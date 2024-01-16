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菲總統小馬可仕賀台灣完成選舉，中國卻抗議並要小馬可仕「多讀書」、「不要玩火」

菲總統小馬可仕賀台灣完成選舉，中國卻抗議並要小馬可仕「多讀書」、「不要玩火」
菲律賓總統小馬可仕。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

菲律賓總統小馬可仕昨天祝賀賴清德當選總統，在台菲近年往來上十分罕見。中國外交部卻表示對此堅決反對，要小馬可仕「多讀讀書」，且此舉「粗暴干涉中國內政」警告菲律賓不要「在台灣問題上玩火」，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

小馬可仕賀台灣完成選舉，外交部盼台菲促區域和平

（中央社）菲律賓總統小馬可仕在社群平台發文，祝賀賴清德當選台灣下屆總統及台灣完成民主選舉。外交部今（16）天表達感謝，並表示台菲地緣關係緊密、共享自由民主等價值，將持續強化與菲律賓各項合作及交流，共同促進區域的和平穩定及繁榮。

外交部發布新聞稿指出，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在社群平台代表菲律賓人民恭賀總統當選人賴清德成為下任台灣總統，祝賀台灣順利完成民主選舉，並期盼持續深化台菲雙邊關係，對此，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，台菲兩國地緣關係緊密，在經濟、貿易及文化等各個領域合作密切，兩國也共享自由、民主及法治等價值。台灣將在台菲雙方既有的良好基礎上，持續強化與菲律賓各項合作及交流，共同促進區域的和平、穩定及繁榮。

小馬可仕昨（15）天在社群平台X上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統」，他表示，期待在未來幾年內密切合作、強化共同利益促進和平，確保人民繁榮昌盛。菲國總統祝賀中華民國總統當選人之舉相當罕見，尤其小馬可仕在賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

北京不滿，要小馬可仕「多讀書」

菲律賓總統小馬可仕昨天祝賀民進黨總統候選人賴清德當選台灣總統，在台菲近年往來上十分罕見。中國外交部今天回應，中方對此堅決反對，已在第一時間向菲方提出強烈抗議，並要小馬可仕「多讀讀書」。

據《環球網》報導，中國外交部16日下午舉行例行記者會，發言人毛寧在會上作上述表示。

毛寧稱，此舉「粗暴干涉中國內政」，中方對此強烈不滿、堅決反對。中國外交部部長助理農融今天上午召見菲律賓駐中大使提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。

她說，「正告菲方不要在台灣問題上玩火」，切實恪守一個中國原則和「中菲建交公報」，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

毛寧還稱，建議小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）總統「多讀讀書」，以「正確瞭解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論」。

小馬可仕15日在社群平台X發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

菲律賓外交部16日發布聲明表示，「小馬可仕總統祝賀新總統的訊息，是他感謝他們作為我們海外勞工的東道主，並成功舉行民主流程的方式。」

同時，菲國外交部表示：「儘管如此，菲律賓重申一個中國政策。」

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範


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