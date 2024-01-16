頂尖女董齊聚一堂 華董會至善至純初心利他永續－大學光交棒三商旭富 市值7000億社會影響力跨界融合

現場集結450位政、商、產學三界重要指標人物共同參與盛事，台北市市長蔣萬安親臨祝賀，嘉許華董會傑出女力除了在自己的事業發光發熱之餘，更積極投入公益活動擴散社會影響力，為台灣帶來正向安定的力量！本屆交接，由大學光學科技董事長歐淑芳牽手交棒給三商集團／旭富製藥科技董事長夫人林瑟宜，同時也是嘉正生物科技常務董事暨副總，來擔任會長職務，將以初心、永續、ESG（exchange, succession, generosity）為年度主軸，繼續拓展各個優質新領域，延續華董會跨業交流、利他公益、創新傳承的初心，為地球環境、社會大眾善盡公民責任。

現場產官學界重量級貴賓冠蓋雲集，除蔣市長外，經濟部長王美花、僑委會副委員長徐佳青、立法委員洪孟楷均到場祝賀，世華總會長莊住維、創會總會長柯杜瑞琴、榮譽總會長施郭鳳珠、名譽總會長陳上春、劉琍綺、創會會長翁素蕙以及監事長陳双喜，產業界知名企業內湖科技園區發展協會理事長廖全平、三商集團創辦人翁肇喜、三商集團／旭富製藥董事長翁維駿、台達電子副總裁蔡榮騰、佳世達科技董事長陳其宏、緯來電視董事長李鐘培、台隆集團董事長黃教漳、家登董事長邱銘乾…等業界重量級董事長，及禮客、雅光、大潤發、聯寶電子、名流、寶雅、巨大、杏一、鬍鬚張、曼都、聯發國際餐飲、台灣大車隊、家登、尼克森、台隆、騰雲、中化、廣運、維格、萬海基金會…等企業領袖代表，和學界台大副校長丁詩同、胡星陽院長、謝明慧院長、袁孝維國際長…等親臨現場獻上祝福。

台北市市長蔣萬安親臨頒發當選證書／Photo Credit：世界華人工商婦女企管協會華董分會

華董會第4屆會長林瑟宜表示，在翁素蕙創會會長、與第3屆歐淑芳會長所開創、耕耘的豐碩成果庇蔭之下，擔起重任承接新會長一職，將努力發揮所長，更積極向國內外跨界交流邁進、除延續華董與世華總會各項好活動，將拓展開創更多優質的新領域，展現華董女企業家的領袖風範！今年的會務活動將依「跨界交流」、「世代傳承」及「愛心利他」三大主軸進行：積極與國內外分會連結，舉辦跨界交流會，分享各分會優秀女企業家的傲人成績與經驗；推動「活動日即家庭日」，擴大號召會員帶著家人子女一起參與會內各項活動，讓家人彼此緊密相連、傳承好的事物與經驗。持續推動讀書會、高爾夫球運動，一同學習、健康身心。另也將啟動「為婦女心臟發聲」，與心臟基金會共同守護華人婦女心血管健康。同時續行「平安箱」傳遞福氣活動，為弱勢團體提供溫暖的扶助。

華董分會創會長翁素蕙感性的說，2020年創立華董會，成為世華全球第75個分會，這兩年以「跨業交流、利他公益、創新傳承」為核心價值，積極參與各項公益捐贈，包括偏鄉、國際、教育、防疫等各類主題活動，實踐「利他公益」精神，也倡導企業參訪和國際論壇凝聚組織認同和學習；第3屆會長歐淑芳任內率華董會會員參加13場總會活動、20餘場會友活動，更行萬里路從韓國、馬來西亞到日本，帶領女力企業家參與總會國際性互訪和年會，展現世華華董熱忱、團結、永續的精神！歐淑芳會長及林丕容總院長更是今年三十年珍珠婚牽手獎的楷模，身體力行呼籲社會大眾重視幸福家庭是國家競爭力最重要的基礎。兩位華董會的前輩會長對當天活動備感欣慰，也期許新會長繼續帶領華董姊妹並肩齊心，展現初心，成為世華女力中堅實的力量！

本文章內容由「世界華人工商婦女企管協會華董分會」提供。