【未來大人物】鱈魚香絲裡根本沒鱈魚、有些小孩甚至不知魚有刺：巫佳容以食魚教育推起盼澎湖海洋「年年有鰆」
我們想讓你知道的是
鱈魚香絲裡有鱈魚嗎？鮪魚罐頭內真的有鮪魚嗎？當我們在吃著說著這些日常出現的食物，是否該更有意識地去識別最靠近生活的入口食物。巫佳容來到澎湖成立「年年有鰆」食魚基地，希望透過有意識地吃與識魚，從小島做起、也為自己的熱愛的海洋、土地盡一份心力。
文：陳淑玲
天剛剛泛白的12月早晨，頂著東北季風、跟著巫佳容緊拉著外套匆忙走入澎湖當地人魚市場中。時間還沒6點卻其實已經有點晚了，她說。早晨的魚市場是屬於魚販專屬的拍賣時間，一批批魚貨上岸就立刻圍上有魚牌的魚販前來加入拍賣。
別人搶海鮮她卻只看「下雜魚」
看著大批大批魚貨不斷上岸拍賣，但佳容卻更往裡頭走去，東搜西查的看著，不一會兒突然間：「下雜魚在那裡！」她興奮地往後面走去，地上是一堆體型迷你、來不急長大就已被撈上岸的魚。
佳容解釋說，下雜魚主要是指非目標魚種、也非刻意被捕獲的魚。在當地漁民眼中不帶有高經濟價值經常性被當成飼養魚的飼料或甚至丟棄的魚獲。
在澎湖經常出現的甚至會有鯊魚、小虹魚，這些在其他地方視為珍貴魚種的，在澎湖魚市場裡，則被視為無用的下雜魚。在別的漁民眼中沒有用處的下雜魚，卻是佳容眼中的珍寶，甚至因為獲得了一批下雜魚而眼睛閃閃發光著。
從外地人變狂熱本地人
鯨豚狂熱份子巫佳容來自台中，經歷中華鯨豚協會工作、也輾轉到了澎湖在海洋公民基金會的淨灘淨海工作中愛上菊島。在反覆的淨灘、勸導海洋永續之餘，她發現海洋保育是一場從海面下到海面上的複雜生態之戰，需要更綜合的作戰計畫。她重新思考如何談海洋，決定將人和鯨豚放在同一個現實中談。
透過食材將海洋教育引入日常生活，從保育轉為食育，從食魚教育開始著手。
她說：「一開始我什麼魚都不認識，決定先從看懂魚開始。」她創立「食魚見學筆記」，清楚記載她在台灣和日本各地魚市場觀摩的心得，大量閱讀魚的知識、澎湖漁業的文化痕跡。「你知道嗎？很多澎湖人小孩根本不會游泳、父母也禁止小孩隨便下水游泳，但我們明明生活在幾乎抬頭就能看見海的小島中啊。海洋教育現場應該是打散在生活中且該被力行的。」
保羅‧科爾賀著作的《牧羊少年奇幻之旅》說：「當你真心渴望某件事，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」這句話用在佳容身上一點都沒錯。被夥伴形容「憨膽」的她，以外地人姿態決心在澎湖倡導食魚教育、教大家怎麼識魚、懂魚懂大海，本來就不是件容易的事。
但不管是澎湖在地人、像佳容一樣的移居者都看見了她的努力與熱誠，2020年巫佳容與夥伴找到了在澎南雞母塢一處好美的三合院，正式成立「年年有鰆」食魚基地，開始系統性地教大家識魚懂魚。
團隊成員來自四面八方，夥伴漁民第三代小黑這麼形容她：「佳容就是有一種神奇的整合魔力，會讓人特別想要幫她一把。其實也是看見了她比別人都更努力、更愛澎湖，我也甘願為家鄉付出。」
如小黑一樣有自身工作但卻也願意協助「年年有鰆」的夥伴包括移居澎湖的新住民、漁民的第三代、前NGO成員、大廚、水下考古潛水員、影像紀錄工作者等，他們將自身經驗、工作第一線場知識融入「年年有鰆」裡，漁民不一定跟永續對立，更希望創造友善環境的生活法且融入旅行、餐食和體驗中，使海洋教育無處不是教室。
轉譯成生活語言讓讓當地人聽懂魚與海洋
團隊中跟著佳容從第一年就做到現在的阿咪許桓瑜分享：「其實不是所有澎湖人都懂魚的。」佳容也跟著說：「我們也發現到，很多漁夫專精在某一種魚類或魚法，例如抓臭肚的不太懂土魠、定置漁網捕撈不太懂其他魚法等。另外移居澎湖的人、新住民等也有很多識魚懂魚的需求。年年有鰆就是在這樣基礎上開始了食魚教育的課程。」
他們試著在艱深的魚知識裡融入讓一般人聽得懂的語言。「第一步我們試著做轉譯的事，讓當地人聽懂魚與海洋。」為了從小孩教起，佳容跟夥伴還設計出了只有一卡皮箱大小的「行動廚房」，出差到各個學校去教小孩識別魚、懂魚、煮魚，從吃食開始誘導讓孩子知道什麼是澎湖的魚。「有些澎湖小孩從沒上過魚市場、甚至還有人不知道原來魚有魚刺…。」佳容回憶著。
夥伴洪于正從澎湖科技大學畢業之後再度回到年年有鰆工作。融入本身對海洋專業知識領域讓年年有鰆的知識底蘊更強大。「我們現在常常去清晨的魚市場、傍晚的黃昏市場查找下雜魚，就是希望可以有系統性地把這些魚做成標本。下雜魚幾乎都還是小魚的狀態正好可以成為教具。我們也在思考所有下雜魚處理的各種可能性，不想讓這些魚白白犧牲。」洪于正分享著。
聽進、讀進認識海洋的第一課
「你知道鱈魚香絲裡根本沒鱈魚嗎？其實都是狗母魚製成。而鮪魚罐頭裡也大部分是鰹魚而非鮪魚。」走進年年有鰆正在分享食魚教育課程的現場，巫佳容掛滿笑容用這段開場白吸引了大家的注意力。年年有鰆試著轉譯各種海洋知識直白地要讓所有人聽得懂。
至今為止，年年有鰆有6個經典行程：澎湖魚市場導覽、敲魚乾體驗、傳統漁法牽罟、魚料理教室、魚標本教室、魚拓體驗。活動只是媒介，更多的是透過直接到第一現場親身感受與親眼所及季節與海洋的韻律，才是食魚教育試圖走進澎湖日常裡最最基本第一課。
年年有鰆空間的最深處，是佳容最喜歡的空間「小鰆子書房」，一眼望去就是海洋的藏寶箱，幾乎有一半都是外文書籍的藏書高達1500冊以上，「最有趣的就是這些可以互動的海洋或魚類科普書，每次活動都能讓大小朋友玩好久。」
移居澎湖正式邁入第7年，現在的她能自在地走在魚市場，偶爾巧遇朋友或漁夫總能聊上好多季節魚類相關知識。或者在土魠最肥美的季節熟門熟路跟所有人分享一起「買一條18公斤」的大魚的歡樂故事。
那個當年鯨豚狂熱份子在大家眼中成為了澎湖在地人，喜歡鯨豚、喜歡海洋的心沒變，但他從食物最源頭做起，「照顧人吃的食物也是在照顧鯨豚的食物。」並且還想要一直一直努力做下去。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。