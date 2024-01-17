中國南京不婚不育女性營造同性共居空間，「常伴我身側就是家人」

（中央社）近幾年中國婚育率降，單身女性正尋找傳統家庭以外的居住模式，像是在南京，決心不婚不育的素昧平生女子，她們格外珍惜姊妹淘特有的情愫，營造「常伴我身側就是家人」的同性共居社區。

騰訊新聞官方帳號「谷雨實驗室」16日報導，位於南京郊外的三層樓，面積168平方公尺（約莫50坪）的別墅，是一棟全女性共居空間，由4個彼此相互扶持，平均年齡25歲的單身女性共同營造。

這4人素昧平生，7個月前Yuuki、飯飯、阿桐因一篇介紹建立全女社區的部落客文章而結識，於是開始找房，期間遇見做房仲的一一加入，最後決定租賃「賽西亞」的現址。

90後的一一說，這個全女性共居空間取名賽西亞源自希臘神話，因黑海北部的賽西亞地區居住著一個叫亞馬遜的母系氏族，由一群作戰勇猛的女戰士組成，「她們的戰鬥能力很強，武力值很高，讓我覺得很有力量感」。

入住前由生活經驗比較豐富的一一帶領，她們自行裝修使這棟別墅慢慢變成「家」，並以「一家之主」的制度，開始同性共居生活。

首先，每人提前預交人民幣200、300（下同，約新台幣900、1300）作為一週的生活費給「一家之主」，由她負責編寫食譜和日用品採購、集體出遊等費用支出，結餘就在一週一次的家庭會議轉交給下一位輪值主事者。

報導說，4個人聚到一起之前都曾經歷漫長的女性意識覺醒之路。

一一2018年結束差點步入婚姻的戀愛，期間表嫂告訴她丈夫家暴，這個表哥「他白天還在地鐵上給老太太讓座，晚上他老婆告訴我他家暴」，也是在那個時候，她考慮投身「不婚族」的行列。

阿桐成長於男主外女主內的傳統家庭，記憶中每次母親向父親要生活費，都能感受到母親的委屈，之後在網路上認識很聊得來的女性朋友，卻因深受憂鬱症困擾而深夜投湖自盡。

Yuuki是獨生女，但總能感受到家裡有一種隱形的重男輕女氛圍，父親從來不覺得需要為女兒置產，反而很慷慨拿積蓄給她表哥買房，覺得自己好像在還一種叫「不是兒子」的隱形貸款。

從小很少聽到父母的鼓勵和稱讚，在賽西亞，Yuuki總是得到肯定：「我照顧醉酒的朋友，她們誇我可靠善良；我把工作事項細分做成表格，她們誇我邏輯嚴謹；我給她們看我遊戲裡建的莊園，被誇好厲害」。

經歷摯友自我了結傷痛的阿桐，來到賽西亞覺得逐漸變得開朗，並藉由「拼團人生：無關愛情的同居生活」這本書的最後一章標題「常伴我身側便是家人」，概括女孩子們的關係。

目前賽西亞每個月房租支出約莫5000元，另有兩房對外出租，即使滿租也無法獲利，飯飯坦言，當初受女性共居的熱情所鼓舞，商業模式考慮得不周全，但還是不想放棄，因它包含了很多理想主義的東西在內。

於是她們調整營運模式，在「小紅書」開通帳號「妳來啦」，宣傳女性技能交換的知識付費社群，由Yuuki負責運作，她們已籌備幾堂知識付費課程，有租屋技巧分享、履歷寫作、女性如何探索內外關係等等。

同時另計劃定期開辦公益課程，像是不久前曾邀請畢業於清華法學院的律師講授婚姻與繼承，並舉辦娛樂活動，去年中秋，10來個女生報名參加歡聚吃火鍋、寫女書、玩桌遊、看電影。

「女性共居」只是開端，她們希望有更多女性複製這套理念和生活模式，好比一一曾設想，某個城市的某個區，附近兩公里範圍內有三、四套女性共居的房子。

一套房子內的共居聯盟跟附近其他共居的房子形成一個鬆散的聚落，如果有更多房子就可以支撐女性友善的商業配套，像是家政公司、社區食堂、更多考慮到女性需求的健身房等。

一一上述的構想來自於倫敦北部的一個社區，那裡有個共同養老社區「新園」（New Ground），當中有26位年齡介於五旬至九旬的女性，於1998年由6人發起，經過18年於2016年落成。

她的朋友曾問她，不結婚以後老了怎麼辦，一一反問：「我這輩子不結婚，不生孩子難道還建不起一個自己住的養老院嗎？」

一一說：「很多人包括我都想要解決不婚不育之後如何生活的問題，這個解決方案是必須要有的，只是說今年還是明年，現在還是以後，從現在開始去探索，不管是失敗還是成功，不管過程中有多少坎坷，我會在我能力範圍以內堅持下去。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺