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TNL+ 2024/01/18,
政治

除了確定民意「親美反中」，韓國媒體還從這次台灣大選觀察到什麼？

除了確定民意「親美反中」，韓國媒體還從這次台灣大選觀察到什麼？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

文內指出賴清德當選，除了更加確定「親美反中」國策外，賴氏當選時所言的「世界的台灣」，乃意有所指反駁中國於國際場合間，屢屢提到台灣時，吃豆腐地稱台灣是「中國的台灣」之言行，賴氏發言透露出「台灣是屬於世界，而非專屬於某國的」，這才是「世界的台灣」真正意涵。

中華民國第16屆正副總統與第11屆立法委員選舉，於1月13日順利結束，而台灣國民民主素質值得讚許，雖說選前候選人互有口水戰、政見攻防，但國內民眾參與當日投票過程，極為和平理性冷靜，各大投票所秩序良好，選民並沒有傳出重大有違民主之舉，而選戰激情過後，結果必是「幾家歡樂，幾家愁」，不管是誰當選，大家都是台灣一份子，希望選舉風風雨雨與內耗早日落幕，讓國家團結繼續往前行。

據中選會最終票數統計，全台1萬7795個投開票所，約在1月13日晚間9時57分全數開票完畢，此次全國總統大選，具票選國家總統副總統資格的國民為1954萬8531人，而當日出門投下神聖一票的選民，共計1404萬8310人，投票率71.86％。

選戰結果，最終由登記二號，民進黨總統副總統候選人賴清德、蕭美琴拿下最高票當選，共獲558萬6019票、得票率40.05％；國民黨總統副總統候選人侯友宜、趙少康則以467萬1021票、得票率33.49％，位居第二；而民眾黨總統副總統候選人柯文哲、吳欣盈，則是拿下369萬466票、得票率26.46％第三。

如同國內許多專家與輿論，選前所側重分析的總統大選「三角督」局面，乃至事先民調所得之得票率與票數，與未見發酵的棄保效應，藉由這次選舉，人民一票一票投出心目中最佳的候選人，讓台灣更加成熟國內民主自由之風。

而選戰過後，想必大家這幾天，只要一翻開報章雜誌，打開電視新聞，都可見不少學者專家，乃至名嘴輿論家評論此次總統大選成敗利失（諸如投票率比起上屆低、各黨派於各縣市的得票數等），抑或分析國會三黨不過半（如關鍵少數的民眾黨、此次沒有獲得席次的時代力量，乃至國民兩黨席位增減等）的現況下，註解台灣未來政壇之發展。

但我們若擺脫國內較細部數據與近距離觀察，從韓國外媒角度出發，外人又是如何評價此次台灣總統大選之意義呢？

首先為韓國《朝鮮日報》，此報以斗大標題言及賴清德先生選舉的勝利，為「今年民主陣營不安的首次勝利，賴清德接下民主的接力棒」（올해 민주진영의 불안한 첫 승리… 라이칭더 “민주의 바통 이어받았다.），指出賴清德打破了台灣政治史上，自2000年以來國民兩黨各自為期8年的政權交替（陳水扁、馬英九、蔡英文）的「公式」，得已將民進黨政權至少維持12年外。

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