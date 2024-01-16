菲總統小馬可仕賀台灣完成選舉，中國卻抗議並要小馬可仕「多讀書」、「不要玩火」
我們想讓你知道的是
菲律賓總統小馬可仕昨天祝賀賴清德當選總統，在台菲近年往來上十分罕見。中國外交部卻表示對此堅決反對，要小馬可仕「多讀讀書」，且此舉「粗暴干涉中國內政」警告菲律賓不要「在台灣問題上玩火」，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。
小馬可仕賀台灣完成選舉，外交部盼台菲促區域和平
（中央社）菲律賓總統小馬可仕在社群平台發文，祝賀賴清德當選台灣下屆總統及台灣完成民主選舉。外交部今（16）天表達感謝，並表示台菲地緣關係緊密、共享自由民主等價值，將持續強化與菲律賓各項合作及交流，共同促進區域的和平穩定及繁榮。
外交部發布新聞稿指出，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在社群平台代表菲律賓人民恭賀總統當選人賴清德成為下任台灣總統，祝賀台灣順利完成民主選舉，並期盼持續深化台菲雙邊關係，對此，外交部表達誠摯感謝。
外交部表示，台菲兩國地緣關係緊密，在經濟、貿易及文化等各個領域合作密切，兩國也共享自由、民主及法治等價值。台灣將在台菲雙方既有的良好基礎上，持續強化與菲律賓各項合作及交流，共同促進區域的和平、穩定及繁榮。
小馬可仕昨（15）天在社群平台X上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統」，他表示，期待在未來幾年內密切合作、強化共同利益促進和平，確保人民繁榮昌盛。菲國總統祝賀中華民國總統當選人之舉相當罕見，尤其小馬可仕在賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。
北京不滿，要小馬可仕「多讀書」
菲律賓總統小馬可仕昨天祝賀民進黨總統候選人賴清德當選台灣總統，在台菲近年往來上十分罕見。中國外交部今天回應，中方對此堅決反對，已在第一時間向菲方提出強烈抗議，並要小馬可仕「多讀讀書」。
據《環球網》報導，中國外交部16日下午舉行例行記者會，發言人毛寧在會上作上述表示。
毛寧稱，此舉「粗暴干涉中國內政」，中方對此強烈不滿、堅決反對。中國外交部部長助理農融今天上午召見菲律賓駐中大使提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。
她說，「正告菲方不要在台灣問題上玩火」，切實恪守一個中國原則和「中菲建交公報」，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。
毛寧還稱，建議小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）總統「多讀讀書」，以「正確瞭解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論」。
小馬可仕15日在社群平台X發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」
菲律賓外交部16日發布聲明表示，「小馬可仕總統祝賀新總統的訊息，是他感謝他們作為我們海外勞工的東道主，並成功舉行民主流程的方式。」
同時，菲國外交部表示：「儘管如此，菲律賓重申一個中國政策。」
新聞來源
延伸閱讀
- 菲對台外交罕見表態，總統小馬可仕發文賀賴清德當選「台灣總統」
- 菲律賓總統小馬可仕公開祝賀賴清德當選「台灣總統」，學者：諾魯斷交之際，非正式聲援意義重大
- 小馬可仕當選總統，台灣該如何看菲律賓人民選擇了獨裁者後代？
- 2023南海主權衝突頻傳，菲律賓和中國關係會在今年改善嗎？
- 全世界第三小的窮國諾魯，被中國挖走與台灣斷交為何引起國際震驚？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
Tags：
玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。