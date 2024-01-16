去年5月甫高調訪台，前英相特拉斯遭爆曾遊說政府「加速」對中國出口軍火

去年訪台的前英國首相特拉斯（Liz Truss），以對中鷹派的強硬立場聞名，但美國政治新聞網站「Politico」15日卻揭露，特拉斯於去年訪台後，秘密遊說英國政府「加快」向中國出售國防裝備。專家認為，這些武器如落到中國手中，恐怕被用來對付台灣。

特拉斯去年5月高調訪台，稱自己是「台灣的盟友」、呼籲英政府將中國列為「威脅」。不過根據「Politico」取得的私人文件，特拉斯於同年8月代替英國一間軍事裝備製造商發函給英國商業暨貿易大臣巴登諾（Kemi Badenoch），要求巴登諾儘速向這間軍火商發出許可證，同意其向中國出售國防裝備。

報導指出，這間名叫「里奇蒙國防系統公司」（Richmond Defence Systems）位於特拉斯的選區西南諾福克（South West Norfolk）。英國安全部門已禁止該公司向中國出口排雷設備。

報導稱，特拉斯在信中警告，禁止英國公司向中國出售軍事裝備，將讓中國轉而技術仿造、製造武器，恐讓未來（英國企業）的銷售額「損失百萬」。

特拉斯的發言人就此表示，特拉斯只是在盡其議員職責，為選民跟進向政府部門申請的案件進度。

專家：英軍事設備出口中國，恐被用於侵台

不過專家和保守黨議員皆表示，特拉斯的遊說行為，可能危害台灣與英國的國家利益。

英國下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）指出，排雷設備受到嚴格的出口管制有其充分理由。她稱特拉斯「積極遊說出口軍民兩用技術給聽命中共的中國企業，違背了我們的國家利益，當然也違背了我們的盟友台灣的利益。」

英國智庫亨利傑克遜協會（Henry Jackson Society）研究員斯賓克（Darren G. Spinck）表示，儘管排雷設備不屬於英國目前對中武器禁運的範圍，但允許其出口「會是一種魯莽的行為」。

斯賓克也提到，台灣去年春天從美國購買了佈雷系統，這些設備將用於部署反坦克地雷，以擊退解放軍的兩棲登陸。

華府智庫「中國戰略風險研究所」 (China Strategic Risks Institute，CSRI）總監安德魯．葉（Andrew Yeh）則指出，若英國政府官員未考慮到，這些出口中國的設備最終可能被用於入侵台灣，那就太天真了。他認為特拉斯辦公室稱，英國若不出口設備，中國恐會仿造技術的說法，「在涉及台灣衝突的風險時並沒有多大意義」。

「Politico」掌握英國政府官員和律師之間的信件，里奇蒙國防系統公司申請的出口許可證，於2023年4月遭英國政府審查部門拒絕。

官方內部信件顯示，決定阻止銷售專門用於探測和清除地雷和簡易爆炸裝置的設備，部分原因是擔心中國買家收到這些設備後，可能會出售給中國政府。

特拉斯去年5月訪台費用高達350萬，由我國埋單

特拉斯自稱是對中鷹派，她於去年5月應遠景基金會邀請訪台演說，但她公開發言，讓英國政界憂心打亂英國政府對中關係的謹慎態度，連同黨議員柯恩詩都痛批，特拉斯是在下台後繼續蹭知名度，是「網紅外交」（Instagram diplomacy）。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）去年5月在總統府接見前英國首相特拉斯（左）。

而根據英國國會公開資料顯示，特拉斯訪台的交通、住宿費以及演講費加總高達9萬英鎊（約新台幣350萬），全由遠景基金會和台灣外交部埋單，雖然外交部強調此舉有慣例可循，但在野立委質疑效益要「進一步評估」。

外交部發言人劉永健回應《關鍵評論網》，對英國前首相特拉斯去年來台訪問，以實際行動展現對民主台灣的支持表示感謝。至於外媒報導中的其他內容，外交部沒有評論。

而根據「Politico」，巴登諾於去年12月回覆特拉斯的信件表示，仍須仔細、徹底考慮這份申請，決定（發送許可證與否）可能需要更長的時間。

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核稿編輯：楊士範