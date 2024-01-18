除了確定民意「親美反中」，韓國媒體還從這次台灣大選觀察到什麼？
我們想讓你知道的是
文內指出賴清德當選，除了更加確定「親美反中」國策外，賴氏當選時所言的「世界的台灣」，乃意有所指反駁中國於國際場合間，屢屢提到台灣時，吃豆腐地稱台灣是「中國的台灣」之言行，賴氏發言透露出「台灣是屬於世界，而非專屬於某國的」，這才是「世界的台灣」真正意涵。
中華民國第16屆正副總統與第11屆立法委員選舉，於1月13日順利結束，而台灣國民民主素質值得讚許，雖說選前候選人互有口水戰、政見攻防，但國內民眾參與當日投票過程，極為和平理性冷靜，各大投票所秩序良好，選民並沒有傳出重大有違民主之舉，而選戰激情過後，結果必是「幾家歡樂，幾家愁」，不管是誰當選，大家都是台灣一份子，希望選舉風風雨雨與內耗早日落幕，讓國家團結繼續往前行。
據中選會最終票數統計，全台1萬7795個投開票所，約在1月13日晚間9時57分全數開票完畢，此次全國總統大選，具票選國家總統副總統資格的國民為1954萬8531人，而當日出門投下神聖一票的選民，共計1404萬8310人，投票率71.86％。
選戰結果，最終由登記二號，民進黨總統副總統候選人賴清德、蕭美琴拿下最高票當選，共獲558萬6019票、得票率40.05％；國民黨總統副總統候選人侯友宜、趙少康則以467萬1021票、得票率33.49％，位居第二；而民眾黨總統副總統候選人柯文哲、吳欣盈，則是拿下369萬466票、得票率26.46％第三。
如同國內許多專家與輿論，選前所側重分析的總統大選「三角督」局面，乃至事先民調所得之得票率與票數，與未見發酵的棄保效應，藉由這次選舉，人民一票一票投出心目中最佳的候選人，讓台灣更加成熟國內民主自由之風。
而選戰過後，想必大家這幾天，只要一翻開報章雜誌，打開電視新聞，都可見不少學者專家，乃至名嘴輿論家評論此次總統大選成敗利失（諸如投票率比起上屆低、各黨派於各縣市的得票數等），抑或分析國會三黨不過半（如關鍵少數的民眾黨、此次沒有獲得席次的時代力量，乃至國民兩黨席位增減等）的現況下，註解台灣未來政壇之發展。
但我們若擺脫國內較細部數據與近距離觀察，從韓國外媒角度出發，外人又是如何評價此次台灣總統大選之意義呢？
首先為韓國《朝鮮日報》，此報以斗大標題言及賴清德先生選舉的勝利，為「今年民主陣營不安的首次勝利，賴清德接下民主的接力棒」（올해 민주진영의 불안한 첫 승리… 라이칭더 “민주의 바통 이어받았다.），指出賴清德打破了台灣政治史上，自2000年以來國民兩黨各自為期8年的政權交替（陳水扁、馬英九、蔡英文）的「公式」，得已將民進黨政權至少維持12年外。
“2024總統大選”的相關議題
- 2024-01-18 除了確定民意「親美反中」，韓國媒體還從這次台灣大選觀察到什麼？
- 2024-01-18 【關鍵眼中盯】用「守護中華民國」驅動年輕人投票？迷信基本盤的國民黨，離重返執政越來越遠
- 2024-01-18 民眾黨成為「關鍵少數」，未來如何走出「一人政黨」困境，又不被藍綠吸收？
Tags：
運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！