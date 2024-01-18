2023年漲了快八倍的第三大區塊鏈Solana，對技術開發者而言代表什麼意義？
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儘管Solana開發者生態系僅存在短短四年，但在這段時間內已逐漸培育出強健的生態系，在2023年近8倍的幣價漲幅後面，Solana擁有哪些開發工具？為什麼會有越來越多開發者落腳於此？
文：Gen3（Gen3是專注於Web3產品的內容創作者、推廣者及社群平台，我們致力於找尋Web3新興產品或概念驗證、開拓對於Web3新技術的認知邊界，以及探索Web3能為世界帶來的真正價值）
在2023年，Solana生態系於開發工具、開發者體驗以及和程式語言多樣性等方面皆取得了重大進展。截至目前為止，每個月仍有超過2500名活躍開發者在持續為Solana的開源程式碼做出貢獻，使Solana的開發環境更趨成熟。
以下就讓我們來回顧2023年的各項關鍵指標以及開發工具的最新進展：
第一部分：了解Solana開發者生態
開發者生態系的穩健，可以作為衡量各個公鏈健全狀況的判斷標準。Solana將以下四個關鍵指標作為參考：
每月活躍開發者數量
衡量公鏈成長幅度最直觀的方式之一，就是觀察在該公鏈上進行開發的活躍開發者數量。Solana基金會使用了一個開源服務來收集開發者數據，並且已有公開文件可以查證數據的收集方式與真實性。根據這套研究方法，Solana在過去整年中持續保有2,500~3,000位的每月活躍開發者。
值得一提的是，由於該指標僅能統計對公共儲存庫（Repo）做出貢獻的開發者，在私有儲存庫中的開發活動並沒有被計入此數據中，因此實際上活躍的開發者數量會比數據顯示來的更多。
開發者留存率
除了觀察每月活躍開發者數量，開發者的留存率也同樣扮演著重要的角色，因為留存率低的開發者社群將難以實現可持續的成長。本報告留存率的定義爲：只要開發者在加入後的三個月內「至少有一次投入開發的紀錄」，即被視為成功留存。
在2023年，Solana生態系中的開發者留存率從31％成長到50％以上，數據說明現今比以往留住了更多新加入生態系的開發者。
留存率的提高可能有以下幾個原因：
- 開發者入門的流程不斷進行優化
- Solana已成為開發者們心目中更佳的選項
- 生態系中的機會增加
在過去一年中，Solana基金會發表了多個新的指南，指導開發者如何入門。同時，透過舉辦多個不同主題與程度的開發者培訓營，每六個月平均能產出400-500名有意願繼續在Solana上進行開發的進階開發者。根據最近的Solana Hyperdrive Hackathon數據顯示，前150名提交作品中約有50％是出自這些學員，並且約有50％的最終獲勝者也都是來自這些培訓營。
此外，Solana生態中的團隊也提供了很大的協助，其中的焦點是Helius發表了有關為何開發者應該選擇在Solana上開發的介紹文章。
我們也可以從在Jobs Solana上刊登職位數量的成長來觀察出新機會的增加。從2023年1月的15個職位，到截稿當下已達到95個職位刊登，並且僅僅在12月份就新增了41個職位。職缺的增加雖與留存率並不直接相關，但提供工作機會留住人才也可被視為是重要現象之一。
開發者經驗分布
由經驗豐富的開發者建構的項目，通常在獲得新用戶的表現相對較好，由此可推論開發經驗將直接影響公鏈的整體成功。根據統計，Solana開發者生態系中，有超過一半擁有至少3年以上的經驗，這些開發者為Solana帶入了強大的開發動能。
Solana Hacker House是由Solana基金會在世界各地巡迴舉辦為期一週的活動，專為開發者和創業者提供學習和交流的場合。據統計，參加2023年Solana Hacker House的1059名開發者當中，具有三年以上開發經驗的更高達52.5％。
開發者與全球駭客松隊伍數量增長
2020年3月上線的Solana已然成為全球月活躍開發者第二多的公鏈生態系，僅管相對其他公鏈來說相當年輕，其仍透過妥善的資源分配達到快速擴張。自主網測試版推出以來，Solana基金會一直在運營和資助各類型的生態發展計畫，主要包括：Solana Hackathon、Solana Hacker House、Breakpoint、教育性的培訓營和學生活動。除了官方以外，許多區域性的社群都為生態系貢獻良多，如SuperteamDAO、mtnDAO、Metacamp和來自台灣的Gen3。
自創立以來，Solana基金會便將Solana Hackathon作為評估開發者生態系健全程度的重要指標。為了提供開發者們實質的幫助，自2020年以來Solana基金會已募集了超過60億美元的資金，贊助了八場Hackathon，並成功啟動了超過3,000個專案。值得注意的是，專案提交總數隨著每次Hackathon的舉辦都在不斷增加，而最近的Solana Hyperdrive甚至有超過900個專案提交，打破過往的紀錄。
Solana生態系的增長有很大一部分是來自新加入的地區。全球開發者生態系的是由一種由下而上、由內向外的方式發展，並非完全是由官方推動。其中的經典案例是一個以印度為中心的開發者社群SuperteamDAO，其在2023年初開始擴展到其他國家，目前已在八個國家設有分部。其他擁有相似理念的團體還包括台灣的Gen3、新加坡的MetacampDAO以及美國的mtnDAO。
Solana基金會並未每日追蹤區域發展的數據，而是透過每六個月舉辦一次的Solana Hackathon來觀測各區域的成長速度。最近的一次駭客松Hyperdrive的參與者來自151個國家，最終有來自65個不同國家的參與者提交了最終專案。
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CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
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美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）於美國時間1月9日盛大開展，近年CES作為電動車產業鏈業者展演最新科技的重要舞台，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，於CES 2024展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術，MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）。馳諾瓦科技MCS水冷充電設備將應用在即將通過安規認證、備配6把充電槍的新品DZ480，透過兩組DZ480並聯可提供高達960kW的雙倍輸出功率，為目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，對應未來商用重型車輛、電動船舶等充電需求情境，引領電動車（EV）充電技術革新與發展。
得益於與車廠、充電站運營商（CPOs），住宅、停車場、加油站以及重型車隊等多方面的豐富合作經驗，馳諾瓦科技在競爭激烈的全球市場中建立穩固的商業基礎，目標在2024年達到50%營收成長，馳諾瓦科技總公司發言人林飛宏指出：「馳諾瓦科技除了持續研發前瞻性的充電技術，提供業界最快速的充電設備系統服務外，也順應NACS北美充電標準需求，致力完善電動車充電基礎設施，成功打入北美電動車（EV）市場，成為各界夥伴合作首選，也為夥伴打造設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，並透過車輛與技術整合，實現最佳的充電效率。」
馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
看準城市公共運輸系統、企業商用電動重型車隊大規模電動化的客戶需求持續成長，馳諾瓦科技首度於CES 2024亮相MCS（百萬瓦充電系統）超高功率充電解決方案，滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛、以及電動船舶等需要大量且快速的充電需求。MCS系統採用直流電，可提供高達3.84百萬瓦、1,250伏特及最高3,000安培輸出，超出既有CCS水冷規格500安培的6倍，是目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO多種充電標準兼容，同時符合OCPP 2.0、DIN70121和ISO 15118國際標準。馳諾瓦科技亦針對不同商業車隊客戶的需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，MCS系統同時擁有先進的遠程診斷功能，提供更即時和準確的故障排除。
單體式480kW極速充電設備同步展出，引領EV快充市場革新
Level 2家用、商用交流慢充電設備AW48、AX80滿足多元充電需求
除了亮相最新MCS系統，馳諾瓦科技同步於CES 2024展出單體式480kW極速充電設備DQ480、暢銷機種DD360等多款快速充電設備產品，及AW48、AX80兩款慢充機種，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。
DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式480kW極速充電設備，搭配可自由排列的一櫃四槍與客製冷卻系統，高速輸出500安培電流，提供4輛車同時充電，適合有快速充電需求但存在既有用地受限的商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等都會型停車場域。DQ480設計貼近使用者需求，迴旋式槍線管理系統讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，加速營運商充電設備車輛迴轉與使用效率外，亦可針對客戶需求搭配7吋、21.5吋與32吋三選二的客製化螢幕組合作為廣告曝光版位，創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。
在家用、商用大樓等交流充電樁的需求上，馳諾瓦科技則展示AW48智能住宅充電設備，滿足住宅家用、商辦大樓等需要OCPP和雙向支援的充電需求； AX80則針對商用車隊和公共充電而設計，同時符合CTEP/NTEP標準。
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