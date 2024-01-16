民眾黨扮演國會關鍵少數提條件，謝國樑稱形同「政治分贓」、綠委批「保送國民黨」
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民眾黨8位不分區立委當選人昨天提出國會改革4項承諾，做為與藍綠兩黨立法院正副院長人選的支持合作條件。名民進黨立委說，民眾黨決議團進團出，就等於保送國民黨。基隆市長謝國樑則表示，現階段叫國民黨為選票迎合民眾黨，形同另一種「政治分贓」。
國民黨：以藍白政黨協商會議4聲明為國政議題方向
（中央社）2024年大選落幕，新國會將是三黨不過半的局面，國民黨成為國會最大黨，民眾黨扮演關鍵少數。國民黨今（16）天表示，國民黨的國政議題方向是去（2023）年10月30日藍白「政黨協商會議」的4點共同聲明。
民眾黨15日針對即將到來的立法院正副院長選舉提出相關條件，要求藍綠回應。
國民黨今天發布「國民黨堅持以民意為依歸、持續改革發揮最強監督戰力」新聞稿，表示對於未來立法院運作等相關問題，將會聽取並尊重立法院黨團的意見。
國民黨在新聞稿進一步指出，堅持以民意為依歸、與人民站一起，堅定走改革道路，一定會發揮最強監督力量，而具體的國政議題方向就是去年10月30日國民黨與民眾黨「政黨協商會議」中，國民黨主席朱立倫提出，並獲得台灣民眾黨主席柯文哲認同的強化國會功能等在內的4點共同聲明，包括「共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主」等方向。
國民黨表示，一定會盡到立法院最大黨的角色、發揮最強的監督力量，執行當初國民黨、民眾黨政黨協商會議的議題。
國民黨指出，包括「在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流」、「共同主張『環境永續』、『國家安全』、『人民健康』、及『有序轉型』、堅守『財政紀律』等」。
另外，「在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立法院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告」等原則目標。
國民黨表示，國民黨在「政黨協商會議」中對台灣未來發展提出的願景並無改變，還將著重揭密「高端採購合約」等民進黨政府採購弊端，以及「揭弊者保護法」等強化監督制衡的相關立法工作，積極發揮戰力，以民意為依歸，國民黨會走自己的道路，更歡迎理念相同的夥伴一起努力深化民主，避免過去幾年的民主獨裁、一黨威權式民選總統、獨大式的治理再度出現，符合民意的期待。
民眾黨提國會改革換正副院長，綠委：形同保送國民黨
（中央社）民眾黨8位不分區立委當選人昨（15）天提出國會改革4項承諾，做為與藍綠兩黨立法院正副院長人選的支持合作條件。民進黨立委鄭運鵬透過臉書表示，民眾黨國會改革只是口號，不夠具體。多名民進黨立委說，民眾黨決議團進團出，就等於保送國民黨。
民眾黨昨天提出的國會改革訴求4項承諾，包含第一個會期承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。民眾黨並表示，投票時一定是團進團出，不會有個人意識。
鄭運鵬昨天透過臉書，一方面質疑民眾黨所提的國會改革只是口號，另一方面也提出幾項具體建議，並強調「都是不需修憲就能做到」。
鄭運鵬表示，立委要有質詢方和備詢方「平起平坐」的觀念，沒有質詢方可以「咆哮」、備詢方就不可以「咆哮」這回事，不要再討什麼「官員不能反質詢」這種幼稚的議事便宜。其次，立法院議事是由「立委多數決策」，列席官員無決策權，因此立法院議事進行應以「不同主張的立委」間、「針對提案內容」多方辯論為主，而非以「質詢官員」為主。
鄭運鵬指出，議事安排應該以「法定議程」和「專題報告」為主，想要看報問政、現場發揮給官員難看的新聞性質詢，改以定期定時的議程。
立法院副院長蔡其昌說，國會改革議題應被嚴肅且認真對待，大方向他支持，至於如何落實、可行，朝野可以坐下來談，目前階段要思考的是通過福國利民的法案，讓國家穩健前行。
民進黨立委洪申翰說，立法院正副院長選舉，最重要要考量的是人選是否適合，及人選過去的表現，有沒有能力跟資格帶領立法院繼續往前走，畢竟立法院是台灣最高民意機關。至於國會改革方案跟節奏，民進黨團非常關心，也會提出一個完整的國會改革方案及進程，也不限於民眾黨所提的4點。
一位不願具名的民進黨立委則表示，民眾黨提出的國會改革涉及修憲，聽證、調查權都跟廢考監綁在一起，國民黨不會同意廢掉五權憲法，若國民黨現在答應民眾黨也是假的。國民黨握有立院席次優勢的54席，民進黨只有51席。第一輪投票，任一黨若都無法取得過半，就會進到第二輪，屆時將採取相對多數，國民黨就會贏，民眾黨提團進團出，等於保送國民黨。
國會龍頭之爭白營提條件，謝國樑：形同政治分贓
（中央社）民眾黨8名不分區立委當選人提出新國會改革訴求，要求有意競逐立法院正副院長人選回應。基隆市長謝國樑今天說，現階段叫國民黨為選票迎合民眾黨，形同另一種「政治分贓」。
謝國樑今天在基隆市政府1樓接受媒體訪問時指出，民眾黨一定會有立場，想要凸顯改革理念，不過，現階段叫國民黨為了選票迎合民眾黨，形同另一種「政治分贓」。
他表示，國民黨本來就應該要針對國會改革，國民黨副總統候選人趙少康也提出對國會改革的理念，而不是因為要民眾黨的8張選票，所以要對國會改革。
謝國樑說，這與國民黨本來主動要針對國會改革的理念及想法不同，「如果是為了這8張票去做這件事，這樣就不是很適合」，國民黨還是要扮演好自身角色提出改革計畫，尊重民眾黨最後的選擇。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。