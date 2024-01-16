第75屆艾美獎得獎名單：老牌、新秀影集傳承，《繼承之戰》《大熊餐廳》《怒嗆人生》成最大贏家

2023年第75屆黃金時段艾美獎（74rd Annual Primetime Emmy Awards）於台灣時間今（16）日揭曉揭曉得獎名單。HBO招牌影集《繼承之戰》最終季以及在Hulu播映的喜劇影集《大熊餐廳》，分別在劇情類以及喜劇類拿下6項大獎，雙雙成為本屆艾美獎的最大贏家。至於Netflix廣受好評的《怒嗆人生》則在有限影集類別收下5項大獎，也成為此類別的大贏家。

換句話說，本屆艾美獎在《繼承之戰》、《大熊餐廳》、《怒嗆人生》於各自類別的主宰獲獎之下，幾乎是傾斜且集中的共識。

Photo Credit: GettyImages 《繼承之戰》劇組拿下典禮最後一個大獎——最佳劇情類影集

入圍概況

第75屆黃金時段艾美獎頒獎典禮原先訂於去（2023）年9月18日舉行，不過當時碰上美國編劇工會（WGA）以及美國演員工會（SAG-AFTRA）的雙重罷工，因此負責轉播典禮的福斯廣播公司（Fox）以及艾美獎主辦單位就宣布，頒獎典禮改期至今（2024）年1月舉辦，將日期延後近4個月。

艾美獎上一次延期，要回溯到2001年，當時源於發生911恐攻事件，而延宕典禮。

而本屆艾美獎旨在表彰於2022年6月1日至2023年5月31日播出的電視節目。綜觀入圍名單，HBO的招牌影集《繼承之戰》最終季，以27項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家，而《繼承之戰》也繼2022年的25項入圍之後，再度成為入圍領跑者。

緊追在後的第二、第三名，同樣皆來自HBO，分別為獲得24項提名的《最後生還者》以及獲得23項提名的《白蓮花大飯店》第二季，值得一提的是，在劇情類影集女配角的項目上，《白蓮花大飯店》就提名了5位人選。 至於Apple TV+的招牌喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最終季，也獲得了21項提名，擠身提名突破20大關的戲劇。

於此之後，突破雙位數提名的，還包含 《 漫才梅索太太》（14）、《星期三》（13）、《大熊餐廳》（13）、《怒嗆人生》（13）、《怪物：食人魔達默》（13）、《殺手進城》（11）、《破案三人行》（11）。

整體而言，本屆艾美獎提名突破10項但未達20項的作品共計7部，相較2022年的11部少了4部，不過， 上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，在入圍階段紛紛獲得大舉提名，並不叫人意外。

至於平台部分， HBO旗下所有戲劇共計127項提名再度居冠，串流平台Netflix旗下所有戲劇共計103項提名則位居第二，而其餘平台皆大幅度落後於上述兩間平台，Hulu／FX共計拿下64項提名，Apple TV+獲得54項提名，Prime Video有41項提名，而Disney+則是40項提名。

得獎暨入圍常勝軍——HBO《繼承之戰》系列

回溯近幾年艾美獎的入圍戰況，2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。

而2021年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix的129個入圍提名，成為2021年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。

到了2022年，HBO同樣技壓Netflix，靠著《繼承之戰》、 《 白蓮花大飯店》、 《高校十八禁》、《 殺手進城》等片的強勢壓境之下，光是HBO就獲得了108個提名，倘若HBO再算上旗下串流平台HBO Max的作品，提名數量來到140項。

當然，這幾年HBO討論度最高以及拿獎入圍數最多的影集，當屬描繪媒體商界巨擘與子女們勾心鬥角的《繼承之戰》。此作從2018年6月開播，走至去年5月畫下句點，只要一推出，就是當年最受歡迎且備受讚譽的影集之一。

而《繼承之戰》最終季在本屆艾美獎也產生「自家人互打」的局面，包含基倫克金（Kieran Culkin）、 布萊恩考克斯（Brian Cox）、傑瑞米史壯（Jeremy Strong）三位共同角逐視帝寶座；亞倫拉克（Alan Ruck）、尼可拉斯博朗（Nicholas Braun）、馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）、亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）四位共同角逐男配角獎項。最終，在劇中飾演小兒子Roman的基倫克金，以及飾演獨女Shiv丈夫的馬修麥費狄恩雙雙獲獎。

此外，在《繼承之戰》最終季豪門內鬥中飾演獨女Shiv的澳洲女星莎拉史努克（Sarah Snook），報名獎項從過往的女配角轉為女主角，也讓莎拉史努克摘下了生涯首座艾美獎女主角。

最終，《繼承之戰》最終季跟隨第三季的腳步，也帶回了最佳劇情類影集，連續第二年抱回此獎，這也是HBO第9次拿下黃金時段艾美獎最佳戲劇，與ABC廣播公司並列史上第三，次於NBC（21次）以及CBS（18次）。

而《繼承之戰》系列在觀眾眼中獲得好口碑，在獎項上則獲得一致肯定，風光地寫下終章。對此，《繼承之戰》主創傑西阿姆斯壯（Jesse Armstrong）表示感謝HBO，因為知道這不是一個容易的項目，「這是一部關於家庭的節目，但它也講述了黨派政治和新聞報導，何時與分裂的右翼政治交織。經過四季的諷刺之後，我知道這個問題我們現在已經解決了」，傑西阿姆斯壯開玩笑地這樣說。

Photo Credit: GettyImages 《繼承之戰》劇組在艾美獎大獲全勝

「熊」與「牛」的初試啼聲，就稱霸獎項