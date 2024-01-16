北韓將廢除數個促進統一機構，金正恩籲修憲與南韓畫清界線，「絲毫侵犯即是挑釁」
我們想讓你知道的是
南韓總統尹錫悅今日則向內閣表示，如果擁核的北韓出手挑釁，首爾當局將用「強上數倍」的力道還擊。尹錫悅在電視轉播的會議上表示，「北韓若是出手挑釁，我們將用強上數倍的力量報復」，並提到南韓軍方「壓倒性的反應能力」。
稱尋求與南韓和解是錯誤，北韓廢除促進統一機構
（中央社）北韓官方媒體今（16）日報導，國家將正式廢除幾個負責促進南北韓合作與重新統一的關鍵政府機構。
《北韓中央通信社》（KCNA）指出，這項決定是由北韓最高人民會議宣布。幾週前，北韓領導人金正恩稱持續尋求與南韓重新和解是一個「錯誤」。
《法新社》報導，兩韓關係今年急遽惡化，平壤當局發射偵察衛星，促使南韓部分暫停2018年旨在緩和雙方緊張關係的軍事協議。
金正恩日前將南韓稱作「主要敵人」，宣稱努力與北韓的競爭對手重新和解與重新統一「是我們不應再犯的過錯」。
在兩韓的憲法裡，雙方各自主張擁有整個朝鮮半島的主權。
儘管朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）與大韓民國（Republic of Korea）建國已久，雙方嚴格上來說仍將對方視為非法實體。
在今日以前，兩國之間的外交關係是由首爾的統一部（Unification Ministry）和平壤的和平統一委員會（Committee for the Peaceful Reunification）負責，而和平統一委員會即是最高人民會議（Supreme People's Assembly）如今宣布廢除的單位之一。
根據《北韓中央通信社》，最高人民會議通過的這項決議指出，「兩個最為敵對、且正處於交戰狀態的國家，如今在朝鮮半島上正處於激烈的對峙狀態」。
決議還說：「絕對不可能與大韓民國實現朝鮮重新統一。」
金正恩籲修憲與南韓畫清界線：絲毫侵犯即是挑釁
（中央社）北韓領導人金正恩呼籲修憲，將南韓狀態改成另一個國家，並警告說北韓雖不尋求戰爭，卻也無意避免戰爭，還說南韓若侵犯北韓領土，即使不到1毫米，也會視為戰爭挑釁。
北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA）今日報導，金正恩在北韓最高人民會議發表演說，稱他最後做出的結論是已經不可能與南韓統一，同時指責首爾當局尋求「政權瓦解」和「吸收統一」。
《北韓中央通信社》引述金正恩談話：「我們不想要打仗，但也無意避免戰爭。」
《北韓中央通信社》指出，北韓將廢除負責南北韓統一和旅遊的3個機構，即祖國和平統一委員會、民族經濟合作局和金剛山國際旅遊局。
《路透社》報導，朝鮮半島緊張情勢近來惡化，北韓試射一連串飛彈，平壤當局推動打破數十年來的政策，並改變與南韓的關係。
分析人士指出，北韓外交部可能會接管與南韓的關係，未來若兩韓開戰，可能會讓北韓對南韓動用核武一事合理化。
根據《北韓中央通信社》，金正恩呼籲在憲法中將南韓列為「頭號敵人」，還說戰爭將摧毀南韓，並為美國帶來「難以想像」的挫敗。
金正恩還說，若朝鮮半島爆發戰爭，北韓憲法會反映出「占領」、「收復」和將南韓「納入」領土的問題。
《法新社》引述北韓官媒報導，金正恩表示，南韓如果侵犯北韓領土，即使不到1毫米，北韓也會將其視為戰爭挑釁。
金正恩說：「如果大韓民國侵犯我國土地、空域和水域，即使不到0.001毫米，也會被視為戰爭挑釁。」他還說，平壤當局不會承認兩韓之間事實上的海上邊界，即北方限界線（NLL）。
南韓總統尹錫悅今日則向內閣表示，如果擁核的北韓出手挑釁，首爾當局將用「強上數倍」的力道還擊。
尹錫悅在電視轉播的會議上表示，「北韓若是出手挑釁，我們將用強上數倍的力量報復」，並提到南韓軍方「壓倒性的反應能力」。
新聞來源
延伸閱讀
- 北韓連續數日發射砲彈，南韓下令兩島居民撤離，兩韓局勢升溫緊張
- 從「最心愛的」到「最受尊敬」的女兒：南韓國情院首判愛女金珠愛，是金正恩最有力接班人
- 挑釁、開戰、核試驗，2024年金正恩會「點燃」朝鮮半島嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
Tags：
以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。