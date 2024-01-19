超級英雄電影埋沒好演技？小勞勃道尼：「由於電影的類型，讓我的表現有點遭到忽視」

小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）最近登上podcast，表示他在漫威電影宇宙中飾演「鋼鐵人」東尼史塔克時，帶來了許多他演藝生涯中最精湛的演出，但由於漫威電影本身的類型，他在片中的表現常常受到漠視。

Photo Credit: GettyImages 小勞勃道尼

從2008年的《鋼鐵人》到2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》，「鋼鐵人」這位角色陪伴了小勞勃道尼整整11年的時間。

考慮到鋼鐵人的故事已經在《復仇者聯盟：終局之戰》畫下句點，漫威工作室總裁凱文費吉（Kevin Feige）也於此前表示，並不會要求小勞勃道尼回歸演出東尼史塔克，並強調這樣的做法，會徹底抵銷他們多年來所建立起的一切。然而，各種傳聞依然暗示了漫威工作室，打算藉由讓元老級成員再次登場，扭轉系列目前面臨的頹勢，並回到往日榮光。

雖然漫威曾以《復仇者聯盟：終局之戰》創下影史票房紀錄，但之後推出的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》以及《驚奇隊長2》都創下了漫威電影宇宙至今最慘烈的票房成績。

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回到這個podcast節目，過程中，小勞勃道尼的手機突然響起，這讓主持人羅伯勞（Rob Lowe）不得不好奇地問，這通電話是不是漫威打來的，甚至認為搞不好能在節目上得到最即時的第一手消息，但小勞勃道尼則表示還沒接到類似的電話。

主持人羅伯勞說：「你知道，我早就說過了。你的手機一定會響的，寶貝，而我想要出現在通話中。我想要跟你好好談談。我知道你是怎麼一回事。你就這樣說好了，『我會回歸，我會為你們再次演出東尼史塔克，畢竟你們搞爛了一切。我想要一大筆片酬。我知道詳細的數字，後續電影的收益我都想分一杯羹。這就是我想做的』！」

對此，小勞勃道尼則笑著表示聽起來好像有點太衝了。

以《復仇者聯盟：終局之戰》告別了漫威系列後，小勞勃道尼主演的家庭喜劇《杜立德》於2020年1月上映，卻因為COVID-19疫情爆發僅獲得1.75億美元的票房成績，同時也成為了他生涯評價最低的作品之一，而他與自己的妻子蘇珊道尼（Susan Downey）合作監製了本片。

談到這部電影時，小勞勃道尼向羅伯勞承認部電影「無法成功」，也讓剛離開漫威的他感到有些消沉。

小勞勃道尼說：「在加入了這個名為漫威的繭之後，我覺得我接觸到了許多事物，也帶來了生涯中最棒的表現，但由於這些電影的類型，這些表現有點遭到忽視。我幫了自己一個大忙，因為我腳底下的地毯已經被徹底拉開了，我所賴以為生的一切，相對於我對於自信以及安全的了解都......天啊，真的都消散了，讓我變得更加虛心受教。」

另一方面，在本屆奧斯卡獎季中，小勞勃道尼憑藉《奧本海默》的演出，成為最佳男配角獎呼聲最高的角逐者之一，並已在金球獎上拿下了這座獎項。

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

原文標題：小勞勃道尼認為鋼鐵人展現「好演技」，卻因為是超英類型而遭忽略⋯主持人直言「現在的漫威搞砸了」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航