香港樂施會：疫情過去，經濟復原呈兩極化，貧富差距擴大至57.7倍

（中央社）一項報告指出，香港貧富懸殊問題惡化，去年首季，兩者差距已達57倍，超過136萬人處於貧窮狀態。

綜合本地媒體的報導，樂施會昨天（15日）公布的報告指出，香港去年首季整體貧窮率達20%，估計超過136萬人處於貧窮狀態；比較部分最貧窮及最富裕住戶的月收入中位數，貧富差距由2019年的34.3倍擴大至57.7倍。

報告表示，這個數字反映出即使疫情過去，本地低收入和高收入家庭的經濟復原進展呈兩極化。

香港樂施會總裁曾迦慧向媒體表示，貧富懸殊對香港整體社會已響起警報；她呼籲政府即使在財政壓力之下，也要採取措施予以改善，尤其是基層就業。

她並且建議每年調整法定最低工資，令工資水準追及通貨膨脹；又呼籲透過官商民合作方式，支持更多具社會影響力的扶貧創新項目，以發揮更大的社會貢獻。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex