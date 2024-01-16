開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/16,
政治

高端疫苗合約全文公開， 莊人祥：疫苗採購案已充分接受檢驗，無不可告人之事

高端疫苗合約全文公開， 莊人祥：疫苗採購案已充分接受檢驗，無不可告人之事
高端疫苗合約公開，莊人祥今天召開記者會說明｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

疾管署長莊人祥表示，疫苗採購契約原約定保密期限是至合約簽署日後5年，今天是雙方皆同意提前公開。他強調，檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。

（中央社）高端COVID-19疫苗合約今（16）日公開，疾管署長莊人祥重申，疫苗採購與接種計畫推動均秉持專業，以全民健康福祉為優先考量，已充分接受檢驗，一切依法行政。

2024總統選戰落幕，但高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購合約爭議持續，由於合約保密條款期限為5年，是否提前公開受關注，衛生福利部長薛瑞元曾說，將持續聯繫高端公司盼儘速公開。

衛福部次長王必勝今天表示，高端公司今天舉行董事會，同意授權公布合約。

疾管署下午4時30分舉行臨時記者會說明，莊人祥表示，依據與高端公司所簽訂的採購契約與保密合約，雙方均必須對契約內容予以保密，這是比照國際商業慣例。

莊人祥說，各國政府與疫苗廠商簽訂疫苗採購契約時，均有簽訂保密條款，目的為明訂雙方的義務，使買賣雙方權益皆獲保障，是信用基礎。原約定保密期限是至合約簽署日後5年，今天是雙方皆同意提前公開。

莊人祥表示，高端COVID-19疫苗採購案過去已受監察院、審計部及立法院的調查與質詢，已充分接受檢驗，並無不可告人之事；檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。

Medigen COVID-19 vaccine 高端COVID-19疫苗合約公開 from 中 央社

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。