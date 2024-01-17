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2024/01/17,
歐洲

即將迎來奧運的「世界運動第二大國」法國，臭蟲與鼠患問題解決了嗎？

即將迎來奧運的「世界運動第二大國」法國，臭蟲與鼠患問題解決了嗎？
Photo Creit: GettyImages

我們想讓你知道的是

根據網站Greatest Sporting Nation的排名，法國是世界運動第二大國，僅次於美國。法國在奧運會的獎牌榜上排名第5，在夏季奧運會的獎牌榜上排名第4。法國有哪一些強項？還有2024巴黎奧運日期，以及討論關注一下之前爆發的巴黎臭蟲問題還有巴黎鼠患問題解決了嗎？

文：Kevin_malamute |凱文-馬拉穆

當我們討論到世界體育強國，我們可能會討論到美國、中國，但是如果看數據，你會發現法國是世界運動第二大國！

這是我開始做功課之前完全沒有想過的答案，到底依據為何？法國有哪一些強項？還有2024巴黎奧運日期，以及討論關注一下之前爆發的巴黎臭蟲問題還有巴黎鼠患問題解決了嗎？

根據網站Greatest Sporting Nation的排名，法國是世界運動第二大國，僅次於美國。法國在奧運會的獎牌榜上排名第五，在夏季奧運會的獎牌榜上排名第四。

法國在許多運動項目上都具有強大的競爭力，包括足球、網球、田徑、自行車、游泳、擊劍、柔道、跆拳道和拳擊等。

法國運動強項

法國的運動強項主要體現在以下幾個方面：

  • 足球：法國是足球強國，曾經兩次奪得世界盃冠軍，並且在2022年世界盃上獲得第3名。法國的足球人才輩出，包括齊達內、亨利、普拉蒂尼等世界級球星。
  • 網球：法國是網球強國，曾經14次奪得戴維斯杯冠軍，並且在2022年法國網球公開賽上獲得男單和女單冠軍。法國的網球人才輩出，包括納達爾、穆雷、阿扎倫卡等世界級球星。
  • 田徑：法國是田徑強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的田徑運動員在短跑、跳遠、跳高、跨欄等項目上都具有很強的競爭力。
  • 自行車：法國是自行車強國，曾經贏得過多屆環法自行車賽冠軍。法國的自行車運動員在公路自行車、山地自行車等項目上都具有很強的競爭力。
  • 游泳：法國是游泳強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的游泳運動員在自由泳、蛙泳、仰泳、蝶泳等項目上都具有很強的競爭力。
  • 擊劍：法國是擊劍強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的擊劍運動員在花劍、重劍、佩劍等項目上都具有很強的競爭力。
  • 柔道：法國是柔道強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的柔道運動員在柔道比賽中屢屢取得佳績。
  • 跆拳道：法國是跆拳道強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的跆拳道運動員在跆拳道比賽中屢屢取得佳績。
  • 拳擊：法國是拳擊強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的拳擊運動員在拳擊比賽中屢屢取得佳績。

法國成為世界運動第二大國的原因

法國成為世界運動第二大國，主要有以下幾個原因：

  • 政府的支持：法國政府非常重視體育事業，每年都投入大量資金支持體育運動。
  • 良好的體育基礎：法國擁有完善的體育設施和優秀的體育人才培養體系。
  • 開放的移民政策：法國的移民政策比較開放，來自世界各地的運動人才可以自由地在法國生活和工作。

巴黎奧運

2024年夏季奧運會將在法國巴黎舉行。這是法國第二次舉辦夏季奧運會，上一次是在1924年。巴黎奧運會將有來自200多個國家和地區的約15000名運動員參加，將會是一次規模空前的體育盛會。

法國在巴黎奧運會上將派出強大的代表團，爭取取得優異的成績。法國的運動員在足球、網球、田徑、自行車、游泳、擊劍、柔道、跆拳道和拳擊等項目上都具有很強的競爭力，有望在巴黎奧運會上取得佳績。

  • 開幕式：2024年7月26日
  • 閉幕式：2024年8月11日

巴黎臭蟲問題還有巴黎鼠患問題解決了嗎？

目前為止，巴黎的臭蟲和老鼠問題目前仍未完全解決。臭蟲問題最嚴重的地區是巴黎市中心的貧民區，那裡的房屋老舊、衛生條件差，臭蟲很容易滋生。

法國政府已經投入了大量資金，對這些地區的房屋進行了消毒，但臭蟲問題仍然沒有得到徹底解決。

老鼠問題也同樣嚴重。巴黎市內的老鼠數量估計超過600萬，它們不僅會傳播疾病，還會破壞建築物、咬壞電線，甚至導致火災。法國政府已經採取了一些措施來控制老鼠的數量，但效果並不理想。

由於臭蟲和老鼠問題的存在，巴黎的形象受到了一定的影響。法國政府表示，將繼續加大力度，解決這些問題，確保巴黎奧運會的順利舉行。

以下是法國政府採取的一些措施：

  • 加強對臭蟲和老鼠的監測，及時發現和消除問題。
  • 對臭蟲和老鼠的防治工作進行科學研究，提高防治效果。
  • 加強對公眾的宣傳教育，提高公眾對臭蟲和老鼠危害的認識。

這些措施是否能夠有效解決臭蟲和老鼠問題，還有待觀察。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：法國是世界運動第二大國？2023年最新排名出爐！巴黎奧運臭蟲跟鼠患解決了嗎？

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九


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