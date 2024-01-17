中國南京不婚不育女性營造同性共居空間，「常伴我身側就是家人」
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「女性共居」只是開端，她們希望有更多女性複製這套理念和生活模式，好比一一曾設想，某個城市的某個區，附近兩公里範圍內有三、四套女性共居的房子。一套房子內的共居聯盟跟附近其他共居的房子形成一個鬆散的聚落，如果有更多房子就可以支撐女性友善的商業配套，像是家政公司、社區食堂、更多考慮到女性需求的健身房等。
（中央社）近幾年中國婚育率降，單身女性正尋找傳統家庭以外的居住模式，像是在南京，決心不婚不育的素昧平生女子，她們格外珍惜姊妹淘特有的情愫，營造「常伴我身側就是家人」的同性共居社區。
騰訊新聞官方帳號「谷雨實驗室」16日報導，位於南京郊外的三層樓，面積168平方公尺（約莫50坪）的別墅，是一棟全女性共居空間，由4個彼此相互扶持，平均年齡25歲的單身女性共同營造。
這4人素昧平生，7個月前Yuuki、飯飯、阿桐因一篇介紹建立全女社區的部落客文章而結識，於是開始找房，期間遇見做房仲的一一加入，最後決定租賃「賽西亞」的現址。
90後的一一說，這個全女性共居空間取名賽西亞源自希臘神話，因黑海北部的賽西亞地區居住著一個叫亞馬遜的母系氏族，由一群作戰勇猛的女戰士組成，「她們的戰鬥能力很強，武力值很高，讓我覺得很有力量感」。
入住前由生活經驗比較豐富的一一帶領，她們自行裝修使這棟別墅慢慢變成「家」，並以「一家之主」的制度，開始同性共居生活。
首先，每人提前預交人民幣200、300（下同，約新台幣900、1300）作為一週的生活費給「一家之主」，由她負責編寫食譜和日用品採購、集體出遊等費用支出，結餘就在一週一次的家庭會議轉交給下一位輪值主事者。
報導說，4個人聚到一起之前都曾經歷漫長的女性意識覺醒之路。
一一2018年結束差點步入婚姻的戀愛，期間表嫂告訴她丈夫家暴，這個表哥「他白天還在地鐵上給老太太讓座，晚上他老婆告訴我他家暴」，也是在那個時候，她考慮投身「不婚族」的行列。
阿桐成長於男主外女主內的傳統家庭，記憶中每次母親向父親要生活費，都能感受到母親的委屈，之後在網路上認識很聊得來的女性朋友，卻因深受憂鬱症困擾而深夜投湖自盡。
Yuuki是獨生女，但總能感受到家裡有一種隱形的重男輕女氛圍，父親從來不覺得需要為女兒置產，反而很慷慨拿積蓄給她表哥買房，覺得自己好像在還一種叫「不是兒子」的隱形貸款。
從小很少聽到父母的鼓勵和稱讚，在賽西亞，Yuuki總是得到肯定：「我照顧醉酒的朋友，她們誇我可靠善良；我把工作事項細分做成表格，她們誇我邏輯嚴謹；我給她們看我遊戲裡建的莊園，被誇好厲害」。
經歷摯友自我了結傷痛的阿桐，來到賽西亞覺得逐漸變得開朗，並藉由「拼團人生：無關愛情的同居生活」這本書的最後一章標題「常伴我身側便是家人」，概括女孩子們的關係。
目前賽西亞每個月房租支出約莫5000元，另有兩房對外出租，即使滿租也無法獲利，飯飯坦言，當初受女性共居的熱情所鼓舞，商業模式考慮得不周全，但還是不想放棄，因它包含了很多理想主義的東西在內。
於是她們調整營運模式，在「小紅書」開通帳號「妳來啦」，宣傳女性技能交換的知識付費社群，由Yuuki負責運作，她們已籌備幾堂知識付費課程，有租屋技巧分享、履歷寫作、女性如何探索內外關係等等。
同時另計劃定期開辦公益課程，像是不久前曾邀請畢業於清華法學院的律師講授婚姻與繼承，並舉辦娛樂活動，去年中秋，10來個女生報名參加歡聚吃火鍋、寫女書、玩桌遊、看電影。
「女性共居」只是開端，她們希望有更多女性複製這套理念和生活模式，好比一一曾設想，某個城市的某個區，附近兩公里範圍內有三、四套女性共居的房子。
一套房子內的共居聯盟跟附近其他共居的房子形成一個鬆散的聚落，如果有更多房子就可以支撐女性友善的商業配套，像是家政公司、社區食堂、更多考慮到女性需求的健身房等。
一一上述的構想來自於倫敦北部的一個社區，那裡有個共同養老社區「新園」（New Ground），當中有26位年齡介於五旬至九旬的女性，於1998年由6人發起，經過18年於2016年落成。
她的朋友曾問她，不結婚以後老了怎麼辦，一一反問：「我這輩子不結婚，不生孩子難道還建不起一個自己住的養老院嗎？」
一一說：「很多人包括我都想要解決不婚不育之後如何生活的問題，這個解決方案是必須要有的，只是說今年還是明年，現在還是以後，從現在開始去探索，不管是失敗還是成功，不管過程中有多少坎坷，我會在我能力範圍以內堅持下去。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。