日本團隊成功從蕈類提取「菌絲漿纖維」，有望製成皮革、包材等永續性原料
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信州大學工程學院助理教授田川聰美（Satomi Tagawa）對此稱：「大型菇類的肉質產孢子實體過往常作為大眾的食物來源，然而近年來這些蕈菇也被轉製成日常居家用品，相較於傳統石化原料生產的商品，前者為更加安全、耐用及環保的材料。」
文：張瑞邦（Tucker Chang）
日本信州大學（Shinshu University）工程學院研究團隊近期在不破壞蕈類微型菌絲結構的狀況下，成功從蕈類的有性產孢結構「子實體」（Fuiting body）中提取出菌絲體（Mycelium）纖維，預計將有機會轉化為製成皮革及包材的永續性原料。
根據美國新聞網站《每日科學》（ScienceDaily）報導，信州大學於2023年10月21日將該實驗成果以「蕈菇子實體菌絲漿的製備」（Preparation of Mycelium Pulp from Mushroom Fruiting Bodies）為研究名稱刊登在《美國化學學會永續化學與工程期刊》（ACS Sustainable Chemistry & Engineering），當中詳述如何完整維持蕈菇結構又能簡易獲取菌絲體纖維。
網路科學新聞媒體《EurekAlert!》解釋，子實體是蕈類的多細胞孢子結構，不同種類的真菌其子實體大小、形狀及顏色通常也不會相同，大眾一般在土壤、腐木、樹木等基質看到的傘狀大型真菌物體便是菇類的子實體。而信州大學在蕈類子實體中所提取的菌絲體纖維又被稱作菌絲漿（Mycelial pulp），該菌絲集成體普遍被視為極具發展潛力的環保材料。
信州大學進一步指出，菌絲漿除可作為皮革與包裝材料用途外，亦相當適合製造隔音建材及紡織品，一旦菌絲漿提取技術發展成熟，未來將廣受加工製造業及消費大眾的喜愛。
信州大學研製這項技術的初衷為何？
《每日科學》表示，全球因人類活動每年產生數百萬噸廢棄物，其中有38％的廢棄物最後會進入垃圾掩埋場，然而這些被丟棄的物品裡有相當大的占比為塑料或其他石油終端產品，這些材料並不會隨著時間的推移而分解或進行生物降解（Biodegradable），因此在生態友善的前提下，找尋可在自然中分解且無害環境的塑膠替代材料便顯得相當重要，同時也是眾多科學家及產業界努力的方向。
該新聞網站強調，蕈類子實體的菌絲漿富含蛋白質、幾丁質（Chitin）以及天然多醣（Polysaccharid），這使得由菌絲漿製成的加工原料易在自然環境中行生物降解，且生產成本低同時對環境的危害也甚小。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。