北韓將廢除數個促進統一機構，金正恩籲修憲與南韓畫清界線，「絲毫侵犯即是挑釁」

稱尋求與南韓和解是錯誤，北韓廢除促進統一機構

（中央社）北韓官方媒體今（16）日報導，國家將正式廢除幾個負責促進南北韓合作與重新統一的關鍵政府機構。

《北韓中央通信社》（KCNA）指出，這項決定是由北韓最高人民會議宣布。幾週前，北韓領導人金正恩稱持續尋求與南韓重新和解是一個「錯誤」。

《法新社》報導，兩韓關係今年急遽惡化，平壤當局發射偵察衛星，促使南韓部分暫停2018年旨在緩和雙方緊張關係的軍事協議。

金正恩日前將南韓稱作「主要敵人」，宣稱努力與北韓的競爭對手重新和解與重新統一「是我們不應再犯的過錯」。

在兩韓的憲法裡，雙方各自主張擁有整個朝鮮半島的主權。

儘管朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）與大韓民國（Republic of Korea）建國已久，雙方嚴格上來說仍將對方視為非法實體。

在今日以前，兩國之間的外交關係是由首爾的統一部（Unification Ministry）和平壤的和平統一委員會（Committee for the Peaceful Reunification）負責，而和平統一委員會即是最高人民會議（Supreme People's Assembly）如今宣布廢除的單位之一。

根據《北韓中央通信社》，最高人民會議通過的這項決議指出，「兩個最為敵對、且正處於交戰狀態的國家，如今在朝鮮半島上正處於激烈的對峙狀態」。

決議還說：「絕對不可能與大韓民國實現朝鮮重新統一。」

金正恩籲修憲與南韓畫清界線：絲毫侵犯即是挑釁

（中央社）北韓領導人金正恩呼籲修憲，將南韓狀態改成另一個國家，並警告說北韓雖不尋求戰爭，卻也無意避免戰爭，還說南韓若侵犯北韓領土，即使不到1毫米，也會視為戰爭挑釁。

北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA）今日報導，金正恩在北韓最高人民會議發表演說，稱他最後做出的結論是已經不可能與南韓統一，同時指責首爾當局尋求「政權瓦解」和「吸收統一」。

《北韓中央通信社》引述金正恩談話：「我們不想要打仗，但也無意避免戰爭。」

《北韓中央通信社》指出，北韓將廢除負責南北韓統一和旅遊的3個機構，即祖國和平統一委員會、民族經濟合作局和金剛山國際旅遊局。

《路透社》報導，朝鮮半島緊張情勢近來惡化，北韓試射一連串飛彈，平壤當局推動打破數十年來的政策，並改變與南韓的關係。

分析人士指出，北韓外交部可能會接管與南韓的關係，未來若兩韓開戰，可能會讓北韓對南韓動用核武一事合理化。

根據《北韓中央通信社》，金正恩呼籲在憲法中將南韓列為「頭號敵人」，還說戰爭將摧毀南韓，並為美國帶來「難以想像」的挫敗。

金正恩還說，若朝鮮半島爆發戰爭，北韓憲法會反映出「占領」、「收復」和將南韓「納入」領土的問題。

《法新社》引述北韓官媒報導，金正恩表示，南韓如果侵犯北韓領土，即使不到1毫米，北韓也會將其視為戰爭挑釁。

金正恩說：「如果大韓民國侵犯我國土地、空域和水域，即使不到0.001毫米，也會被視為戰爭挑釁。」他還說，平壤當局不會承認兩韓之間事實上的海上邊界，即北方限界線（NLL）。

南韓總統尹錫悅今日則向內閣表示，如果擁核的北韓出手挑釁，首爾當局將用「強上數倍」的力道還擊。

尹錫悅在電視轉播的會議上表示，「北韓若是出手挑釁，我們將用強上數倍的力量報復」，並提到南韓軍方「壓倒性的反應能力」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範