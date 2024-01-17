新北市三重分局警察自殺後的反思：為何「不說、不救濟、沒有幫助」的輔導困境

文：蕭仁豪（台灣警察工作權益推動協會常務理事）

在近日新北市三重分局發生警察人員自殺案件，並在臉書上有疑似遺書的公開貼文，而這種控訴性質的事件，其實也容易讓人忽略背後的問題。在去年筆者曾投書有關警察人員心理健康的法制問題，而這類事件的可能成因為何、如何做個案支援，筆者在本文會就本會往年的經驗與問卷調查，提出一些觀點。

為何「不說」：複雜的挫折與創傷經驗造成的沉默

在本案個案的臉書貼文中，有明確點名同仁與主管，在機關說明表示個案有情緒與人際關係的問題，而在「靠北police」上也立刻出現反駁的文章；但就筆者的觀點來說，成因的核心或許不在於「最近的事件」、不在於目前的同事與主管，而是在「整個歷程」。

在筆者經驗與觀察，有個現象是因為警察職場文化的友善度不足、衝突性跟壓力較強，而可能發生在經歷較嚴重或反覆挫折後，陷入工作失調與人際惡化的負向迴圈；而綜合「靠北police」上的文章過往與相關媒體報導，個案曾有職場衝突經驗，並輾轉於數個單位間、人際關係問題等，其實隱約暗示了這些問題。

而筆者會認為，在前述狀況中，對個案支援工作影響較多的，是容易產生或伴隨對表達與溝通的影響，因為例如「多次的職場中挫折」等類似經驗，會使保持沉默、隱忍的狀況持續強化，甚至喪失對他人的信任感。

為何「不救濟」：救濟程序作為保障權益的最後防線，卻充滿漏洞

「雖然無法治療你的傷口，但至少可以釐清傷害是怎麼形成」，在本會的協助原則，雖然無法進行諮商治療，不過會藉由釐清事件成因的方式，去嘗試建立法律與救濟的建議。

但是問題也在於法律救濟本身也是不足的。先不論法律實務上復審或再申訴程序仍然「過度尊重行政機關的判斷」的問題，在支援工作來說，在基礎事實的確認需要個案的信任，而在策略上需要考量個案能不能承受後續壓力、有沒有同儕支持，而這兩道實質門檻，就已經阻礙個案求援。

而即使這類個案頂住壓力，還有更根本的法律完整性問題。例如常見的反覆被主管報請調動或受迫性的自願調動，真的要完整處理問題，那就應該將所有相關的調動歷程一併進行救濟審查，但就目前的法規，實際上至多僅能就最近一次調動進行救濟，因為過往的調動通常罹於救濟時效，這導致根本無法有效檢視問題，更別說調動問題，實務上僅有申訴再申訴最簡單的形式上合法性審查，其餘部分都是「尊重行政機關判斷」。

對警察職場來說，調動算是職涯的重要事件之一，都況且如此，那一般工作上的其他問題更不用談，只有「點狀」的救濟途徑、法律「形式上」的合法性審查，這樣的程序結構，根本無法督促警察機關改善管理方法。前階段協助資源不足、最後階段救濟完整度跟可能性不合理的低，這就是去年林右昌部長所謂「公務員保障完整」的現實狀況。

為何「沒有幫助」：還停留在巫醫時代的警察人員輔導模式

在筆者去年的投書〈談警察心理健康問題：未經評估便免除配槍、調離單位，是武斷偏頗的剝奪與放逐〉已對現行機制的問題作出闡述，對於有較明顯情緒困擾的警察人員，制度上說到底只有兩個具體方法：調動跟免除配槍。

在前面提到的「靠北police」的文章，有提到所長已經盡可能協助；但筆者認為這就是癥結所在。當然，筆者相信一定是基於善意而進行協助，但如果根據這個個案目前已知的前後職場歷程，通常可能已經是長期惡化的狀況，而從派出所所長普遍的工時而言，基本上不太可能進行更深度的輔導，管理資源其實跟不上個案的需求。

Photo Credit: 中央社

純粹以法律上而言，在這種類型的案件中，不論是免除配槍或報請調動，其實都蘊含「可能導致事情更加惡化」的風險，所以應該以「最後手段」為原則進行裁量、如筆者之前的投書所述，應該有充分的專業評估以及當事人參與。

法律程序無法指導或替代諮商輔導，但可以辨別相關程序跟過程是否完整，而目前的警察組織狀況，對於人員協助的機制只能說仍然不夠完整，甚至這種調動，在本案中遇到願意協助的所長其實已經算是相對幸運，更多時候不如說是各機關在互相推事，這其實才是最大的問題。

問完「為何」，開始思考「如何」：找出問題、給予資源

如果就現況，筆者至少可以做出以下建議跟分析：

（一）基本問題：協助工作的人力需求

根據本會在往年的問卷調查，大致能評估往年平均有1/10的警察人員有心理困擾或因此狀況就醫，如果換算成實際人數，就相當於有近7千名警察人員可能需要協助。

而這就反映了第一個問題：這麼大量的需協助者，那但從人力而言，如果是以寬鬆的1比50計算，全國就至少需要300至400名人員。

另外實務上基層警察人員最直接的資源仍然是主管，但問題也在我國警察管理人員也是常態過勞。而只能說筆者認為，「受到良好的管理」也是勞動權益之一，除了基層人員的工時下降，在完整化保障體系的目標而言，降低管理層人員工作量以及增加管理人力，讓管理者與被管理者能有良好的需求回饋模式，而不是你過勞我也過勞，才能建立組織的正向循環。

（二）架構問題：建立完整支援體系

警察人員心理輔導機制最大的問題，其實始終圍繞在「雙重身份」的癥結點，亦即同時是上級又是輔導人員的狀況，當然容易造成關係的尷尬。

而這個問題的最簡單方式就是分工化，亦即「員工協助方案」的模式，如果對個案來說真的不願跟主管明說，那至少有其他的途徑可以尋求幫助。