達沃斯世界經濟論壇：李強率10位中國高官隨行引美關切、IMF籲中國進行結構性改革
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被視為中國政治第二號人物的李強此次出訪，北京派出10位高官隨行，美國駐瑞士大使米勒私下描述為像是準國是訪問。由於中方派出的高級代表人數眾多，美方感到憂心，還提出調整美國國務卿布林肯行程的討論，試圖安排布林肯也在會議期間與瑞士總統會面。這項建議似乎是為了確保華盛頓與以中立著稱的瑞士的往來不會輸給北京。
李強率10高官赴世界經濟論壇，陣容龐大引美方關切
（中央社）世界經濟論壇（WEF）本週在瑞士達沃斯登場，中國國務院總理李強率團出席，美國媒體15日報導，這次北京派出10名部長級官員隨行，堪稱準國是訪問，陣容龐大引起美方關切。
據《路透社》，第54屆世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）年度聚會15日至19日在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）舉行。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和中東主要領袖將出席。
中國外交部先前宣布，李強1月14至17日出席WEF2024年年會外，並對瑞士、愛爾蘭進行正式訪問。
15日李強和瑞士總統阿姆赫德（Viola Amherd）會談，會後中方宣布將給予瑞士單方面免簽待遇，並表示支持盡快啟動中瑞自貿協定升級談判。
美國政治新聞網站《Politico》報導，根據取得的一份文件顯示，被視為中國政治第二號人物的李強，此次出訪北京派出10位高官隨行，美國駐瑞士大使米勒（Scott Miller）私下描述為像是準國是訪問。
報導指出，由於中方派出的高級代表人數眾多，美方感到憂心，還提出調整布林肯行程的討論，試圖安排布林肯也在會議期間與瑞士總統會面。這項建議似乎是為了確保華盛頓與以中立著稱的瑞士的往來不會輸給北京。
在此之際，台灣總統大選也可能牽動中美關係，台灣1月13日選出了一位反對中國的總統，此舉引發了北京方面的憤怒。
不過，報導也新補充，布林肯的日程安排仍有可能變動。這份文件中也提到，對於布林肯而言，達沃斯是一次行程和後勤安排複雜的旅行；有多個不同地點和未定部分。
目前布林肯是否與李強會面，以及可能的時間，並沒有進一步的訊息。但報導援引一名匿名美國官員說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「有可能」在論壇期間會見中國官員。
IMF籲中國進行結構性改革，否則經濟成長恐跌破4%
（中央社）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，中國正面臨短期和長期挑戰，需要推行結構性改革，若不進行改革，經濟增長將降至4%以下。
第54屆世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）2024年年會14至17日在瑞士達沃斯（Davos）舉行。綜合香港經濟日報等港媒今（16）天報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在論壇期間受訪時作了上述表示。
喬治艾娃指出，短期來看，中國的房地產行業仍需要修復，地方政府債務也很高，而長遠來說，政府需要因應人口變化和民眾信心低迷等問題。
她表示，歸根究柢，中國需要結構性改革，繼續開放經濟，平衡增長模式，轉向更加注重國內消費，這樣意味著要帶給人民更多信心，讓民眾不再過度儲蓄，而是增加消費開支；若不進行改革，經濟成長將大幅下降至4%以下。
國際貨幣基金2023年11月將當年中國經濟成長率預測上調至5.4%，但仍預計2024年增長將放緩至4.6%，並對房地產市場的持續困境發出警告。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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