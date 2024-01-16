第75屆艾美獎得獎名單：老牌、新秀影集傳承，《繼承之戰》《大熊餐廳》《怒嗆人生》成最大贏家
我們想讓你知道的是
因演員、編劇罷工而延期至今年舉行的黃金時段艾美獎頒獎典禮，於今日登場，其中備受矚目與喜愛的熱門影集《繼承之戰》、《大熊餐廳》、《怒嗆人生》，主宰了各自類別的項目，而從史蒂芬元、黃艾莉（艾美獎史上首位亞裔視后）的獲獎延伸，本屆艾美獎共有五位「非白人」演員獲獎，追平了1991年的紀錄。
2023年第75屆黃金時段艾美獎（74rd Annual Primetime Emmy Awards）於台灣時間今（16）日揭曉揭曉得獎名單。HBO招牌影集《繼承之戰》最終季以及在Hulu播映的喜劇影集《大熊餐廳》，分別在劇情類以及喜劇類拿下6項大獎，雙雙成為本屆艾美獎的最大贏家。至於Netflix廣受好評的《怒嗆人生》則在有限影集類別收下5項大獎，也成為此類別的大贏家。
換句話說，本屆艾美獎在《繼承之戰》、《大熊餐廳》、《怒嗆人生》於各自類別的主宰獲獎之下，幾乎是傾斜且集中的共識。
入圍概況
第75屆黃金時段艾美獎頒獎典禮原先訂於去（2023）年9月18日舉行，不過當時碰上美國編劇工會（WGA）以及美國演員工會（SAG-AFTRA）的雙重罷工，因此負責轉播典禮的福斯廣播公司（Fox）以及艾美獎主辦單位就宣布，頒獎典禮改期至今（2024）年1月舉辦，將日期延後近4個月。
艾美獎上一次延期，要回溯到2001年，當時源於發生911恐攻事件，而延宕典禮。
而本屆艾美獎旨在表彰於2022年6月1日至2023年5月31日播出的電視節目。綜觀入圍名單，HBO的招牌影集《繼承之戰》最終季，以27項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家，而《繼承之戰》也繼2022年的25項入圍之後，再度成為入圍領跑者。
緊追在後的第二、第三名，同樣皆來自HBO，分別為獲得24項提名的《最後生還者》以及獲得23項提名的《白蓮花大飯店》第二季，值得一提的是，在劇情類影集女配角的項目上，《白蓮花大飯店》就提名了5位人選。至於Apple TV+的招牌喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最終季，也獲得了21項提名，擠身提名突破20大關的戲劇。
於此之後，突破雙位數提名的，還包含《漫才梅索太太》（14）、《星期三》（13）、《大熊餐廳》（13）、《怒嗆人生》（13）、《怪物：食人魔達默》（13）、《殺手進城》（11）、《破案三人行》（11）。
整體而言，本屆艾美獎提名突破10項但未達20項的作品共計7部，相較2022年的11部少了4部，不過，上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，在入圍階段紛紛獲得大舉提名，並不叫人意外。
至於平台部分，HBO旗下所有戲劇共計127項提名再度居冠，串流平台Netflix旗下所有戲劇共計103項提名則位居第二，而其餘平台皆大幅度落後於上述兩間平台，Hulu／FX共計拿下64項提名，Apple TV+獲得54項提名，Prime Video有41項提名，而Disney+則是40項提名。
得獎暨入圍常勝軍——HBO《繼承之戰》系列
回溯近幾年艾美獎的入圍戰況，2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。
而2021年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix的129個入圍提名，成為2021年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。
到了2022年，HBO同樣技壓Netflix，靠著《繼承之戰》、《白蓮花大飯店》、《高校十八禁》、《殺手進城》等片的強勢壓境之下，光是HBO就獲得了108個提名，倘若HBO再算上旗下串流平台HBO Max的作品，提名數量來到140項。
當然，這幾年HBO討論度最高以及拿獎入圍數最多的影集，當屬描繪媒體商界巨擘與子女們勾心鬥角的《繼承之戰》。此作從2018年6月開播，走至去年5月畫下句點，只要一推出，就是當年最受歡迎且備受讚譽的影集之一。
而《繼承之戰》最終季在本屆艾美獎也產生「自家人互打」的局面，包含基倫克金（Kieran Culkin）、 布萊恩考克斯（Brian Cox）、傑瑞米史壯（Jeremy Strong）三位共同角逐視帝寶座；亞倫拉克（Alan Ruck）、尼可拉斯博朗（Nicholas Braun）、馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）、亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）四位共同角逐男配角獎項。最終，在劇中飾演小兒子Roman的基倫克金，以及飾演獨女Shiv丈夫的馬修麥費狄恩雙雙獲獎。
此外，在《繼承之戰》最終季豪門內鬥中飾演獨女Shiv的澳洲女星莎拉史努克（Sarah Snook），報名獎項從過往的女配角轉為女主角，也讓莎拉史努克摘下了生涯首座艾美獎女主角。
最終，《繼承之戰》最終季跟隨第三季的腳步，也帶回了最佳劇情類影集，連續第二年抱回此獎，這也是HBO第9次拿下黃金時段艾美獎最佳戲劇，與ABC廣播公司並列史上第三，次於NBC（21次）以及CBS（18次）。
而《繼承之戰》系列在觀眾眼中獲得好口碑，在獎項上則獲得一致肯定，風光地寫下終章。對此，《繼承之戰》主創傑西阿姆斯壯（Jesse Armstrong）表示感謝HBO，因為知道這不是一個容易的項目，「這是一部關於家庭的節目，但它也講述了黨派政治和新聞報導，何時與分裂的右翼政治交織。經過四季的諷刺之後，我知道這個問題我們現在已經解決了」，傑西阿姆斯壯開玩笑地這樣說。
「熊」與「牛」的初試啼聲，就稱霸獎項
Tags：
CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
我們想讓你知道的是
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）於美國時間1月9日盛大開展，近年CES作為電動車產業鏈業者展演最新科技的重要舞台，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，於CES 2024展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術，MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）。馳諾瓦科技MCS水冷充電設備將應用在即將通過安規認證、備配6把充電槍的新品DZ480，透過兩組DZ480並聯可提供高達960kW的雙倍輸出功率，為目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，對應未來商用重型車輛、電動船舶等充電需求情境，引領電動車（EV）充電技術革新與發展。
得益於與車廠、充電站運營商（CPOs），住宅、停車場、加油站以及重型車隊等多方面的豐富合作經驗，馳諾瓦科技在競爭激烈的全球市場中建立穩固的商業基礎，目標在2024年達到50%營收成長，馳諾瓦科技總公司發言人林飛宏指出：「馳諾瓦科技除了持續研發前瞻性的充電技術，提供業界最快速的充電設備系統服務外，也順應NACS北美充電標準需求，致力完善電動車充電基礎設施，成功打入北美電動車（EV）市場，成為各界夥伴合作首選，也為夥伴打造設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，並透過車輛與技術整合，實現最佳的充電效率。」
馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
看準城市公共運輸系統、企業商用電動重型車隊大規模電動化的客戶需求持續成長，馳諾瓦科技首度於CES 2024亮相MCS（百萬瓦充電系統）超高功率充電解決方案，滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛、以及電動船舶等需要大量且快速的充電需求。MCS系統採用直流電，可提供高達3.84百萬瓦、1,250伏特及最高3,000安培輸出，超出既有CCS水冷規格500安培的6倍，是目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO多種充電標準兼容，同時符合OCPP 2.0、DIN70121和ISO 15118國際標準。馳諾瓦科技亦針對不同商業車隊客戶的需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，MCS系統同時擁有先進的遠程診斷功能，提供更即時和準確的故障排除。
單體式480kW極速充電設備同步展出，引領EV快充市場革新
Level 2家用、商用交流慢充電設備AW48、AX80滿足多元充電需求
除了亮相最新MCS系統，馳諾瓦科技同步於CES 2024展出單體式480kW極速充電設備DQ480、暢銷機種DD360等多款快速充電設備產品，及AW48、AX80兩款慢充機種，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。
DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式480kW極速充電設備，搭配可自由排列的一櫃四槍與客製冷卻系統，高速輸出500安培電流，提供4輛車同時充電，適合有快速充電需求但存在既有用地受限的商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等都會型停車場域。DQ480設計貼近使用者需求，迴旋式槍線管理系統讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，加速營運商充電設備車輛迴轉與使用效率外，亦可針對客戶需求搭配7吋、21.5吋與32吋三選二的客製化螢幕組合作為廣告曝光版位，創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。
在家用、商用大樓等交流充電樁的需求上，馳諾瓦科技則展示AW48智能住宅充電設備，滿足住宅家用、商辦大樓等需要OCPP和雙向支援的充電需求； AX80則針對商用車隊和公共充電而設計，同時符合CTEP/NTEP標準。
關於馳諾瓦科技
馳諾瓦科技股份有限公司為飛宏科技旗下子公司，致力為全球市場提供整合性電動載具充電解決方案，營業據點遍及歐洲、美國及亞洲。馳諾瓦科技累積多年豐富的ODM/OEM經驗，擁有專業知識、技術能力、高標準生產製造品質，為國際客戶設計適用於不同場域的高度客製化產品與服務。馳諾瓦科技所提出的充電解決方案，從超高功率快速充電一體樁、分體樁到大螢幕廣告樁，在全球已出貨超過60,000座充電樁。馳諾瓦科技所思考的是站在客戶和使用者的立場，發展全方位的充電解決方案，創造優良的使用者體驗來獲得更好的商業效率。馳諾瓦科技在乎與合作夥伴間的文化相容性，期待透過綠能減碳結合永續發展，引領全球綠色循環供應鏈，為股東、同仁、社會及環境帶來正向的社會創新價值。
更多訊息，歡迎造訪官方網站。
本文章內容由「飛宏科技」提供。