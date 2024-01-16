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2024/01/16,
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礁溪擄人案警匪駁火：女子因債務糾紛遭擄，黃嫌身中2彈失血過多急救中

礁溪擄人案警匪駁火：女子因債務糾紛遭擄，黃嫌身中2彈失血過多急救中
子彈示意圖｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

宜蘭礁溪今傳擄人事件，據了解，遭擄女子因債務糾紛遭到黃男設局，後被強押至礁溪某社區日租型套房。警方到場營救時，黃嫌竟在走廊開3槍攻擊員警，員警隨即開7槍還擊，擊傷黃嫌右肩、左腿部後，並當場將其逮捕。

宜蘭縣礁溪於今（16）日凌晨驚傳擄人案件，一名女子遭到42歲的黃姓男子擄到礁溪某間旅店，警方獲報後循線出發營救人質。到達旅館後，遭擄女子先是開門向警方求救，並示意黃男有持有改造手槍，攻堅的4名員警先保護女子安全離開後，再進入房間發現黃嫌持槍反抗。

員警先退出房間後，黃嫌竟在走廊開3槍攻擊員警，員警隨即開7槍還擊，擊傷黃嫌右肩、左腿部後，並當場將其逮捕，查獲手槍1把、子彈29顆及毒品咖啡包110包（毛重370公克）、愷他命1包（毛重159公克）及其他大麻等毒品。

黃男中槍後疑似失血過多，送醫時已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象有意識，目前正在開刀搶救中。

據了解，遭擄女子因債務糾紛遭到黃男設局，誘騙到桃園後被強押至礁溪某社區日租型套房討論還債事宜，女子趁空檔向友人求救協助報案，警方才能將她成功營救出來。

警政署署長黃明昭也到礁溪分局慰勞員警，除了稱讚員警的英勇，黃明昭也提到，前年警政署有修正用《槍砲彈藥刀械管制條例》，使員警使用槍械獲得很大的保障，才能在與歹徒對峙中保護民眾的安全。目前礁溪分局已組成專案小組，正在離清詳細案發原因。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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