即將迎來奧運的「世界運動第二大國」法國，臭蟲與鼠患問題解決了嗎？
我們想讓你知道的是
根據網站Greatest Sporting Nation的排名，法國是世界運動第二大國，僅次於美國。法國在奧運會的獎牌榜上排名第5，在夏季奧運會的獎牌榜上排名第4。法國有哪一些強項？還有2024巴黎奧運日期，以及討論關注一下之前爆發的巴黎臭蟲問題還有巴黎鼠患問題解決了嗎？
文：Kevin_malamute |凱文-馬拉穆
當我們討論到世界體育強國，我們可能會討論到美國、中國，但是如果看數據，你會發現法國是世界運動第二大國！
這是我開始做功課之前完全沒有想過的答案，到底依據為何？法國有哪一些強項？還有2024巴黎奧運日期，以及討論關注一下之前爆發的巴黎臭蟲問題還有巴黎鼠患問題解決了嗎？
根據網站Greatest Sporting Nation的排名，法國是世界運動第二大國，僅次於美國。法國在奧運會的獎牌榜上排名第五，在夏季奧運會的獎牌榜上排名第四。
法國在許多運動項目上都具有強大的競爭力，包括足球、網球、田徑、自行車、游泳、擊劍、柔道、跆拳道和拳擊等。
法國運動強項
法國的運動強項主要體現在以下幾個方面：
- 足球：法國是足球強國，曾經兩次奪得世界盃冠軍，並且在2022年世界盃上獲得第3名。法國的足球人才輩出，包括齊達內、亨利、普拉蒂尼等世界級球星。
- 網球：法國是網球強國，曾經14次奪得戴維斯杯冠軍，並且在2022年法國網球公開賽上獲得男單和女單冠軍。法國的網球人才輩出，包括納達爾、穆雷、阿扎倫卡等世界級球星。
- 田徑：法國是田徑強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的田徑運動員在短跑、跳遠、跳高、跨欄等項目上都具有很強的競爭力。
- 自行車：法國是自行車強國，曾經贏得過多屆環法自行車賽冠軍。法國的自行車運動員在公路自行車、山地自行車等項目上都具有很強的競爭力。
- 游泳：法國是游泳強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的游泳運動員在自由泳、蛙泳、仰泳、蝶泳等項目上都具有很強的競爭力。
- 擊劍：法國是擊劍強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的擊劍運動員在花劍、重劍、佩劍等項目上都具有很強的競爭力。
- 柔道：法國是柔道強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的柔道運動員在柔道比賽中屢屢取得佳績。
- 跆拳道：法國是跆拳道強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的跆拳道運動員在跆拳道比賽中屢屢取得佳績。
- 拳擊：法國是拳擊強國，曾經獲得過多枚奧運會金牌。法國的拳擊運動員在拳擊比賽中屢屢取得佳績。
法國成為世界運動第二大國的原因
法國成為世界運動第二大國，主要有以下幾個原因：
- 政府的支持：法國政府非常重視體育事業，每年都投入大量資金支持體育運動。
- 良好的體育基礎：法國擁有完善的體育設施和優秀的體育人才培養體系。
- 開放的移民政策：法國的移民政策比較開放，來自世界各地的運動人才可以自由地在法國生活和工作。
巴黎奧運
2024年夏季奧運會將在法國巴黎舉行。這是法國第二次舉辦夏季奧運會，上一次是在1924年。巴黎奧運會將有來自200多個國家和地區的約15000名運動員參加，將會是一次規模空前的體育盛會。
法國在巴黎奧運會上將派出強大的代表團，爭取取得優異的成績。法國的運動員在足球、網球、田徑、自行車、游泳、擊劍、柔道、跆拳道和拳擊等項目上都具有很強的競爭力，有望在巴黎奧運會上取得佳績。
- 開幕式：2024年7月26日
- 閉幕式：2024年8月11日
巴黎臭蟲問題還有巴黎鼠患問題解決了嗎？
目前為止，巴黎的臭蟲和老鼠問題目前仍未完全解決。臭蟲問題最嚴重的地區是巴黎市中心的貧民區，那裡的房屋老舊、衛生條件差，臭蟲很容易滋生。
法國政府已經投入了大量資金，對這些地區的房屋進行了消毒，但臭蟲問題仍然沒有得到徹底解決。
老鼠問題也同樣嚴重。巴黎市內的老鼠數量估計超過600萬，它們不僅會傳播疾病，還會破壞建築物、咬壞電線，甚至導致火災。法國政府已經採取了一些措施來控制老鼠的數量，但效果並不理想。
由於臭蟲和老鼠問題的存在，巴黎的形象受到了一定的影響。法國政府表示，將繼續加大力度，解決這些問題，確保巴黎奧運會的順利舉行。
以下是法國政府採取的一些措施：
- 加強對臭蟲和老鼠的監測，及時發現和消除問題。
- 對臭蟲和老鼠的防治工作進行科學研究，提高防治效果。
- 加強對公眾的宣傳教育，提高公眾對臭蟲和老鼠危害的認識。
這些措施是否能夠有效解決臭蟲和老鼠問題，還有待觀察。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：法國是世界運動第二大國？2023年最新排名出爐！巴黎奧運臭蟲跟鼠患解決了嗎？
延伸閱讀
- 法國塞納河畔發生襲擊事件，2024巴黎奧運開幕式維安層級遭質疑
- 2024巴黎奧運地鐵票價將大漲約一倍，居民怨交管嚴人潮多準備收行李出逃
- 2024巴黎奧運：1面獎牌將能分成4面，Logo設計結合聖火、金牌與瑪麗安娜
- 鼓吹「台灣正名」參加巴黎奧運之前，先想清楚「中華台北」當初為什麼會出現？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
Tags：
最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
☞立即預約免費諮詢：https://bit.ly/4aSYCYw