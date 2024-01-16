諾魯「突襲式」與台斷交恐衝擊第二島鏈，美國、澳洲官員如何回應？
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訪台期間遇到台諾斷交，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今日於記者會上表示，諾魯政府的主權決定，讓人失望。羅森柏格強調，台灣是值得信賴、理念相近的民主夥伴，羅森柏格並指出，中共爭取建交的承諾「時常落空」。
太平洋友邦諾魯15日「突襲式」宣布與我國斷交，恐衝擊太平洋的第二島鏈。目前正在台灣訪問的美國在台協會（AIT）羅森柏格（Laura Rosenberger）今（16）日於記者會上多次表示，諾魯的決定令人失望，也提醒中共為爭取建交做出的的承諾「時常落空」。不過澳洲官員則表示，澳洲事前已經獲悉斷交決定，而澳方支持諾魯的決定。
AIT主席羅森柏格於總統大選後，偕美國前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）、前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）以私人身份造訪台灣，除了與總統蔡英文會晤，也拜訪總統當選人賴清德、國民黨候選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲。
訪台期間遇到台諾斷交，羅森柏格今日於記者會上表示，諾魯政府的主權決定，讓人失望。
羅森柏格強調，台灣是值得信賴、理念相近的民主夥伴，希望所有國家與台灣往來，持續支持台灣的民主、透明與法治。羅森柏格並指出，中共爭取建交的承諾時常落空，美國將持續深化與拓展與台灣的來往，增強美台共同的利益，協助台灣有意義參與國際空間，並加深與台經貿關係，而上述言論都符合美國的「一中政策」。
羅森柏格的回應，也與美國國務院稍早發布的聲明一致。
諾魯引用「聯合國大會第2758號決議」作為外交轉向的理由，也是我國第一個邦交國引述該決議文作為外交轉向理由，羅森柏格強調，聯合國2758號決議文「沒有決定台灣地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系」，很失望看到聯合國2758號決議文被扭曲作為施壓台灣的工具。
羅森柏格重申，美國的政策立場很明確，即是依循《台灣關係法》、《三個聯合公報》、《六項保證》為基礎的一中政策。美國會繼續維持與台灣強健的非官方關係。
羅森柏格也提及，美國在太平洋地區有巨大利益，也將維護印太區域的自由開放，美國政府過去與太平洋島國密切接觸，預期這樣的互動在未來也將持續下去。
而針對台灣剛選出新任總統，羅森柏格也指出，昨天美國代表團已與總統當選人會面，特別強調在關鍵政策上的延續一制性，其中也談及維持兩岸現狀、美台經濟關係與人民往來。國防議題方面，未來幾天將有更多討論，美國重申協助台灣進行自我防衛的能力。
澳洲：尊重諾魯決定，聲明前已獲悉斷交決定
澳洲太平洋事務部長康羅伊（Pat Conroy）16日被問及諾魯與台斷交一事時表示，這是諾魯政府的決定，而澳洲支持諾魯所做決定。
康羅伊也強調，澳洲與所有太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）成員國建立良好關係，包括13個承認中國的成員，以及3個承認台灣的成員國（帛琉、吐瓦魯、斐濟）。
當被問及澳洲政府是否對諾魯昨天的聲明感到驚訝時，康羅伊強調，澳洲事先就知道諾魯外交轉向的決定，但他拒絕說明何時收到此通知。
根據台灣涉外人士指，諾魯就澳洲關閉諾魯難民處理中心的巨額財政缺口、主辦運動會的工程經費等，向台灣索求巨額經濟援助，其中難民中心一年花費約新台幣26億元，資金缺額最為嚴重。
媒體詢問康羅伊，諾魯是否向澳洲請求任何財政支持，以避免與台斷交？康羅伊表示，諾魯並未就此與澳洲進行對話，僅告知澳洲政府他們所做的（外交轉向）決定。
台外交部：諾魯沒有僑民，15名駐地人員會儘速離開
我國與諾魯終止外交關係，外交部發言人劉永健今表示，我國在諾魯沒有僑民與台商，使館家眷以及技術團共15人會儘速離開。
劉永健指出，我國於諾魯沒有館產，都是租用，會依照慣例變賣或轉當地使用，據了解，國際慣例撤館時間為3個月。我方請求諾魯給予撤館合理的時間以及便利，雙方協調中，並未受到刁難。
國際合作發展基金會秘書長李朝成大使表示，諾魯技術團包括團長4人，完成撤團任務後，依照大使館規劃，會陸續離開駐在國，改調其他駐處工作。3位海外外交替代役男改派別的國家繼續服役，2位大學實習生本週末因期滿將會先回國。
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核稿編輯：楊士範
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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