛西瓦則以專輯《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》榮獲第34屆金曲獎最佳原住民歌手和評審團獎。他原是Boxing樂團主唱，也是張惠妹的愛徒。
自去年獲得金曲獎後，葛西瓦的活動邀約大幅增加。這次與洪佩瑜在大港開唱的合作更引發眾人的期待。
洪佩瑜透過個人社群表示，她之所以與葛西瓦合作，是因為去年在打狗季看了葛西瓦的表演舞台，她好奇與葛西瓦搭擋演出會帶來什麼樣的火花，因此特地邀請葛西瓦一同在大港開唱的舞台上演出，這組「金曲之聲」的合作也讓人非常期待。
百萬YouTuber HowHow跨界演出
除了先前提到的參與歌手和樂團，每一屆的大港開唱都會呈現一些特別有趣的限定組合演出。例如，2022年曾邀請美秀集團和李心潔在南霸天舞台共同演出，也成功促成AKB 48 Team TP與網紅UG的合作舞台。而今年的亮點之一，則是獨立金屬樂團「麥琪麥琪」與百萬業配之王HowHow同台演出，可謂相當新鮮而引人注目的組合。
HowHow不僅是業配之王，他還經常在個人社群和YouTube頻道上分享各種幽默搞笑的影片。在2022年的防疫期間，HowHow推出了一首名為〈鄧福如叉子咧〉的歌曲，以搞笑的歌詞搭配金屬樂常見的吼腔演唱，腦洞大開的呈現方式，使得影片在社群媒體上迅速瘋傳，累積了超過270萬的點閱率。
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CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
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美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）於美國時間1月9日盛大開展，近年CES作為電動車產業鏈業者展演最新科技的重要舞台，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，於CES 2024展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術，MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）。馳諾瓦科技MCS水冷充電設備將應用在即將通過安規認證、備配6把充電槍的新品DZ480，透過兩組DZ480並聯可提供高達960kW的雙倍輸出功率，為目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，對應未來商用重型車輛、電動船舶等充電需求情境，引領電動車（EV）充電技術革新與發展。
得益於與車廠、充電站運營商（CPOs），住宅、停車場、加油站以及重型車隊等多方面的豐富合作經驗，馳諾瓦科技在競爭激烈的全球市場中建立穩固的商業基礎，目標在2024年達到50%營收成長，馳諾瓦科技總公司發言人林飛宏指出：「馳諾瓦科技除了持續研發前瞻性的充電技術，提供業界最快速的充電設備系統服務外，也順應NACS北美充電標準需求，致力完善電動車充電基礎設施，成功打入北美電動車（EV）市場，成為各界夥伴合作首選，也為夥伴打造設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，並透過車輛與技術整合，實現最佳的充電效率。」
馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
看準城市公共運輸系統、企業商用電動重型車隊大規模電動化的客戶需求持續成長，馳諾瓦科技首度於CES 2024亮相MCS（百萬瓦充電系統）超高功率充電解決方案，滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛、以及電動船舶等需要大量且快速的充電需求。MCS系統採用直流電，可提供高達3.84百萬瓦、1,250伏特及最高3,000安培輸出，超出既有CCS水冷規格500安培的6倍，是目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO多種充電標準兼容，同時符合OCPP 2.0、DIN70121和ISO 15118國際標準。馳諾瓦科技亦針對不同商業車隊客戶的需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，MCS系統同時擁有先進的遠程診斷功能，提供更即時和準確的故障排除。
單體式480kW極速充電設備同步展出，引領EV快充市場革新
Level 2家用、商用交流慢充電設備AW48、AX80滿足多元充電需求
除了亮相最新MCS系統，馳諾瓦科技同步於CES 2024展出單體式480kW極速充電設備DQ480、暢銷機種DD360等多款快速充電設備產品，及AW48、AX80兩款慢充機種，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。
DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式480kW極速充電設備，搭配可自由排列的一櫃四槍與客製冷卻系統，高速輸出500安培電流，提供4輛車同時充電，適合有快速充電需求但存在既有用地受限的商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等都會型停車場域。DQ480設計貼近使用者需求，迴旋式槍線管理系統讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，加速營運商充電設備車輛迴轉與使用效率外，亦可針對客戶需求搭配7吋、21.5吋與32吋三選二的客製化螢幕組合作為廣告曝光版位，創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。
在家用、商用大樓等交流充電樁的需求上，馳諾瓦科技則展示AW48智能住宅充電設備，滿足住宅家用、商辦大樓等需要OCPP和雙向支援的充電需求； AX80則針對商用車隊和公共充電而設計，同時符合CTEP/NTEP標準。
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