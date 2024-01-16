諾魯「突襲式」與台斷交恐衝擊第二島鏈，美國、澳洲官員如何回應？

太平洋友邦諾魯15日「突襲式」宣布與我國斷交，恐衝擊太平洋的第二島鏈。目前正在台灣訪問的美國在台協會（AIT）羅森柏格（Laura Rosenberger）今（16）日於記者會上多次表示，諾魯的決定令人失望，也提醒中共為爭取建交做出的的承諾「時常落空」。不過澳洲官員則表示，澳洲事前已經獲悉斷交決定，而澳方支持諾魯的決定。

AIT主席羅森柏格於總統大選後，偕美國前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）、前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）以私人身份造訪台灣，除了與總統蔡英文會晤，也拜訪總統當選人賴清德、國民黨候選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲。

訪台期間遇到台諾斷交，羅森柏格今日於記者會上表示，諾魯政府的主權決定，讓人失望。

羅森柏格強調，台灣是值得信賴、理念相近的民主夥伴，希望所有國家與台灣往來，持續支持台灣的民主、透明與法治。羅森柏格並指出，中共爭取建交的承諾時常落空，美國將持續深化與拓展與台灣的來往，增強美台共同的利益，協助台灣有意義參與國際空間，並加深與台經貿關係，而上述言論都符合美國的「一中政策」。

羅森柏格的回應，也與美國國務院稍早發布的聲明一致。

諾魯引用「聯合國大會第2758號決議」作為外交轉向的理由，也是我國第一個邦交國引述該決議文作為外交轉向理由，羅森柏格強調，聯合國2758號決議文「沒有決定台灣地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系」，很失望看到聯合國2758號決議文被扭曲作為施壓台灣的工具。

羅森柏格重申，美國的政策立場很明確，即是依循《台灣關係法》、《三個聯合公報》、《六項保證》為基礎的一中政策。美國會繼續維持與台灣強健的非官方關係。

羅森柏格也提及，美國在太平洋地區有巨大利益，也將維護印太區域的自由開放，美國政府過去與太平洋島國密切接觸，預期這樣的互動在未來也將持續下去。

而針對台灣剛選出新任總統，羅森柏格也指出，昨天美國代表團已與總統當選人會面，特別強調在關鍵政策上的延續一制性，其中也談及維持兩岸現狀、美台經濟關係與人民往來。國防議題方面，未來幾天將有更多討論，美國重申協助台灣進行自我防衛的能力。

Photo Credit: 中央社 民進黨總統當選人賴清德（左3）、副總統當選人蕭美琴（右3）15日在民進黨中央黨部會見美國前副國務卿史坦伯格（左1）、前國家安全顧問哈德利（左2）等人。（民進黨提供）

澳洲：尊重諾魯決定，聲明前已獲悉斷交決定

澳洲太平洋事務部長康羅伊（Pat Conroy）16日被問及諾魯與台斷交一事時表示，這是諾魯政府的決定，而澳洲支持諾魯所做決定。

康羅伊也強調，澳洲與所有太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）成員國建立良好關係，包括13個承認中國的成員，以及3個承認台灣的成員國（帛琉、吐瓦魯、斐濟）。

當被問及澳洲政府是否對諾魯昨天的聲明感到驚訝時，康羅伊強調，澳洲事先就知道諾魯外交轉向的決定，但他拒絕說明何時收到此通知。

根據台灣涉外人士指，諾魯就澳洲關閉諾魯難民處理中心的巨額財政缺口、主辦運動會的工程經費等，向台灣索求巨額經濟援助，其中難民中心一年花費約新台幣26億元，資金缺額最為嚴重。

媒體詢問康羅伊，諾魯是否向澳洲請求任何財政支持，以避免與台斷交？康羅伊表示，諾魯並未就此與澳洲進行對話，僅告知澳洲政府他們所做的（外交轉向）決定。

台外交部：諾魯沒有僑民，15名駐地人員會儘速離開

我國與諾魯終止外交關係，外交部發言人劉永健今表示，我國在諾魯沒有僑民與台商，使館家眷以及技術團共15人會儘速離開。​​

劉永健指出，我國於諾魯沒有館產，都是租用，會依照慣例變賣或轉當地使用，據了解，國際慣例撤館時間為3個月。我方請求諾魯給予撤館合理的時間以及便利，雙方協調中，並未受到刁難。

國際合作發展基金會秘書長李朝成大使表示，諾魯技術團包括團長4人，完成撤團任務後，依照大使館規劃，會陸續離開駐在國，改調其他駐處工作。3位海外外交替代役男改派別的國家繼續服役，2位大學實習生本週末因期滿將會先回國。

Photo Credit: 中央社

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核稿編輯：楊士範