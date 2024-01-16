共和黨愛荷華州總統初選：川普儘管面4項刑事起訴仍壓倒性勝出，獲共和黨提名已成定局

愛荷華州共和黨總統候選人提名，川普壓倒性勝出

（中央社）美國前總統川普儘管官司纏身，尋求與民主黨籍現任總統拜登再次逐鹿白宮的他，今（16）天在2024年共和黨總統候選人提名戰首戰愛荷華州初選中拔得頭籌，取得壓倒性勝利。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）與美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）競相要成為川普以外的另一位主要人選，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）預測迪尚特遠遠落後川普，位居第2，而海利則遭淘汰。

川普即將在愛荷華州共和黨初選中以前所未有的優勢勝出，這強化了他的論述，即儘管面臨4項刑事起訴，但鑑於他在全國民調中大幅領先，他獲得共和黨提名已成定局。

在推選政黨總統候選人的程序中，愛荷華州在總統候選人提名戰中僅占全國代表不到2%的比例，因此即使今晚勝出，也不保證在剩下的提名戰中一定能成功。

但對於希望以新罕布什爾州、內華達州和南卡羅來納州作為跳板，進而直搗白宮的候選人來說，強勁的表現相當重要。

另一方面，據《路透社》報導，艾迪生媒體研究機構進行入口民調的初步結果顯示，愛荷華州共和黨人今天參與黨團會議推選總統候選人時，他們關心的議題是移民和經濟。

針對愛荷華州1177名共和黨人訪談的民調顯示下列重點。

37%參與黨團會議的人表示，在決定今天投票給誰時，經濟是最重要的議題，而36%的人則提到移民問題，其餘的人則表示他們關心外交政策或墮胎議題。

6成受訪者表示，他們支持制定一項在全國禁止墮胎的聯邦法律。

66%的人表示他們不認為現任總統拜登合法贏得2020年總統大選。

64%受訪者稱，他們在本月之前便決定好要在總統候選人提名戰中支持哪位參選人。

63%的人說，川普即使遭到定罪，仍適合擔任總統。

47%的人表示，他們自認是川普口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）運動的一部分，49%的人自認不屬於這項運動。

12%的受訪者表示，共和黨總統提名人所應具備最重要的資格就是能擊敗拜登的能力，43%的人則表示最重要的是共同的價值觀。

愛荷華州初選失利，印度裔企業家退選改挺川普

（中央社）美國億萬富翁、前生技公司高層拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）今天未能在共和黨於愛荷華州進行的首場總統候選人提名大戰中拿下夠高的票數，宣布退選並轉而支持川普。

《路透社》報導，38歲的拉馬斯瓦米出生俄亥俄州，父母是來自印度南部的移民，他在美國前總統川普稱霸的2024共和黨總統候選人提名戰中是令人意外的角逐者之一。

拉馬斯瓦米在整個競選過程中都是川普的堅定捍衛者，憑藉他的年輕氣勢、財力雄厚，和語調快速、情緒激昂的競選活動，他可能已經在共和黨政壇為自己贏得一席之地。

不過，川普在愛荷華州初選前夕的最後幾天把砲口轉向拉馬斯瓦米，稱他是個「騙子」，宣稱把票投給拉馬斯瓦米，就是把票投給「另一個陣營」。

拉馬斯瓦米今天仍給予川普支持，說川普是一位「美國優先」的候選人，會獲得他的全力支持。

在愛荷華州黨團會議投票部分結果顯示拉馬斯瓦米以7.7%左右的得票率位居第4後，他在愛州首府狄蒙（Des Moines）向支持者表示：「我沒有辦法成為下任總統。」

川普則在勝選演說中對拉馬斯瓦米採取較為柔軟的措詞，說「我也想祝賀拉馬斯瓦米，因為他做得很棒」。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範