民眾黨扮演國會關鍵少數提條件，謝國樑稱形同「政治分贓」、綠委批「保送國民黨」

國民黨：以藍白政黨協商會議4聲明為國政議題方向

（中央社）2024年大選落幕，新國會將是三黨不過半的局面，國民黨成為國會最大黨，民眾黨扮演關鍵少數。國民黨今（16）天表示，國民黨的國政議題方向是去（2023）年10月30日藍白「政黨協商會議」的4點共同聲明。

民眾黨15日針對即將到來的立法院正副院長選舉提出相關條件，要求藍綠回應。

國民黨今天發布「國民黨堅持以民意為依歸、持續改革發揮最強監督戰力」新聞稿，表示對於未來立法院運作等相關問題，將會聽取並尊重立法院黨團的意見。

國民黨在新聞稿進一步指出，堅持以民意為依歸、與人民站一起，堅定走改革道路，一定會發揮最強監督力量，而具體的國政議題方向就是去年10月30日國民黨與民眾黨「政黨協商會議」中，國民黨主席朱立倫提出，並獲得台灣民眾黨主席柯文哲認同的強化國會功能等在內的4點共同聲明，包括「共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主」等方向。

國民黨表示，一定會盡到立法院最大黨的角色、發揮最強的監督力量，執行當初國民黨、民眾黨政黨協商會議的議題。

國民黨指出，包括「在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流」、「共同主張『環境永續』、『國家安全』、『人民健康』、及『有序轉型』、堅守『財政紀律』等」。

另外，「在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立法院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告」等原則目標。

國民黨表示，國民黨在「政黨協商會議」中對台灣未來發展提出的願景並無改變，還將著重揭密「高端採購合約」等民進黨政府採購弊端，以及「揭弊者保護法」等強化監督制衡的相關立法工作，積極發揮戰力，以民意為依歸，國民黨會走自己的道路，更歡迎理念相同的夥伴一起努力深化民主，避免過去幾年的民主獨裁、一黨威權式民選總統、獨大式的治理再度出現，符合民意的期待。

民眾黨提國會改革換正副院長，綠委：形同保送國民黨

（中央社）民眾黨8位不分區立委當選人昨（15）天提出國會改革4項承諾，做為與藍綠兩黨立法院正副院長人選的支持合作條件。民進黨立委鄭運鵬透過臉書表示，民眾黨國會改革只是口號，不夠具體。多名民進黨立委說，民眾黨決議團進團出，就等於保送國民黨。

民眾黨昨天提出的國會改革訴求4項承諾，包含第一個會期承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。民眾黨並表示，投票時一定是團進團出，不會有個人意識。

鄭運鵬昨天透過臉書，一方面質疑民眾黨所提的國會改革只是口號，另一方面也提出幾項具體建議，並強調「都是不需修憲就能做到」。

鄭運鵬表示，立委要有質詢方和備詢方「平起平坐」的觀念，沒有質詢方可以「咆哮」、備詢方就不可以「咆哮」這回事，不要再討什麼「官員不能反質詢」這種幼稚的議事便宜。其次，立法院議事是由「立委多數決策」，列席官員無決策權，因此立法院議事進行應以「不同主張的立委」間、「針對提案內容」多方辯論為主，而非以「質詢官員」為主。

鄭運鵬指出，議事安排應該以「法定議程」和「專題報告」為主，想要看報問政、現場發揮給官員難看的新聞性質詢，改以定期定時的議程。

立法院副院長蔡其昌說，國會改革議題應被嚴肅且認真對待，大方向他支持，至於如何落實、可行，朝野可以坐下來談，目前階段要思考的是通過福國利民的法案，讓國家穩健前行。

民進黨立委洪申翰說，立法院正副院長選舉，最重要要考量的是人選是否適合，及人選過去的表現，有沒有能力跟資格帶領立法院繼續往前走，畢竟立法院是台灣最高民意機關。至於國會改革方案跟節奏，民進黨團非常關心，也會提出一個完整的國會改革方案及進程，也不限於民眾黨所提的4點。

一位不願具名的民進黨立委則表示，民眾黨提出的國會改革涉及修憲，聽證、調查權都跟廢考監綁在一起，國民黨不會同意廢掉五權憲法，若國民黨現在答應民眾黨也是假的。國民黨握有立院席次優勢的54席，民進黨只有51席。第一輪投票，任一黨若都無法取得過半，就會進到第二輪，屆時將採取相對多數，國民黨就會贏，民眾黨提團進團出，等於保送國民黨。

國會龍頭之爭白營提條件，謝國樑：形同政治分贓

（中央社）民眾黨8名不分區立委當選人提出新國會改革訴求，要求有意競逐立法院正副院長人選回應。基隆市長謝國樑今天說，現階段叫國民黨為選票迎合民眾黨，形同另一種「政治分贓」。

謝國樑今天在基隆市政府1樓接受媒體訪問時指出，民眾黨一定會有立場，想要凸顯改革理念，不過，現階段叫國民黨為了選票迎合民眾黨，形同另一種「政治分贓」。

他表示，國民黨本來就應該要針對國會改革，國民黨副總統候選人趙少康也提出對國會改革的理念，而不是因為要民眾黨的8張選票，所以要對國會改革。

謝國樑說，這與國民黨本來主動要針對國會改革的理念及想法不同，「如果是為了這8張票去做這件事，這樣就不是很適合」，國民黨還是要扮演好自身角色提出改革計畫，尊重民眾黨最後的選擇。