TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團成為WordPress年度大會WCAsia獨家協力媒體

TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團宣布，將成為今年WordPress的年度大會WordCamp Asia台灣獨家協力媒體。這次合作象徵集團在獨立媒體與數位科技領域的領導地位，並凸顯集團對技術科技持續前進的承諾。

WordPress是全球最受歡迎的內容管理系統（CMS），也是許多大型網站與網路應用程式的基礎。WordCamp Asia是WordPress社群在亞洲地區舉辦的年度盛會，每年吸引來自世界各地的WordPress開發者、設計師和企業主齊聚一堂，分享最新的技術趨勢和最佳實踐。

關鍵評論網媒體集團將透過旗下品牌媒體如關鍵評論網、INSIDE、商益，以新聞報導、深度訪談等方式，全方位分享WordCamp Asia的最新消息與精采內容，讓台灣的WordPress社群能夠深入了解WordPress的最新發展。

關鍵評論網媒體集團技術長李致緯（Richard）表示：「TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團深感榮幸能夠與WordCamp Asia合作，成為WordCamp Asia 2024的台灣獨家媒體夥伴。相信憑藉我們在數位科技服務與媒體平台的豐富經驗，能夠為WordPress社群帶來更全面與多元的資訊，此外，我們更期待能助力WordPress在台灣的推廣與發展，共同譜寫WordPress在台灣的成長之路。」

WordCamp Asia 2024跨國總召Jon Ang表示：「WordCamp Asia 每年將全球的受眾帶到不同的主辦國，臺灣在2023年的人類自由指數排名亞洲第一，成為今年的首選，能在一個對個人與經濟的自由重視的地區為數位自由同慶，正體現了WordPress的使命。

我們很開心關鍵評論網媒體集團作為在臺灣的媒體領頭羊，運用他們在數位領域的專業，進一步推動開源與自由開放的表達。」

此次合作預期將為關鍵評論網媒體集團與WordPress帶來更多品牌能見度，並促進對開源技術和數位創新的討論。

關於WordCamp Asia

WordCamp Asia屬於洲際級 WordCamp (Flagship WordCamps) ，為WordPress社群組織的最大型研討會活動，與WordCamp Europe、WordCamp US並列世界三大。除了提供學習最新WordPress與網路技術、交流創新與創業心得的機會，更讓參與者能夠建立長久的人際網絡、探索商機。更重要的是，由於主辦者與參與者來自世界各地，因此除了技術與心得交流外，更是主辦城市吸引來自各國人才的契機。

更多WordCamp Asia的訊息，請參訪WordCamp Asia 2024官方網站。

關於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團

Photo Credit：TNL Mediagene

TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團現為泛亞洲最大數位原生媒體暨科技集團之一，是國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。集團所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供深度多元且具影響力的資訊。憑藉第零方、第一方、以及第三方數據資料庫，結合AI人工智慧資料分析與行銷科技，有效掌握用戶輪廓，為品牌閱聽人及企業提供最可靠的資訊與服務。

集團旗下涵蓋中、英、日文的新聞、科技、商業、運動、生活等22個跨領域的媒體品牌、5間電商平台，以及13間子公司，於台北、香港、日本共有超過560名員工；投資者包含North Base Media基金、YouTube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates、日本數位廣告代理商D.A.Consortium Inc.以及FAN Communications Inc. CEO柳澤 安慶。

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責任編輯：Joanna

核稿編輯：楊士範