2024大港開唱門票啟售！草東睽違8年再度回歸，鄭宜農、洪佩瑜金曲歌手參戰，還有哪些值得期待的組合？

第15屆大港開唱Megaport即將於3月30、31日盛大舉行，今天（16日）已開始優先購票階段，明天（17日）將全面啟售。

目前已公布的三波表演陣容引起廣泛關注，包括睽違8年再度回歸大港舞台的草東沒有派對，以及來自日本的金屬天團「極限賀爾蒙」都確定參戰。昨天（15日）釋出的第三波表演陣容共有20組，也引起熱烈討論。

草東沒有派對驚喜回歸

本屆大港開唱首次公布的出演者，即是台灣獨立音樂界極具聲望的樂團「草東沒有派對」（以下簡稱「草東」）。自推出第一張專輯《醜奴兒》以來，他們以寫實又厭世的歌曲吸引了大批樂迷，甚至有不少人為了他們而搶購大港開唱的門票，足以顯示他們在樂壇的影響力。

草東的演出門票一直以難搶聞名，而且他們很少參與音樂季的演出。上一次參與大港開唱已經是8年前，當時他們剛推出首張專輯，就登上大港的「南霸天」舞台演出，吸引了滿場的樂迷，更多次引起全場觀眾的大合唱。

去年，草東推出新專輯《瓦合》，並在北中南舉辦9場巡迴演出，門票不僅開賣即秒殺，甚至有未能購票的樂迷聚集在表演場地外一同聽「漏音」，形成了台灣獨立樂界從未有過的另類現象。

雖然草東已有一段時間未在台灣大型音樂祭上演出，但在2024年春天的大港開唱再度回歸，勢必會為樂迷們帶來一場震撼的音樂盛宴。

日本指標性金屬樂團「極限賀爾蒙」共襄盛舉

而本屆大港開唱第二波釋出的表演名單，是在日本相當具有指標性的金屬樂團「Maximum The Hormone」（極限賀爾蒙），他們的曲風雖然以金屬樂為主，但後期也跨足了流行樂，在2022年也替人氣動漫《鏈鋸人》演唱插曲〈刃渡り2億センチ〉，使他們在台灣的知名度又大幅提升。

憑獨特的曲風以及激烈狂放的現場演出，使極限賀爾蒙人氣遍及全球，踏遍國內外各大音樂祭，也征服無數樂迷的心。這次，終於輪到台灣人有機會親臨現場，感受他們最瘋狂的現場演出。

拍謝少年、鄭宜農10度參戰大港舞台

拍謝少年自2010年第三屆首度登上大港舞台，今年已是第十度參戰。樂團一路走來日漸茁壯，成為每屆大港最具人氣指標之一，留下許多令人動容的畫面。無論是與安溥同台驚喜合作，還是引發台下樂迷自主開圈的熱潮，拍謝少年每一次在大港開唱都帶來最生猛的搖滾能量。

據悉，拍謝少年還透露今年將在大港舞台上宣布「重要大事」，令人期待不已。

另一位在大港開唱舞台上一同成長的藝人是鄭宜農，今年將是她第13次回到港邊舞台。同樣是在2010年初登場的鄭宜農回憶當年的經歷，表示當時自己還是個菜鳥，但第一次的一切都新鮮有趣。

去年，鄭宜農在女神龍舞台吸引了數千名樂迷朝聖，將台下擠得水洩不通。她對於這十年來的變化表示驚嘆，大港開唱走到今日的規模，已經足以媲美國外音樂祭的水準。

作為在大港登台次數最多的藝人之一，鄭宜農提前透露今年將準備一個特別的驚喜。

「皿內果汁機」首度亮相，GIGO單飛參戰

在第三波宣布的陣容中，還有一亮點是大港常客「血肉果汁機」的主唱GIGO，這次將以個人身份參戰。

然而，名單中還有一組讓人看了一眼感到困惑的表演者「皿內果汁機」，讓人與「血肉果汁機」有些混淆，由於血肉果汁機去年才宣布2024上半年會休息一陣子，因此不少人猜測是否是部分團員跟著主唱一起「單飛」來參加大港。

對此，血肉果汁機也透過社群網站「撇清關係」，表示皿內果汁機的演出舞台並非由血肉果汁機的部分團員組成，而血肉的團員們也對皿內果汁機的表現表示「拭目以待」。這樣神秘且帶有點戲謔的發言更讓人期待著GIGO以及「皿內果汁機」會帶來怎樣炸裂的表演。

洪佩瑜、葛西瓦「金曲之聲」亮眼出擊

此外，在眾多華麗樂團陣容中，洪佩瑜和葛西瓦的合作特別引人注目。

洪佩瑜於2022年推出首張專輯《明室》，以嫻熟的歌唱技巧和專輯的華麗製作陣容，成功榮獲第34屆金曲新人獎。

洪佩瑜在參加《超級偶像4》後嶄露頭角，2011年以歌曲〈踮起腳尖愛〉廣受好評，之後更陸續演唱了一些影劇作品的主題曲和插曲。

大學畢業後，洪佩瑜陸續投身於舞蹈和劇場工作，透過各種表演藝術的磨練，培養出深厚的現場表演實力。

而葛西瓦則以專輯《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》榮獲第34屆金曲獎最佳原住民歌手和評審團獎。他原是Boxing樂團主唱，也是張惠妹的愛徒。

自去年獲得金曲獎後，葛西瓦的活動邀約大幅增加。這次與洪佩瑜在大港開唱的合作更引發眾人的期待。

洪佩瑜透過個人社群表示，她之所以與葛西瓦合作，是因為去年在打狗季看了葛西瓦的表演舞台，她好奇與葛西瓦搭擋演出會帶來什麼樣的火花，因此特地邀請葛西瓦一同在大港開唱的舞台上演出，這組「金曲之聲」的合作也讓人非常期待。

百萬YouTuber HowHow跨界演出

除了先前提到的參與歌手和樂團，每一屆的大港開唱都會呈現一些特別有趣的限定組合演出。例如，2022年曾邀請美秀集團和李心潔在南霸天舞台共同演出，也成功促成AKB 48 Team TP與網紅UG的合作舞台。而今年的亮點之一，則是獨立金屬樂團「麥琪麥琪」與百萬業配之王HowHow同台演出，可謂相當新鮮而引人注目的組合。

HowHow不僅是業配之王，他還經常在個人社群和YouTube頻道上分享各種幽默搞笑的影片。在2022年的防疫期間，HowHow推出了一首名為〈鄧福如叉子咧〉的歌曲，以搞笑的歌詞搭配金屬樂常見的吼腔演唱，腦洞大開的呈現方式，使得影片在社群媒體上迅速瘋傳，累積了超過270萬的點閱率。