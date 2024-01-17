施明德與馬來西亞：曾聲援入獄的安華，還赴馬分享台灣民主經驗

台灣民主鬥士施明德先生在1月15日過世，相信許多讀者已知道施明德先生過去對台灣民主的奉獻，而本文要談的，則是施明德與馬來西亞的淵源。

筆者1991年出生於馬來西亞，2010年來台留學前對台灣政治的啟蒙，就是在電視上看到施明德領導的紅衫軍「天下圍攻」倒扁運動。在當時的馬來西亞華人社會，也相當關注陳水扁總統的貪腐案進展，因此施明德曾在2007和2010年受邀到馬來西亞演講，向當地華人社會分享他的倒扁運動經驗。雖然當時年少的筆者沒出席施明德的訪馬活動，但從媒體報導得知，施明德的訪馬行程是相當受矚目的。

施明德與公正黨

現任馬來西亞首相安華（Anwar bin Ibrahim）和施明德一樣，都有兩度入獄的經歷。1998年，身為副首相的安華，受到首相馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）的政治迫害，同年安華被判犯下雞姦罪和瀆職罪而入獄，直至2004年獲釋；2004至2014的十年間，馬來西亞反對勢力在安華領導下茁壯，安華也成了時任首相納吉的眼中釘，安華在2014年3月再因雞姦罪而入獄，。

安華所屬的人民公正黨（以下簡稱工作的），是妻子旺阿茲莎（Wan Azizah binti Wan Ismail）在1999年所創立（前身是國民公正黨及馬來西亞人民黨，兩黨合併而成），而曾任公正黨最高理事的羅志昌，也是認識施明德多年的馬來西亞友人。

Photo Credit: 中央社 馬來西亞前副首相旺阿芝莎（Wan Azizah）

台灣輔仁大學畢業的羅志昌，求學時期因參與野百合學運、街頭運動，而認識了許多台灣黨外人士，如鄭村棋。羅志昌受訪稱，施明德是「堅毅與浪漫的改革領袖」，他敬佩施明德被在獄中絕食超過4年半、被鼻胃管插管灌食3040次時所展現的堅定和毅力，對施明德的信念既敬佩又心痛；羅志昌也肯定施明德出獄後，領導群眾與反抗壓迫者，打破白色恐懼、還政予民，是位誠心誠意的改革行動領袖，對於施明德的離去，他心中滿是崇敬與感謝。

羅志昌在1991年回馬來西亞後投入政治運動，後來成了公正黨創黨黨員，施明德於2007、2010來馬演講，羅志昌也居中協助安排。施明德2007年在馬來西亞餐敘時，羅志昌向施明德說明了馬來西亞的政治情況，如未經法庭審訊，當權者可以國家安全為由，引用「內部安全法令」扣留異見者的情形，羅志昌記得施明德聽聞後回應一句：「又是這套，跟台灣一樣」，當時在場者都會心一笑。 施明德在回台灣前告訴羅志昌，日後若有需要協助，可聯絡他。很快地，羅志昌也確實遇上了需要施明德協助的契機。

馬來西亞的政黨鬥爭「戰場」在2008年也延伸到了台灣，當時馬來西亞媒體稱這政爭為「916變天計畫」。同年9月12日，公正黨一行人到了台灣，其中就包括時任該黨策略局主任賽夫丁（Saifuddin Nasution）、選舉副主任傅芝雅（Fuziah Salleh）、宣傳主任蔡添強、婦女組宣傳主任黃潔冰、最高理事謝嘉平與羅志昌，當他們抵達抵達台北喜來登飯店後，施明德為他們設宴洗塵。

關於2008年的「916變天計畫」，是因為在同年3月的全國大選中，在野黨陣營拿下的國會議席超過三分之一，當時已出獄安華宣稱，他有望在同年9月16日前拉攏更多執政黨國陣國會議員跳槽，讓國會有過半數的議員支持他擔任首相，以實現馬來西亞建國以來首次政權輪替。同年9月10日，政壇盛傳國陣政府為躲避安華挖角，國陣後座議員俱樂部主席張慶信以「農業考察」為名，帶領49名國會議員到台灣（佔國陣在國會的三分之一席次）「固樁」。因此9月12日赴台的6名公正黨政治領袖，是試圖對入住台北喜來登飯店的國陣議員們接觸和談判，但結果並不成功。

9月13日，公正黨一行人在台北市新生南路紫藤廬茶坊召開記者會，當時台灣媒體也相當關注這場攸關馬來西亞能否實現政黨輪替的「拔樁」行動。當時《聯合報》報導，公正黨一行人13日凌晨1點成功與部分國陣議員密談了一小時半，但依然拉攏不了對方投入在野黨陣營，大約在凌晨3點半時，張慶信要求國陣議員打包行李離開喜來登飯店，並大陣仗地招了二十多台計程車載送國陣議員到機場，理由是為了趕在颱風登陸前去香港。當時蔡添強調侃稱，說不定颱風是指公正黨才對，為了避免挖角，才趕緊撤離台灣。

此外，公正黨宣傳主任蔡添強也在記者會上澄清，雖然他們抵達桃園機場時，馬英九政府外交部為方便他們避開媒體，安排了他們在機場獲得特別過關禮遇，以及專車載送到喜來登飯店，但台灣官方並沒有偏袒任何一方，是以中立的態度對待先後抵台的馬來西亞朝野政黨領袖。而羅志昌接受筆者訪問時透露，他們一行人赴台，施明德親力協助我們，提供聯繫和支援（如安排場地舉行記者會），他那句「若有需要協助，可聯繫做」並不是客套話。

公正黨領袖哀悼施明德

施明德於2007年在吉隆坡講時，首次認識了也曾是政治受難者的公正黨副主席蔡添強，而蔡添強於隔年9月到台北「拔樁」時，在施明德的接風宴上，將自己坐牢時所穿的橘色囚衣送給施明德，以見證彼此都曾因政治信仰而入獄的共同經歷。

施明德過世的新聞出來後，蔡添強在臉書發文追悼，稱台灣失去了一名改造歷史的先驅，世界民主運動失去一位鬥士，而他失去一個朋友和導師。「施主席為民主、自由和尊嚴奮鬥一生，為熱愛台灣付出無數的代價，祂的犧牲精神依然啟發我們繼續奮鬥」 蔡添強在臉書寫道。