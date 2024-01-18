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2024/01/18,
科技

2023年漲了快八倍的第三大區塊鏈Solana，對技術開發者而言代表什麼意義？

2023年漲了快八倍的第三大區塊鏈Solana，對技術開發者而言代表什麼意義？
Photo Credit: Gen3

我們想讓你知道的是

儘管Solana開發者生態系僅存在短短四年，但在這段時間內已逐漸培育出強健的生態系，在2023年近8倍的幣價漲幅後面，Solana擁有哪些開發工具？為什麼會有越來越多開發者落腳於此？

文：Gen3（Gen3是專注於Web3產品的內容創作者、推廣者及社群平台，我們致力於找尋Web3新興產品或概念驗證、開拓對於Web3新技術的認知邊界，以及探索Web3能為世界帶來的真正價值）

在2023年，Solana生態系於開發工具、開發者體驗以及和程式語言多樣性等方面皆取得了重大進展。截至目前為止，每個月仍有超過2500名活躍開發者在持續為Solana的開源程式碼做出貢獻，使Solana的開發環境更趨成熟。

以下就讓我們來回顧2023年的各項關鍵指標以及開發工具的最新進展：

第一部分：了解Solana開發者生態

開發者生態系的穩健，可以作為衡量各個公鏈健全狀況的判斷標準。Solana將以下四個關鍵指標作為參考：

每月活躍開發者數量

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Photo Credit: Solana Foundation

衡量公鏈成長幅度最直觀的方式之一，就是觀察在該公鏈上進行開發的活躍開發者數量。Solana基金會使用了一個開源服務來收集開發者數據，並且已有公開文件可以查證數據的收集方式與真實性。根據這套研究方法，Solana在過去整年中持續保有2,500~3,000位的每月活躍開發者。

值得一提的是，由於該指標僅能統計對公共儲存庫（Repo）做出貢獻的開發者，在私有儲存庫中的開發活動並沒有被計入此數據中，因此實際上活躍的開發者數量會比數據顯示來的更多。

開發者留存率

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Photo Credit: Solana Foundation

除了觀察每月活躍開發者數量，開發者的留存率也同樣扮演著重要的角色，因為留存率低的開發者社群將難以實現可持續的成長。本報告留存率的定義爲：只要開發者在加入後的三個月內「至少有一次投入開發的紀錄」，即被視為成功留存。

在2023年，Solana生態系中的開發者留存率從31％成長到50％以上，數據說明現今比以往留住了更多新加入生態系的開發者。

留存率的提高可能有以下幾個原因：

  • 開發者入門的流程不斷進行優化
  • Solana已成為開發者們心目中更佳的選項
  • 生態系中的機會增加

在過去一年中，Solana基金會發表了多個新的指南，指導開發者如何入門。同時，透過舉辦多個不同主題與程度的開發者培訓營，每六個月平均能產出400-500名有意願繼續在Solana上進行開發的進階開發者。根據最近的Solana Hyperdrive Hackathon數據顯示，前150名提交作品中約有50％是出自這些學員，並且約有50％的最終獲勝者也都是來自這些培訓營。

此外，Solana生態中的團隊也提供了很大的協助，其中的焦點是Helius發表了有關為何開發者應該選擇在Solana上開發的介紹文章。

我們也可以從在Jobs Solana上刊登職位數量的成長來觀察出新機會的增加。從2023年1月的15個職位，到截稿當下已達到95個職位刊登，並且僅僅在12月份就新增了41個職位。職缺的增加雖與留存率並不直接相關，但提供工作機會留住人才也可被視為是重要現象之一。

開發者經驗分布

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Photo Credit: Solana Foundation

由經驗豐富的開發者建構的項目，通常在獲得新用戶的表現相對較好，由此可推論開發經驗將直接影響公鏈的整體成功。根據統計，Solana開發者生態系中，有超過一半擁有至少3年以上的經驗，這些開發者為Solana帶入了強大的開發動能。

Solana Hacker House是由Solana基金會在世界各地巡迴舉辦為期一週的活動，專為開發者和創業者提供學習和交流的場合。據統計，參加2023年Solana Hacker House的1059名開發者當中，具有三年以上開發經驗的更高達52.5％。

開發者與全球駭客松隊伍數量增長

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Photo Credit: Solana Foundation

2020年3月上線的Solana已然成為全球月活躍開發者第二多的公鏈生態系，僅管相對其他公鏈來說相當年輕，其仍透過妥善的資源分配達到快速擴張。自主網測試版推出以來，Solana基金會一直在運營和資助各類型的生態發展計畫，主要包括：Solana Hackathon、Solana Hacker House、Breakpoint、教育性的培訓營和學生活動。除了官方以外，許多區域性的社群都為生態系貢獻良多，如SuperteamDAO、mtnDAO、Metacamp和來自台灣的Gen3。

自創立以來，Solana基金會便將Solana Hackathon作為評估開發者生態系健全程度的重要指標。為了提供開發者們實質的幫助，自2020年以來Solana基金會已募集了超過60億美元的資金，贊助了八場Hackathon，並成功啟動了超過3,000個專案。值得注意的是，專案提交總數隨著每次Hackathon的舉辦都在不斷增加，而最近的Solana Hyperdrive甚至有超過900個專案提交，打破過往的紀錄。

Solana生態系的增長有很大一部分是來自新加入的地區。全球開發者生態系的是由一種由下而上、由內向外的方式發展，並非完全是由官方推動。其中的經典案例是一個以印度為中心的開發者社群SuperteamDAO，其在2023年初開始擴展到其他國家，目前已在八個國家設有分部。其他擁有相似理念的團體還包括台灣的Gen3、新加坡的MetacampDAO以及美國的mtnDAO。

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Photo Credit: Solana Foundation

Solana基金會並未每日追蹤區域發展的數據，而是透過每六個月舉辦一次的Solana Hackathon來觀測各區域的成長速度。最近的一次駭客松Hyperdrive的參與者來自151個國家，最終有來自65個不同國家的參與者提交了最終專案。

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Photo Credit: Solana Foundation

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